La réalisatrice et scénariste Céline Song, connue pour son succès critique Past Lives, a pris la parole pour répondre à une étiquette virale qui colle à son nouveau film « Materialists ». Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont qualifié l’intrigue de « propagande des hommes pauvres » – un commentaire que l’autrice ne trouve ni amusant, ni anodin.

Une réponse sans détour

Dans un entretien avec Refinery29 partagé sur TikTok, Céline Song s’est dite « déçue » par cette formule. Pour elle, ce genre de critique révèle une confusion autour de l’histoire et des valeurs du féminisme, en particulier dans sa dimension intersectionnelle. « Une grande partie du féminisme a toujours été anti-corporate et anti-capitaliste. Je suis très préoccupée par la façon dont on parle des personnes pauvres ».

Elle insiste : « La pauvreté n’est pas la faute de celles et ceux qui la subissent. C’est très cruel de qualifier ainsi un personnage comme John, qui aime Lucy et qui est incarné magnifiquement par Chris Evans, de ‘broke man' ».

Un film sur l’amour face aux inégalités

Dans « Materialists », Dakota Johnson incarne Lucy, une marieuse new-yorkaise dont la vie sentimentale bascule après sa rencontre avec Harry (Pedro Pascal), un riche financier croisé lors d’un mariage. Le même soir, elle se trouve nez à nez avec John (Chris Evans), son ex-compagnon, acteur précaire qui travaille comme serveur sur l’événement.

L’intrigue suit Lucy alors qu’elle fréquente Harry tout en ravivant sa connexion avec John. Malgré le confort offert par son nouveau compagnon, elle finit par rompre et épouser John lors d’une cérémonie au tribunal.

Pour Céline Song, réduire cette histoire à un « choix pour un homme pauvre » est une lecture très dénigrante « C’est du classisme. C’est la haine des pauvres, une idée que les plus riches ont réussi à ancrer : si tu es pauvre, c’est de ta faute et tu es une mauvaise personne. C’est très inquiétant ».

Un message politique affiché fièrement

La réalisatrice explique que le film explore aussi la manière dont le capitalisme tente de « coloniser nos cœurs et l’amour ». En ce sens, l’histoire se veut une critique des rapports de pouvoir liés à l’argent, et non un plaidoyer pour ou contre un « type » d’homme. Puisque après tout l’argent touche les mains mais les gestes de tendresse pénètrent les coeurs.

Ce qui compte chez un homme, ce n’est pas les lingots qu’il a dans ses poches mais les étincelles qu’il a dans les yeux. Et ça, Céline Song, le retranscrit parfaitement à l’écran même si certains y perçoivent juste un dénigrement de la classe riche.

Sorti en juin dernier, « Materialists » est désormais disponible à la location et à l’achat en numérique. Céline Song prépare déjà son prochain projet : le scénario d’une suite à la comédie romantique culte « My Best Friend’s Wedding » (1997).