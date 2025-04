Vous en avez assez des étiquettes à rallonge, de l’huile de palme sournoise et des quantités astronomiques de sucre dans votre pot de pâte à tartiner ? Vous n’êtes pas seule. Heureusement, la solution tient en 3 ingrédients, un blender et un soupçon de bonne humeur. Grâce au Dr Jimmy Mohamed, médecin et créateur de contenus bien-être, on redécouvre le plaisir de tartiner… sans compromis. Cette pâte à tartiner est simple, rapide, naturelle et totalement irrésistible. Bref, c’est du plaisir en pot !

Trois ingrédients, zéro tracas

Voici la liste magique :

250 g de noisettes entières, idéalement toastées pour un goût encore plus intense,

1 cuillère à soupe d’extrait de vanille (ou une pincée de vanille en poudre),

3 cuillères à soupe de sirop d’agave, l’alternative douce et naturelle au sucre raffiné.

C’est tout. Pas de conservateurs, pas de graisses ajoutées, et surtout, pas besoin de chercher un dictionnaire pour comprendre ce que vous tartinez sur votre pain. Cette pâte, vous la connaissez par cœur – parce que c’est vous qui l’avez faite.

Mixez, mixez, mixez

Votre meilleur allié ici, c’est votre blender ou robot de cuisine. Commencez par mixer les noisettes. D’abord, elles vont se transformer en poudre. Puis, au fur et à mesure, la magie opère : la chaleur du mixage va libérer les huiles naturelles de la noisette, et peu à peu, une pâte onctueuse va se former. C’est le moment d’ajouter la vanille et le sirop d’agave, puis de mixer encore un petit coup pour obtenir une texture bien lisse et homogène.

Un conseil : laissez le robot faire le boulot sans l’interrompre trop souvent. Et si besoin, grattez les parois avec une spatule pour aider un peu la pâte à se former.

@dr.jimmy.mohamed Pâte à tartiner 3 ingrédients.

Résultat ? Une texture fondante et un goût inégalable

Une fois que vous aurez goûté à cette version maison, il vous sera difficile de revenir en arrière. Le goût de noisette est puissant, naturel, réconfortant. La vanille apporte une petite note douce et chaleureuse, et le sirop d’agave équilibre le tout sans agresser vos papilles – ni votre glycémie.

Le petit plus : comme pour toutes les purées d’oléagineux naturelles, un peu d’huile peut remonter à la surface avec le temps. Rien d’inquiétant ! Il vous suffit de mélanger à la cuillère pour retrouver une pâte uniforme et crémeuse à souhait.

Pour toute la famille (et même les sceptiques)

Cette pâte à tartiner coche toutes les cases : elle est saine, savoureuse, et surtout, déculpabilisante. Fini le temps où plaisir rimait avec « interdit ». Ici, chaque cuillerée est en quelque sorte un acte d’amour envers soi-même. Que vous soyez en train de nourrir votre énergie après une séance de yoga, de vous accorder une pause douceur en télétravail, ou tout simplement de savourer un petit-déjeuner tranquille… cette pâte s’adapte à vos moments à vous.

Vous avez des enfants ? Des ados gourmands ? Un partenaire accro au pot industriel ? Testez cette recette : il y a de grandes chances qu’elle mette tout le monde d’accord. En plus, la fierté de dire « C’est moi qui l’ai faite » n’a pas de prix. Cette pâte se conserve environ 10 jours à température ambiante, dans un pot en verre hermétique. Pour prolonger un peu sa durée de vie, vous pouvez aussi la placer au réfrigérateur – mais pensez à la sortir un peu avant de l’utiliser pour qu’elle retrouve toute sa souplesse.

En résumé, cette pâte à tartiner est bien plus qu’une simple alternative. Elle incarne une manière différente de consommer : plus consciente, plus simple, plus respectueuse. Elle ne vous promet pas des miracles, elle vous offre juste un vrai moment de plaisir, authentique et sans artifice. Tartinez, savourez, recommencez !