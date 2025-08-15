Search here...

« Une propagande des hommes pauvres » : la réalisatrice Céline Song répond aux critiques

Culture
Léa Michel
Extrait du film « Materialists » de Celine Song (2025)

La réalisatrice et scénariste Céline Song, connue pour son succès critique Past Lives, a pris la parole pour répondre à une étiquette virale qui colle à son nouveau film « Materialists ». Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont qualifié l’intrigue de « propagande des hommes pauvres » – un commentaire que l’autrice ne trouve ni amusant, ni anodin.

Une réponse sans détour

Dans un entretien avec Refinery29 partagé sur TikTok, Céline Song s’est dite « déçue » par cette formule. Pour elle, ce genre de critique révèle une confusion autour de l’histoire et des valeurs du féminisme, en particulier dans sa dimension intersectionnelle. « Une grande partie du féminisme a toujours été anti-corporate et anti-capitaliste. Je suis très préoccupée par la façon dont on parle des personnes pauvres ».

Elle insiste : « La pauvreté n’est pas la faute de celles et ceux qui la subissent. C’est très cruel de qualifier ainsi un personnage comme John, qui aime Lucy et qui est incarné magnifiquement par Chris Evans, de ‘broke man' ».

Un film sur l’amour face aux inégalités

Dans « Materialists », Dakota Johnson incarne Lucy, une marieuse new-yorkaise dont la vie sentimentale bascule après sa rencontre avec Harry (Pedro Pascal), un riche financier croisé lors d’un mariage. Le même soir, elle se trouve nez à nez avec John (Chris Evans), son ex-compagnon, acteur précaire qui travaille comme serveur sur l’événement.

L’intrigue suit Lucy alors qu’elle fréquente Harry tout en ravivant sa connexion avec John. Malgré le confort offert par son nouveau compagnon, elle finit par rompre et épouser John lors d’une cérémonie au tribunal.

Pour Céline Song, réduire cette histoire à un « choix pour un homme pauvre » est une lecture très dénigrante « C’est du classisme. C’est la haine des pauvres, une idée que les plus riches ont réussi à ancrer : si tu es pauvre, c’est de ta faute et tu es une mauvaise personne. C’est très inquiétant ».

@refinery29 Is the movie Materialists just broke man propaganda? 🎥💬 Celine Song breaks down why that idea is actually anti-feminist and why it matters. What did you think of Materialists? 👀 #Materialists #CelineSong #Feminism #A24 ♬ Inspirational piano and strings, post-classical 10(1373065) – arachang

Un message politique affiché fièrement

La réalisatrice explique que le film explore aussi la manière dont le capitalisme tente de « coloniser nos cœurs et l’amour ». En ce sens, l’histoire se veut une critique des rapports de pouvoir liés à l’argent, et non un plaidoyer pour ou contre un « type » d’homme. Puisque après tout l’argent touche les mains mais les gestes de tendresse pénètrent les coeurs.

Ce qui compte chez un homme, ce n’est pas les lingots qu’il a dans ses poches mais les étincelles qu’il a dans les yeux. Et ça, Céline Song, le retranscrit parfaitement à l’écran même si certains y perçoivent juste un dénigrement de la classe riche.

Sorti en juin dernier, « Materialists » est désormais disponible à la location et à l’achat en numérique. Céline Song prépare déjà son prochain projet : le scénario d’une suite à la comédie romantique culte « My Best Friend’s Wedding » (1997).

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Vous allez le regretter » : ce film d’horreur à succès est accusé d’être maudit

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Vous allez le regretter » : ce film d’horreur à succès est accusé d’être maudit

À l’approche de la sortie de "The Conjuring: Last Rites", le quatrième volet de la célèbre franchise d’horreur,...

Avatar 3 : la bande-annonce en met plein les yeux !

Les fans du cinéma de science-fiction et de James Cameron attendaient ce moment depuis des mois : la...

Euro féminin de foot : ce fou rire qui fait le buzz

À l’Euro féminin, une séquence inattendue en conférence de presse a récemment conquis les réseaux sociaux. Après la...

Voici le meilleur lieu pour faire une cure de bien-être (et ce n’est pas un spa)

Nul besoin de pousser les portes des thermes ou de spa luxueux pour soulager son corps et son...

Cet artiste a graffé à l’endroit le plus improbable qui soit

Le street art s’invite parfois là où on ne l’attend pas. Un artiste contemporain a choisi de détourner...

Un des festivals les plus célèbres au monde vire à la catastrophe, les photos sont impressionnantes

Un des festivals de musique les plus emblématiques au monde a viré à la catastrophe à la veille...

© 2025 The Body Optimist