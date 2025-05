Les images spectaculaires du concert de Lady Gaga devant 2 millions de personnes

La plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, s’est transformée en une scène géante et vibrante à ciel ouvert, le 3 mai 2025. Devant une foule estimée entre 2,1 et 2,5 millions de personnes, Lady Gaga a offert un concert gratuit à couper le souffle, battant un record historique : celui du plus grand concert jamais donné par une artiste féminine en solo.

Un retour triomphal, attendu depuis 2017

Ce moment magique, les fans brésiliens l’attendaient depuis longtemps. Lady Gaga aurait dû se produire au Brésil en 2017 dans le cadre du célèbre festival Rock in Rio, mais des soucis de santé l’avaient contrainte à annuler sa venue. Huit ans plus tard, c’est avec une générosité éclatante qu’elle est revenue, plus déterminée que jamais à combler ses fans. Et quelle revanche ! Un concert gratuit, les pieds dans le sable, face à l’océan Atlantique, et devant une mer humaine de fans en délire.

Une scénographie grandiose pour un show inoubliable

Baptisé « Mayhem on the Beach », ce concert monumental s’inscrivait dans la tournée de promotion de son huitième album, « Mayhem ». La scène, inspirée du théâtre grec, s’étalait sur plus de 1 200 m². Gaga y a livré un show découpé en plusieurs actes visuellement puissants, alliant costumes extravagants, chorégraphies millimétrées et moments de pure émotion.

Elle a enchaîné les classiques – « Poker Face », « Shallow », « Rain On Me », « Bad Romance » – avec des titres plus récents, dans une ambiance électrisante. Chaque morceau était une explosion de sons, de lumières et d’enthousiasme partagé. Juste avant d’entamer l’hymne « Born This Way », Lady Gaga a tenu à adresser un hommage appuyé à la communauté LGBTQ+ du Brésil, saluant leur courage, leur beauté et leur énergie.

Une communion hors normes avec ses « Little Monsters »

Les fans, appelés affectueusement les « Little Monsters », avaient commencé à camper sur la plage plusieurs jours à l’avance pour assister à l’événement. Venus des quatre coins du pays – et même de l’étranger – ils ont transformé Rio en capitale mondiale de la pop. Entre cris, larmes de joie, paillettes et drapeaux arc-en-ciel, c’était une vraie communion populaire.

Au-delà du caractère artistique, ce concert s’inscrivait dans le programme « Todo Mundo no Rio », une initiative de la ville de Rio visant à stimuler la culture et le tourisme. Résultat : plus de 600 millions de réaux de retombées économiques estimées. Une prouesse logistique saluée à l’international et un coup de projecteur géant sur la scène brésilienne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lady Gaga (@ladygaga)

À la fin du concert, Lady Gaga a remercié ses fans brésiliens les larmes aux yeux : « Cette nuit est magique. Je ne l’oublierai jamais. Merci, Rio ».