5 cocktails cultes du cinéma à déguster au moins une fois

Certains personnages de cinéma sont indissociables de leur boisson fétiche. Qu’elle soit sirotée dans une scène culte ou commandée avec panache au comptoir d’un bar fictif, la boisson devient un symbole, presque un prolongement de l’icône qu’elle accompagne. Et si ces cocktails cultes, vus mille fois à l’écran, s’invitaient pour de vrai dans votre verre ? Voici 5 cocktails mythiques du cinéma à tester au moins une fois dans votre vie.

1. Le Vodka Martini – James Bond (saga)

Impossible de ne pas commencer par le cocktail préféré de l’espion le plus célèbre du monde : James Bond. Depuis Casino Royale jusqu’aux opus les plus récents, le Vodka Martini est devenu une signature.

Et bien sûr, il ne s’agit pas de n’importe quel Martini : James Bond le commande toujours « shaken, not stirred » (« au shaker, pas à la cuillère »). Ce détail est devenu une réplique culte, presque autant que le fameux « Bond. James Bond ». Composé de vodka (ou de gin selon les variantes) et de vermouth sec, ce cocktail est aussi sec que l’humour de 007. Idéal pour se glisser, le temps d’un apéro, dans le costume de l’agent britannique.

2. Le White Russian – The Big Lebowski

Autre ambiance, autre style : « The Big Lebowski » (1998) a remis au goût du jour un cocktail oublié, grâce à son héros nonchalant, le « Dude » (ou « Duc » en VF). Le White Russian mélange onctueux de vodka, liqueur de café (type Kahlúa) et crème ou lait est la boisson de prédilection du personnage joué par Jeff Bridges.

Il le sirote dans un peignoir élimé, au bowling ou dans son salon, avec une nonchalance devenue légendaire. Résultat : ce cocktail sucré et rétro a connu une véritable résurrection depuis la sortie du film. Il est devenu un symbole de coolitude décalée, à servir bien frais.

3. Le Manhattan – Some Like It Hot (Certains l’aiment chaud)

Dans cette comédie culte de « Billy Wilder » (1959), Marilyn Monroe incarne Sugar Kane, une chanteuse pleine de charme… et grande amatrice de Manhattan. Ce cocktail classique américain, composé de whisky (le plus souvent du rye), de vermouth rouge et d’un trait d’angostura, se déguste avec élégance dans un verre à pied.

C’est un choix raffiné, au goût légèrement amer, qui évoque les années jazz, les robes à paillettes et les bars feutrés. Il reflète à merveille l’esprit vintage du film, et reste un incontournable pour les amateurs de cocktails sophistiqués.

4. Le Gin Rickey – Gatsby le Magnifique

Dans « Gatsby le Magnifique » (2013), adaptation du célèbre roman de F. Scott Fitzgerald, l’opulence des années folles se reflète aussi dans les verres. Et l’un des cocktails emblématiques de cette époque n’est autre que le Gin Rickey, que l’on aperçoit dans une scène entre Gatsby (Leonardo DiCaprio) et Daisy (Carey Mulligan).

Simple, pétillant et rafraîchissant, le Gin Rickey est composé de gin, de jus de citron vert et d’eau gazeuse ou limonade pétillante type Sprite. C’est un cocktail à l’image de Gatsby : élégant, discret et chargé de symbolique. Ce drink, très populaire dans les années 1920, connaît aujourd’hui un retour en grâce grâce à son côté désaltérant… et son charme rétro irrésistible.

5. Le French 75 – Casablanca

Dans « Casablanca » (1942), Ingrid Bergman et Humphrey Bogart trinquent dans une atmosphère feutrée où se mêlent élégance, tension et nostalgie. Parmi les boissons emblématiques de cette époque, le French 75 occupe une place particulière.

Ce cocktail à base de gin, de jus de citron, de sucre et de champagne est à la fois pétillant et subtil, avec une touche d’élégance à la française. Son nom vient du canon de 75 mm utilisé pendant la Première Guerre mondiale, en référence à son effet « percutant ». Le French 75 symbolise une certaine idée du raffinement européen, parfait pour accompagner une soirée chic ou un moment de cinéma à l’ancienne.

Ces 5 cocktails sont bien plus que des mélanges d’alcool : ce sont des symboles de personnages, d’époques, de styles. Les déguster, c’est prolonger l’expérience cinématographique, s’approprier une ambiance ou s’amuser à rejouer une scène culte… le tout avec modération, bien sûr. Alors, prêt à trinquer comme une star de cinéma ?

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)