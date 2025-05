Harry Potter (la série) : les nouveaux visages des acteurs révélés, les fans sont divisés

La série « Harry Potter » de HBO a enfin dévoilé les visages des jeunes sorciers emblématiques. Dominic McLaughlin incarnera Harry Potter, Arabella Stanton sera Hermione Granger et Alastair Stout jouera Ron Weasley. Ce casting, issu d’une sélection rigoureuse parmi plus de 32 000 candidats, suscite déjà des réactions contrastées chez les fans.

Un casting inédit pour une nouvelle génération

Après des mois de recherches intensives, HBO a annoncé le 27 mai 2025 les noms des trois jeunes acteurs qui reprendront les rôles principaux de la saga « Harry Potter ». Dominic McLaughlin, un Écossais de 11 ans, prêtera ses traits au célèbre sorcier à la cicatrice en forme d’éclair. Arabella Stanton, connue pour son rôle dans « Matilda The Musical » à Londres, incarnera Hermione Granger. Alastair Stout, quant à lui, fera ses débuts à l’écran en tant que Ron Weasley.

Le processus de sélection a été chapeauté par les directrices de casting Lucy Bevan et Emily Brockmann, sous la supervision de la showrunneuse Francesca Gardiner et du réalisateur Mark Mylod. Ces derniers ont salué le talent et la chimie du trio, exprimant leur enthousiasme à l’idée de partager cette nouvelle aventure avec le public.

Une adaptation fidèle aux romans

La série, prévue pour une diffusion en 2026 sur HBO Max, ambitionne d’adapter fidèlement les sept romans de J.K. Rowling, avec une saison dédiée à chaque tome. Le tournage débutera à l’été 2025 aux studios de Leavesden, au Royaume-Uni, lieu emblématique des précédentes adaptations cinématographiques.

J.K. Rowling, malgré les controverses entourant ses prises de position, reste impliquée en tant que productrice exécutive, aux côtés de Neil Blair et Ruth Kenley-Letts. HBO a affirmé que ses opinions personnelles n’influenceront pas le contenu de la série.

Des réactions de fans partagées

L’annonce du nouveau casting a suscité des réactions mitigées parmi les fans. Certains se réjouissent de voir une nouvelle génération d’acteurs donner vie à ces personnages cultes, acclammant le choix de jeunes talents prometteurs. D’autres expriment leur scepticisme, attachés aux interprétations iconiques de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Pour ces quelques réfractaires, la saga n’aura pas le même aplomb avec ces acteurs, qu’ils qualifient volontiers d’imposteurs.

Sur les réseaux sociaux, les discussions vont bon train, certains internautes exprimant leur enthousiasme, tandis que d’autres redoutent une perte de la magie originale. Néanmoins, la majorité semble prête à donner une chance à cette nouvelle adaptation, curieuse de découvrir une version plus approfondie de l’univers de Poudlard. Parce que oui, la première adaptation d’Harry Potter sur petit écran omet des détails croustillants du livre.

Une distribution étoffée

Outre le trio principal, la série comptera sur la présence d’acteurs confirmés pour incarner les figures emblématiques du monde magique :

John Lithgow dans le rôle d’Albus Dumbledore

Janet McTeer en Minerva McGonagall

Paapa Essiedu en Severus Rogue

Nick Frost en Rubeus Hagrid

Luke Thallon en Quirinus Quirrell

Paul Whitehouse en Argus Rusard

Cette combinaison de jeunes talents et d’acteurs expérimentés promet une dynamique intéressante pour cette relecture de la saga.

La nouvelle série « Harry Potter » de HBO s’annonce comme une adaptation ambitieuse, visant à offrir une vision plus fidèle et détaillée des romans originaux. Avec un casting neuf et une équipe créative expérimentée, elle suscite à la fois espoirs et appréhensions. Seul le temps dira si cette relecture saura conquérir le cœur des fans de longue date et séduire une nouvelle génération de sorciers en herbe. Cette énième création saura-t-elle ensorceler le public ? En tout cas, elle déchaîne déjà les passions.