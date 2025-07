Ce film jugé le plus déchirant par la science va vous briser le cœur

Préparez vos mouchoirs : la science a tranché et désigné le film le plus déchirant de tous les temps. Ce long-métrage bouleverse les spectateurs depuis des décennies, au point d’être utilisé dans des études pour mesurer l’intensité de la tristesse au cinéma.

Quand la science s’intéresse aux larmes du cinéma

En 1988, les chercheurs James Gross et Robert Levenson de l’Université de Berkeley ont voulu déterminer quels films provoquaient les émotions les plus intenses chez les spectateurs. Ils ont projeté 76 extraits de films à 500 étudiants, en analysant leurs réactions émotionnelles. Leur objectif : identifier le film le plus tristement marquant.

Le Champion, le film qui brise tous les cœurs

Le résultat est sans appel : « Le Champion » (« The Champ », 1979), réalisé par Franco Zeffirelli, a été jugé le plus déchirant. Ce drame raconte l’histoire de Billy Flynn, boxeur déchu prêt à tout pour offrir un avenir à son jeune fils. La scène finale, où le petit garçon découvre la mort de son père et tente désespérément de le réveiller, a bouleversé l’audience et reste, selon les chercheurs, la séquence la plus triste jamais projetée en laboratoire.

Pourquoi cette scène est-elle si bouleversante ?

Selon James Gross, « le thème de la perte irrévocable est condensé dans ces deux ou trois minutes ». La détresse de l’enfant, son cri déchirant « Wake up, Champ! », touche une corde universelle : celle du deuil et de l’impuissance. Pour les scientifiques, cette réaction intense n’est pas anodine : elle révèle la puissance du cinéma à susciter l’empathie et à explorer les émotions humaines les plus profondes.

Un film devenu référence pour mesurer la tristesse

Depuis cette étude, « Le Champion » est régulièrement utilisé dans la recherche pour provoquer et étudier la tristesse chez les volontaires. Sa capacité à faire pleurer « tout le monde » en fait une référence incontournable, bien au-delà de classiques comme « Bambi » ou « Le Roi Lion ».