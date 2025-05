Ce chef cuisine des plats de luxe avec les restes et c’est bluffant !

Ses ingrédients de prédilection ? Du pain rassis, des pommes ratatinées, des feuilles de persil fanées, un fond de farine, un bout de beurre. Nabil Zemmouri, alias Chef-N-Zem sur les réseaux sociaux, est un toqué de l’anti-gaspi. Ce chef doté d’une conscience écolo fait des merveilles avec les aliments rabougris du frigo.

Transformer au lieu de jeter

Du riz sec, des carottes qui font la tête, une tomate toute fripée, des croûtes de pizza… ces denrées défraîchies que vous pensez bonnes pour la poubelle, Nabil Zemmouri, chef 2.0, les ressuscitent dans des plats cinq étoiles. Ce fin gourmet a un parti-pris clairement affiché : il fait du beau avec les restes du frigo et les fonds de placard. Il révèle tout le potentiel de ces aliments souvent condamnés à l’oubli. Vous savez, ceux que vous dénigrez du coin de l’œil et qui ne parviennent plus à vous mettre en appétit. Il ne se contente pas de faire du pain perdu ou des arancini. Non, il pousse la créativité plus loin et laisse son génie culinaire parler.

Celui qui se fait appeler Chef-N-Zem sur la toile, et qui fédère plus de 830 000 abonnés autour de sa cuisine de récup, redonne de la valeur et de la saveur à ces aliments trop mûrs, trop secs ou en mauvais état. Une véritable chirurgie culinaire à revers de casserole, de couteaux, de blender et de fouets. Ce chef, meilleur ambassadeur de la cuisine anti-gaspi, prouve que vous pouvez faire des plats d’anthologie avec des ingrédients qui ne sont plus de leur première jeunesse.

Chaque année, un Français jette 58 kilos de déchets alimentaires, dont 24 kilos de nourritures encore comestibles. Ce chef, qui a de l’or au bout des doigts, change doucement les mentalités, en métamorphosant de vieilles frites molles, des nuggets et un maigre morceau de boursin en un mets luxueux. Ce n’est pas de la magie, juste du bon sens.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabil Zemmouri (@chef_n_zem)

Innover avec trois fois rien

Ce chef, qui pratique entre les murs confidentiels de son appartement et qui aspire à devenir meilleur ouvrier de France, corse un peu le défi en demandant à ses abonnés de leur partager leurs restes. Du kiri, un demi-citron, un morceau de courge et de la farine… le tout converti en de délicieuses pâtes fraîches avec une sauce onctueuse qui prend le palais par surprise. Un croissant rassis, du beurre, une moitié de pomme et un bout de camembert. Un ensemble spécial réincarné en une tarte sucrée-salée semblable à celle des grands palaces.

Même quand ses abonnés lui soumettent des ingrédients improbables qui ne font pas forcément bon ménage sur le papier, Chef-N-Zem arrive toujours à un résultat harmonieux et alléchant. Dernièrement, un de ses abonnés lui a donné pour mission de conjuguer du beurre, du coca, de vieux chocolats de Pâques, de la farine et du beurre. Une abomination. Pourtant, Nabil a mis en scène ces ingrédients totalement incompatibles dans un dessert haut de gamme. Et ça attire la salive au coin de la bouche.

Le Chef-N-Zem a le savoir-faire, la technicité et la dextérité d’un chef étoilé. Il entretient toutefois une certaine complicité avec sa communauté. Que ce soit à travers des recettes anti-gaspi, des repas de la flemme ou des menus économes, il vous donne le goût du fait maison. Il vous montre toutes les fantaisies possibles derrière les fourneaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabil Zemmouri (@chef_n_zem)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabil Zemmouri (@chef_n_zem)

Une démarche qu’il tient de sa maman

Si Nabil apprivoise les restes sous toutes les formes, ce n’est pas un hasard. Il ne fait que reproduire ce qu’il a vu pendant toute son enfance. Cette cuisine de la seconde chance reflète celle de sa maman. C’est comme un héritage. Élevé dans un milieu modeste, le manque ne s’est jamais fait ressentir dans les assiettes. « Les repas d’un jour, on pouvait le retrouver le lendemain dans nos assiettes, ou même le surlendemain. Mais ma mère faisait preuve de créativité pour le transformer et qu’on ait l’impression de ne pas manger la même chose… », se souvient-il dans les colonnes de France 3.

Dans le sillage de sa maman, qui revisitait les restes du frigo et qui redoublait d’imagination pour ne jamais lasser les papilles, Nabil embellit ces aliments qui n’ont pas bonne réputation. Véritable orfèvre, il ne gâche rien, il magnifie tout. Et même les personnes qui n’ont pas un CAP cuisine peuvent réussir ce coup de maître.

Avec sa signature anti-gaspi et ses recettes virales, le Chef-N-Zem change le regard sur ces aliments mal-aimés. Alors comme lui, laissez les restes du frigo vous inspirer et accordez-leur une place dans vos menus.