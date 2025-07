Les fans de frissons nostalgiques vont être comblés : « Souviens-toi… l’été dernier », film culte de l’horreur des années 1990, revient en force cet été. Le long-métrage original, sorti en 1997 et porté par Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr., connaît enfin une véritable suite, 28 ans plus tard. Et cette fois, la génération d’origine passe le relais à une nouvelle vague de visages très en vue, dans un casting qui affole déjà les réseaux.

Retour à Southport : même ambiance, nouveaux secrets

La réalisatrice Jennifer Kaytin Robinson signe ce nouveau chapitre, conçu non comme un reboot, mais comme une suite directe du premier film. L’intrigue ? Une bande de 5 amis est confrontée à un lourd secret après un accident. Un an plus tard, des lettres anonymes arrivent. Quelqu’un sait ce qu’ils ont fait. Pour comprendre ce qui leur arrive, ils se tournent vers 2 survivants bien connus : Julie et Ray, toujours interprétés par Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr.

Le film conserve l’atmosphère angoissante du premier opus, entre suspense, tension grandissante et mystère insistant. Le retour de lieux emblématiques et l’apparition de références au film de 1997 nourrissent une ambiance rétro assumée, tout en installant de nouveaux enjeux pour une génération plus connectée, plus exposée, mais tout aussi vulnérable face à ses secrets.

Un casting intergénérationnel très attendu

Le retour des icônes des années 1990 était déjà un événement en soi. L’excitation est toutefois montée d’un cran à l’annonce de la nouvelle distribution. On y retrouve Madelyn Cline, star montante au charme magnétique, mais aussi Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Sarah Pidgeon, Gabbriette Bechtel, Lola Tung, Tyriq Withers, Austin Nichols, Billy Campbell et Nicholas Alexander Chavez. Des profils variés, ultra-télégéniques, qui promettent de moderniser le mythe tout en respectant ses codes.

Sur les réseaux, de nombreux internautes n’en reviennent pas : « le casting est trop beau », « c’est le casting parfait », peut-on lire parmi les réactions enthousiastes, partagées entre stupeur et admiration.

Il faut dire que le casting n’a pas été choisi au hasard : il mixe icônes générationnelles et jeunes visages du moment. Sur les réseaux, fans de slasher et amateurs de pop culture n’ont pas tardé à exprimer leur impatience. Entre nostalgie assumée et découvertes à venir, le film vise large, à l’image de ses ambitions.

Une sortie taillée pour l’été

Le film sortira en salles le 18 juillet 2025, une date stratégique pour capitaliser sur l’atmosphère estivale propre à l’univers de « Souviens-toi… l’été dernier ». Soleil, secrets, chaleur et tensions, tout y est pour recréer la recette qui a fait le succès du premier film – avec une touche de modernité en plus.

Un retour très stylé pour un classique culte

Ce nouvel opus ne renie pas ses origines. Il en conserve l’essence : un passé trouble, des relations complexes et un suspense omniprésent. Il modernise néanmoins la formule. L’univers visuel est plus léché, la narration plus resserrée, et les enjeux plus contemporains.

Les fans de la première heure retrouveront des clins d’œil savoureux, tandis que les nouveaux spectateurs découvriront un univers à la fois addictif et inquiétant. Et si la peur reste au rendez-vous, le style et le charme des protagonistes apportent une dimension presque glamour à ce retour inattendu.

Entre nostalgie, casting haut de gamme et ambiance pesante, « Souviens-toi… l’été dernier » version 2025 promet ainsi un été palpitant. Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. offrent une belle continuité à leurs personnages, tandis que les nouvelles recrues imposent une esthétique et une énergie qui marquent. Un slasher repensé pour notre époque, prêt à conquérir à la fois les fans historiques et les nouveaux venus.