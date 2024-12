Sabrina Carpenter annonce une émission de Noël très particulière !

Noël s’annonce féérique pour les fans de Sabrina Carpenter ! La talentueuse chanteuse et actrice, déjà en pleine ascension grâce à son dernier album Short N’ Sweet, s’apprête à offrir un cadeau mémorable à ses admirateur·rice·s : un Christmas Special inédit sur Netflix intitulé « Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter », disponible dès le 6 décembre.

Une première émission spéciale pour les Fêtes

Les Fêtes de fin d’année sont une période chère au cœur de Sabrina Carpenter, et cette émission de variétés promet de capturer cet esprit festif à travers un mélange unique de musique, de comédie et de moments inoubliables. « Les Fêtes ont toujours été très spéciales pour moi. Je suis ravie d’apporter mon point de vue à une émission de variétés classique sur les Fêtes, en y insufflant mon amour de la musique et de la comédie pour créer quelque chose qui me ressemble », a confié l’artiste à Netflix.

Des invité·e·s prestigieux·ses et des duos surprises

L’émission promet une ambiance joyeuse et chaleureuse avec des invités prestigieux. Selon les premières informations dévoilées par Netflix, le Christmas Special réunira des artistes comme Tyla, Chappell Roan, Shania Twain, et Kali Uchis, offrant des duos aussi inattendus que mémorables. Les fans peuvent également s’attendre à des moments de comédie brillamment orchestrés et des apparitions surprises d’acteurs et d’actrices pour enrichir cette expérience festive.

Une artiste au sommet de sa carrière

Ce projet s’inscrit dans une année particulièrement prolifique pour Sabrina Carpenter. Son album Short N’ Sweet, sorti en août 2024, continue de battre des records, porté par des titres phares comme Please Please Please, Taste, et Espresso, qui a rythmé l’été. Sa performance remarquée aux MTV VMA’s a également boosté les streams de son opus, consolidant son statut de popstar montante.

Avec ce Christmas Special, Sabrina Carpenter montre qu’elle n’a pas peur de s’attaquer à des traditions bien établies, notamment dans un domaine longtemps dominé par l’incontournable Mariah Carey. Elle apporte son propre style et son énergie, prouvant une fois de plus qu’elle sait surprendre et ravir ses fans.

Un spectacle haut en couleur

Les premiers visuels de Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter dévoilent une Sabrina rayonnante dans des costumes festifs alliant charme et audace, reflétant parfaitement son univers artistique. L’émission s’annonce pleine de magie, de surprises et d’émotion, le tout enveloppé dans une atmosphère de Noël inoubliable.

Avec cette émission spéciale, Sabrina Carpenter s’impose comme une artiste complète, capable de mêler musique, comédie et spectacle dans un format inédit. Alors, marquez vos calendriers : dès le 6 décembre, laissez-vous transporter dans l’univers festif de Sabrina Carpenter grâce à Netflix. Une chose est sûre, cette fin d’année sera placée sous le signe de la magie, de la musique, et d’un soupçon de nonsense !