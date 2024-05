14 séries historiques à voir sur Netflix pour vous enrichir autrement

Les séries historiques, qui relatent les temps forts de l’Histoire, sont aux premières loges sur la plateforme Netflix. Bien moins soporifiques que les manuels d’école inanimés, elles enrichissent autant qu’elles divertissent. De la Guerre de Troie à la Révolution française en passant par la Première Guerre mondiale… elles n’ont rien à voir avec les documentaires assommants et les cours magistraux récités devant le tableau blanc. C’est un voyage trépidant à travers les époques, une immersion captivante au cœur d’événements qui ont changé la face du monde. Que vous soyez un Stéphane Bern « bis » ou simplement une âme curieuse, voici 14 séries historiques à regarder pour étoffer votre culture G.

The Crown

La reine Elisabeth, qui a quitté sa demeure royale pour rejoindre les cieux, a eu un parcours hors du commun. Cette série, qui se déploie comme une frise chronologique dynamique, retrace son règne, de sa prise du trône à la mort tragique de Diana. C’est l’un des rares biopics objectifs et sans trop de digressions. Au-delà de dresser le portrait de la reine dans ses fonctions, « The Crown » explore aussi son intimité et expose des faits inédits qui ont échappé aux tabloïds.

Ainsi, la série délivre sous un nouveau jour les dessous d’une tâche démesurée et rude : diriger la plus célèbre monarchie du monde. Le pays vacille au gré des tensions politiques internationales pendant que la reine doit aussi faire face à de nombreux problèmes familiaux. Elisabeth s’y dévoile sentimentale, courageuse et intrépide. On remarquera évidemment les performances de Claire Foy (récompensée d’un Emmy) et de la formidable Olivia Colman. C’est l’une des séries historiques les plus appréciées du catalogue Netflix.

Les Demoiselles du téléphone

Cette série espagnole qui se tient à l’aube des années folles séduit par son accent féministe. C’est un hymne à la sororité, enveloppé dans un décor opulent. « Les Demoiselles du téléphone » gravite autour d’un groupe de quatre femmes qui se retrouvent unies par leur métier de standardiste. Ce quatuor, qui se côtoie au milieu des sonneries et des cliquetis des machines à écrire, aspire à plus d’indépendance et d’autonomie.

Las d’être la marionnette de ces messieurs, elles décident collectivement de batailler pour leur liberté et de ne plus se laisser faire. Au fil de l’intrigue, elles passent de simples collègues à de véritables sœurs de cœur. Ensemble, elles se liguent contre un patriarcat régnant et cultivent la solidarité féminine dans leur vie personnelle comme sur leur lieu de travail. Voilà l’une des séries historiques Netflix qui tend un haut-parleur au combat des femmes.

La Révolution

« La Révolution » s’inspire, comme son nom l’indique, de la Révolution française. Une mystérieuse épidémie – le « virus du sang bleu » – s’abat sur l’aristocratie qui, pour se protéger, décide de s’attaquer au peuple.

La série est construite autour du personnage de Joseph Guillotin, l’inventeur de la guillotine, qui enquêtera sur la série de meurtres liée à la maladie. Et si on nous avait menti depuis plus de deux siècles sur cette révolte historique ? Voici la « véritable histoire » de la Révolution française. Une réécriture époustouflante qui éclaire les zones d’ombre de cette période sanglante.

Self Made

Les séries historiques disponibles sur Netflix sont aussi là pour dépoussiérer des récits oubliés et rendre hommage à des figures laissées en marge des manuels d’histoire. C’est le cas de « Self Made », une création qui met en vedette une femme pionnière nommée Madam C.J. Walker. Fille d’anciens esclaves, elle naît après l’abolition de l’esclavage, dans une ère où les Afro-Américains retrouvent petit à petit leur droit et leur dignité. Elle débute dans le monde professionnel en tant que blanchisseuse, mais elle ne compte pas frotter des vêtements toute sa vie.

Ambitieuse, conquérante et engagée, elle veut prendre sa revanche, au nom de ses ancêtres. En plus d’oeuvrer intensément pour les droits civiques, elle gravit les échelons et devient une femme d’affaires influente. Malgré les embûches, elle atteint le sommet de la gloire en lançant une entreprise spécialisée dans la vente de produits cosmétiques et capillaires. Elle rentre dans l’Histoire en devenant la première femme afro-américaine à devenir millionnaire. Une success-story qui dresse le poil et donne envie de soulever des montagnes.

Peaky Blinders

C’est l’une des séries historiques les plus retentissantes de Netflix. Impossible de passer à côté sans cliquer sur « play ». En 1919, à Birmingham, le Parlement s’attend à une violente révolte, et Winston Churchill mobilise des forces spéciales pour contenir les menaces d’Après-Guerre. Un climat de guerre civile qui fait les bonnes affaires de la famille Shelby et ses membres.

Surnommés les « Peaky Blinders », car ils utilisent des lames de rasoir cachées dans leurs casquettes, ils vivent d’argent de paris (forcément truqués…) et de vols. La série « Peaky Blinders » offre une plongée saisissante dans une ville industrielle en pleine recomposition, avec sa misère et sa crasse, où règnent des mafieux sans état d’âme. Le succès de la série vient aussi de l’interprétation du chef de la famille Shelby, brillamment joué par Cillian Murphy.

Outlander

« Outlander » se base sur la série de romans à succès de Diana Gabaldon baptisée « Le Chardon et le Tartan ». Elle s’enroule autour de Claire Randall, une infirmière britannique qui soigne les blessés sur le front au plus fort de la Seconde Guerre mondiale. Elle se retrouve mystérieusement projetée dans l’Écosse du XVIIIe siècle. Un voyage spatio-temporel inopiné qui la plonge dans un monde rongé par les conflits politiques et frappé par des événements surnaturels inexpliqués.

Elle se retrouve prise entre deux idylles, deux hommes diamétralement opposés. D’un côté, Jamie Fraser, un guerrier écossais passionné et de l’autre Frank Randall, son mari resté bloqué au XXe siècle. Alors qu’elle est piégée dans cette ère imprévisible et menaçante, Claire tente de trouver une issue, malgré des sentiments naissants pour Jamie. Un savant mélange de science-fiction et de bribes historiques qui réinterprète la rébellion jacobite de 1745.

Marco Polo

« Marco Polo » était une des premières séries historiques originales de Netflix. Lancée en 2014, elle met en scène le célébrissime explorateur vénitien. Elle narre son voyage à travers les régions exotiques de l’Asie centrale et de l’Extrême-Orient, sur les routes de la soie. Représentation fidèle des récits documentés de Marco Polo, elle s’attarde essentiellement sur son séjour à la cour de Kubilai Khan, le respectable empereur mongol. Cette série, à mi-chemin entre le vlog d’époque et la biographie, va dans les pas de cet aventurier téméraire.

Elle suit son périple de la douce Venise aux confins de l’Asie. Simple pèlerin de passage, il se retrouve à servir le grand Khan. À force de dévotion et de loyauté, il parvient à se frayer une place importante dans l’empire. Tant et si bien qu’il contribue même aux affaires politiques de la communauté Mongole. En parallèle, les paysages dépaysants défilent sous nos yeux et offrent une belle dose d’évasion.

Troie, la chute d’une cité

Basée sur l’Illiade d’Homère, un des plus célèbres récits de l’Antiquité, cette série retrace la recherche de la femme promise par la déesse Aphrodite du berger Pâris. Il découvre alors sa véritable identité et s’éprend d’Hélène de Sparte. Ainsi, il déclenche la guerre de Troie, dont le siège de la ville a duré dix ans.

Même si cette mythologie grecque a été plus qu’utilisé par le septième art, ici l’auteur a pris des paris parfois osés : le personnage d’Achille est joué par un acteur noir par exemple. De quoi réviser les grands classiques sans jamais être touché par l’ennui.

Anne with an E

Parmi les séries historiques Netflix, celle-ci reste confidentielle et se fait assez discrète dans le catalogue. Pourtant, elle est chargée en émotions et aborde des thèmes sensibles. Elle suit les aventures d’Anne Shirley, une jeune orpheline créative et débordante d’énergie. Elle atterrit dans une famille par erreur. La fillette, attachante et d’une pureté irradiante, se retrouve chez un frère et une sœur âgés.

Les deux séniors voulaient absolument recueillir un garçon, non pas pour le chérir, mais pour l’envoyer en renfort à la ferme familiale. Finalement, ils se font à sa présence et l’acceptent, non sans difficulté. Anne apporte une touche de fantaisie et d’optimisme à la vie morose de ceux qui l’entourent. Toutefois, elle doit aussi affronter les préjugés âpres sur son passé.

Captive

Grace Marks, une jeune immigrée irlandaise au Canada, devenue domestique, est accusée du meurtre de ses employeurs Thomas Kinnear et Nancy Montgomery en 1843. Nancy et Grace sont dans un premier temps liées, avant que leurs sentiments communs pour Thomas ne les divisent. Nancy la congédie et sera retrouvée assassinée.

Le psychiatre, en charge de l’affaire, a pour mission d’évaluer si la prétendue meurtrière doit être graciée ou non. Cette série est l’adaptation du roman du même nom de Margaret Atwood, dont le livre « The Handmaid’s Tale » a donné lieu à une série du même nom à succès, avec Élisabeth Moss.

Les Combattantes

Les séries historiques françaises ont aussi leur place dans l’éventail Netflix. « Les Combattantes », d’abord diffusée sur TF1, a scotché le public avec ses scènes criantes de réalisme et son script conjugué au féminin. La série est portée par un cercle d’actrices talentueuses dont la brillante Audrey Fleurot.

L’intrigue s’ancre dans une France défigurée par la Seconde Guerre mondiale. Elle ne pose pas les caméras sur les tranchées ou sur les soldats, mais sur les femmes qui bataillent en parallèle, sur d’autres fronts. Toutes ont un rôle bien défini. Il y a une religieuse, une infirmière féministe, une prostituée et une veuve devenue patronne d’usine. Des destins croisés qui finissent par se rencontrer sur fond de tirs et de tensions.

Le détournement du vol 601

Les séries historiques disponibles dans la vitrine Netflix ne se passent pas toutes dans un siècle lointain. « Le détournement du vol 601 » s’inspire d’une histoire vraie qui remonte à 1973, soit seulement cinquante ans en arrière. En Amérique du Sud, deux pirates de l’air détournent un avion de ligne pour exercer une pression sur le gouvernement colombien.

Les malfrats, qui sévissent au-dessus des nuages, réclament la libération de 50 prisonniers politiques et une rançon chiffrée en million. C’est la panique à bord. Les passagers sont pris en otage, menacés avec un pistolet sur la tempe et les assaillants font la loi dans le cockpit. Une course poursuite aérienne vertigineuse qui a de quoi couper le souffle.

Poldark

1783. Un soldat britannique rejoint son Angleterre natale après avoir levé les armes pour la guerre d’indépendance des États-Unis. Mais il ne reconnaît rien à cette terre qui l’a vu grandir. Son père est mort, laissant derrière lui une mine familiale à l’abandon et de nombreuses dettes. Mais les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là.

Il découvre que sa chère et tendre est tombée dans les bras de son cousin en son absence. Un coup de massue, qui ne l’abat pas pour autant. Ce brave Ross Poldark garde le cap. Il s’investit corps et âme dans les affaires, soutenu par Demelza une jeune femme séduisante qu’il embauche en tant que cuisinière. Cette relation de proximité entre les deux âmes ne tarde pas à déchaîner les rumeurs.

Transatlantique

Chaque année, de nouvelles séries historiques s’esquissent sur Netflix et invitent instantanément au clic. Le pitch de « Transatlantique », sorti en août 2023, est particulièrement alléchant. En 1940, la France est aux mains des nazis. La menace plane dangereusement sur les personnes juives, qui peuvent à tout moment être balancées comme du bétail dans un train vers l’enfer. Mais la Résistance s’organise pour leur offrir plusieurs portes de sortie.

C’est le cas à Marseille où un réseau planifie, dans le secret le plus plat, l’envoi de 2500 personnes vers les côtes américaines. Ces sauveurs improvisés regroupés derrière le « Emergency Rescue Committee » ne sortent pas de nul part, ils ont vraiment existé. Loin d’être dans le spectaculaire ou le pathos, la série « Transatlantique » prend le parti de la simplicité et de l’authenticité. Elle lève le voile sur un événement méconnu de l’Histoire et fait un beau clin d’œil à ces anges gardiens sans aile.

Ces séries historiques, qui foisonnent sur le catalogue Netflix, parviendront à vous faire aimer l’Histoire et à balayer vos aprioris. Si seulement vous aviez pu avoir ces supports avant le bac…