Décembre 2024 : les surprises incroyables que Netflix, Disney+ et Amazon vous réservent !

En cette fin d’année, les plateformes de streaming se mettent sur leur trente et un pour combler les attentes de leurs abonné.e.s. Entre suites très attendues, nouvelles séries captivantes et documentaires exclusifs, Netflix, Prime Video, et Disney+ enrichissent leurs catalogues pour offrir des soirées bien au chaud devant l’écran. Voici une sélection des sorties à ne pas manquer en décembre 2024.

Sur Netflix : des retours explosifs et de nouvelles intrigues

Netflix marque ce mois de décembre avec des productions très attendues.

Squid Game – Saison 2 : la série sud-coréenne qui a conquis le monde revient enfin le 26 décembre. Avec de nouveaux jeux, des alliances inattendues et des enjeux encore plus élevés, cette saison promet d’être tout aussi palpitante que la première.

Carry-On : ce thriller haletant avec Taron Egerton et Jason Bateman nous plonge dans l'univers tendu de la sécurité aérienne. Disponible dès le 13 décembre, le film raconte l'histoire d'un agent de sécurité contraint de laisser passer un colis potentiellement dangereux.

Black Doves : cette série dramatique, prévue pour le 5 décembre, offre des intrigues complexes et des personnages profonds. Une production idéale pour les personnes qui aiment les récits captivants et émotionnellement riches.

Prime Video : entre romance, action et récits historiques

Amazon Prime Video mise sur une programmation variée pour satisfaire tous les goûts.

À Contre-Sens 2 : après le succès du premier volet, la suite de cette trilogie romantique débarque en décembre, promettant encore plus d’émotions et de rebondissements pour les amateurs du genre.

Secret Level : les amateur.rice.s de jeux vidéo vont adorer cette anthologie de récits inspirés de titres célèbres tels que God of War et Pac-Man. Avec des voix prestigieuses comme Keanu Reeves et Arnold Schwarzenegger, cette série sera disponible dès le 10 décembre.

La Vierge Rouge : ce film historique réalisé par Paula Ortiz et porté par Najwa Nimri et Alba Planas explore des thématiques riches et poignantes. Une sortie prévue le 5 décembre à ne pas manquer.

Disney+ : l’univers Star Wars et des exclusivités captivantes

Disney+ continue d’étendre son catalogue avec des ajouts exclusifs pour petits et grands.

Star Wars: Skeleton Crew : attendue pour le 4 décembre, cette nouvelle série suit un groupe de jeunes aventuriers explorant la galaxie. Les fans de Star Wars découvriront une intrigue inédite dans un univers bien-aimé.

Grotesquerie : Ryan Murphy revient avec une série d'horreur psychologique qui explore des thèmes sombres et intrigants. Parfaite pour ceux qui aiment les séries mystérieuses et captivantes.

Elton John: Never Too Late : ce documentaire intime offre un regard rare sur la vie et la carrière d'Elton John. Un must pour les amateurs de musique et de récits biographiques.

Décembre 2024 promet d’être riche en découvertes pour les abonné.e.s des trois géants du streaming. Entre suites très attendues, nouvelles créations ambitieuses et documentaires exclusifs, il y a de quoi satisfaire tous les goûts et toutes les envies. Préparez-vous à des soirées cosy et pleines de surprises !