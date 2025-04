Depuis quelques semaines, une boisson toute en douceur fait tourner les têtes (et les cuillères) sur les réseaux sociaux : le London Fog. Ce latte au thé Earl Grey, enveloppant, parfumé et aussi réconfortant qu’un plaid un dimanche pluvieux, est devenu la star d’Instagram, TikTok et même Pinterest. Vous l’avez peut-être vu passer dans une story ou entre deux vidéos de meal prep : une tasse joliment garnie de mousse laiteuse, quelques pétales de fleurs parsemés, une lumière douce en fond… et ce nom mystérieux. Pourquoi cette boisson connaît-elle une telle vague d’amour en ce moment ? Et surtout, comment faire pour en préparer un chez vous sans sortir de votre cuisine ? Installez-vous confortablement, on vous explique tout.

Le London Fog : une boisson qui a de l’histoire

Derrière son nom brumeux aux accents londoniens se cache une origine bien plus canadienne qu’anglaise. Eh oui, le London Fog est né à Vancouver, dans les années 1990. L’histoire raconte qu’une certaine Mary Loria, enceinte et en quête d’une alternative au café, aurait demandé à un barista de combiner du thé Earl Grey, du lait chaud et une touche de vanille. L’idée a fait mouche.

Résultat ? Une boisson douce, apaisante, idéale pour chouchouter son palais tout en évitant les excès de caféine. Depuis, cette création a séduit les salons de thé puis les chaînes de cafés branchés, jusqu’à devenir aujourd’hui un phénomène mondial grâce… à Internet, évidemment.

Pourquoi le London Fog cartonne-t-il autant ?

La réponse tient en un mot : réconfort. Dans un monde où tout va (trop) vite, où les feeds défilent à toute allure, on a tous besoin de pauses douces. Le London Fog, c’est cette petite parenthèse cosy qu’on s’offre pour se recentrer, se faire du bien, et savourer un moment simple mais précieux.

Et puis, avouons-le : il est sublime en photo. La mousse légère, les nuances crème et dorées, les éventuelles touches de lavande ou de rose en topping… C’est une boisson aussi belle qu’elle est bonne, et ça, les réseaux sociaux adorent. Résultat ? Des milliers de vidéos de préparation filmées avec amour, des tutoriels en musique, des mugs fleuris, des plans lents sur le lait qui tourbillonne… Chaque post donne envie de courir se faire un London Fog maison.

Et il n’y a pas que le style qui séduit : le côté « alternatif au café » est aussi un argument de poids. Le thé Earl Grey, avec sa note de bergamote, offre une stimulation douce sans le rush brutal que peut provoquer une tasse de café. De plus en plus de personnes cherchent aujourd’hui à consommer moins de caféine, tout en gardant un rituel gourmand et rassurant. Le London Fog coche toutes les cases.

La recette facile pour le reproduire chez vous

Envie de tester cette boisson qui fait fureur ? Pas besoin d’être une barista pro ni de posséder une machine ultra sophistiquée. Voici la recette classique du London Fog, à adapter selon vos goûts et votre humeur :

Ingrédients :

1 sachet ou 1 cuillère à café de thé Earl Grey

250 ml de lait (végétal ou non, à vous de choisir)

1 cuillère à café de sirop ou d’extrait de vanille

Miel ou sirop d’agave, selon votre envie

Préparation :

Infusez le thé Earl Grey dans environ 120 ml d’eau chaude pendant 3 à 5 minutes. Plus vous le laissez, plus le goût sera prononcé. Pendant ce temps, chauffez votre lait. Si vous avez un mousseur, c’est le moment de briller. Sinon, un simple fouet ou un petit coup de mixeur suffit. Ajoutez la vanille à votre thé infusé. Versez le lait chaud et mousseux par-dessus, doucement, comme dans les vidéos. Sucrez selon vos goûts, puis dégustez dans votre coin lecture préféré ou en regardant la pluie tomber.

Les variantes qui font sensation

Le London Fog est délicieux en version classique, mais les réseaux sociaux regorgent de variantes toutes plus séduisantes les unes que les autres :

Lavender London Fog : ajoutez quelques fleurs de lavande séchées à l’infusion pour une touche florale et apaisante.

ajoutez quelques fleurs de lavande séchées à l’infusion pour une touche florale et apaisante. Rose London Fog : une cuillère de sirop de rose transforme votre boisson en élixir digne d’un salon de thé romantique.

une cuillère de sirop de rose transforme votre boisson en élixir digne d’un salon de thé romantique. Iced London Fog : parfait pour les journées chaudes, il se boit glacé, avec des glaçons et du lait froid moussé.

Chaque déclinaison vous permet d’ajuster la recette à votre style, votre saison, ou simplement à votre humeur du moment. Et surtout, elle vous offre l’occasion de prendre soin de vous, de savourer un moment à vous, sans pression.

Un phénomène qui reflète notre envie de douceur

La montée en popularité du London Fog dit beaucoup de notre époque : un besoin de slowness, de plaisirs simples, de confort dans la tasse. Cette boisson est une véritable caresse gustative, qui vous invite à ralentir, à respirer, à savourer. Et vous savez quoi ? Peu importe que votre mousse ne soit pas parfaite ou que votre photo ne récolte pas des centaines de likes. Ce qui compte, c’est le moment que vous vous offrez. Parce qu’après tout, prendre soin de soi passe aussi par ces petits gestes chaleureux.

Alors, pourquoi tout le monde parle du London Fog ? Parce qu’on en a besoin. Et une chose est sûre : cette boisson délicate et accessible n’a pas fini de faire parler d’elle. À votre tour de la découvrir, de la réinventer, et surtout, de l’apprécier pleinement.