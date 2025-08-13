À l’approche de la sortie de « The Conjuring: Last Rites », le quatrième volet de la célèbre franchise d’horreur, les réseaux sociaux s’enflamment. Sur TikTok en particulier, une vague de vidéos affirme que le film serait « maudit » et que le simple fait d’aller le voir pourrait attirer des événements étranges dans la vie des spectateurs. Derrière ces histoires qui circulent à grande vitesse, il y a un mélange de promotion virale, de légendes urbaines et de fascination populaire pour tout ce qui touche au surnaturel.

Une franchise habituée aux récits mystérieux

La saga « The Conjuring » repose sur les enquêtes surnaturelles menées par Ed et Lorraine Warren, un couple d’enquêteurs paranormaux ayant réellement existé. Depuis le premier opus sorti en 2013, la franchise a construit sa réputation en s’inspirant de dossiers que les Warren affirmaient avoir traités. Chaque film mêle enquête, tension psychologique et éléments surnaturels, tout en revendiquant un lien avec des témoignages réels, ce qui renforce la sensation d’authenticité pour le public.

Ce que l’on sait sur « The Conjuring: Last Rites »

« The Conjuring: Last Rites » marquera la conclusion des aventures cinématographiques des Warren. Selon les informations officielles, il s’agira du plus long film de la série, laissant penser que l’intrigue prendra le temps de développer une histoire plus complexe et de conclure les arcs narratifs commencés il y a plus de 10 ans. Peu de détails sur le scénario ont été révélés, mais la production annonce un climat particulièrement intense et une plongée dans l’une des affaires les plus marquantes du couple.

Les rumeurs de « malédiction » sur TikTok

Ces dernières semaines, de nombreux créateurs et créatrices de contenus sur TikTok publient des vidéos affirmant que le film serait « hanté » ou porteur d’ondes négatives. Certaines personnes assurent que des spectateurs ayant visionné des extraits ou assisté à des avant-premières auraient connu par la suite des coïncidences étranges.

Les témoignages sont souvent présentés sous forme de récits courts et percutants, avec musique dramatique et effets visuels renforçant l’atmosphère inquiétante. Cependant, aucune preuve concrète ne vient étayer ces affirmations, qui s’apparentent davantage à un phénomène viral qu’à un fait vérifiable.

Un phénomène marketing amplifié par le web

L’association entre cinéma d’horreur et prétendue « malédiction » n’est pas nouvelle. Plusieurs films cultes ont, par le passé, été entourés de récits similaires, parfois alimentés par les équipes de production elles-mêmes pour entretenir l’aura mystérieuse du projet.

Dans le cas de « The Conjuring: Last Rites », rien n’indique que Warner Bros. ou l’équipe du film soit à l’origine directe de ces rumeurs. Toutefois, leur propagation sur TikTok et d’autres plateformes participe à la curiosité du public et pourrait avoir un impact positif sur l’intérêt pour le film.

Pourquoi ces histoires séduisent le public

Les récits de films « maudits » mêlent plusieurs ingrédients efficaces : l’attrait pour l’inexpliqué, le frisson contrôlé et la possibilité de partager une expérience commune avec d’autres spectateurs. Sur les réseaux sociaux, ces histoires sont faciles à raconter et à mettre en scène, ce qui explique leur rapidité de diffusion. Elles créent un lien émotionnel entre les spectateurs avant même que le film ne sorte.

La position des créateurs du film et experts

Ni le réalisateur ni les acteurs n’ont confirmé l’existence d’un quelconque phénomène inhabituel autour du tournage. Les professionnels du cinéma rappellent régulièrement que les légendes entourant certains films sont souvent exagérées ou construites a posteriori. Des spécialistes de la culture numérique soulignent que ces rumeurs fonctionnent comme des « mythes modernes » : elles donnent une dimension supplémentaire à l’expérience de visionnage, sans qu’il soit nécessaire de les prendre au pied de la lettre.

À l’heure actuelle, rien ne permet ainsi de confirmer que « The Conjuring: Last Rites » soit réellement « maudit ». Les rumeurs qui circulent sur TikTok relèvent plutôt de l’imaginaire collectif et d’un engouement viral typique des réseaux sociaux. Reste que cette atmosphère de mystère, qu’elle soit fondée ou non, contribue à renforcer l’attrait du film et à faire monter l’attente avant sa sortie.