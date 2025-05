Met Gala 2025 : ces détails cachés que vous n’aviez pas remarqués sur le tapis rouge

Le Met Gala 2025, célébrait cette année le thème « Superfine: Tailoring Black Style ». Si les tenues spectaculaires ont largement fait parler d’elles, certains détails plus subtils ont échappé aux regards. Retour sur ces éléments discrets mais riches en significations, qui ont marqué l’édition 2025.

Lisa de BLACKPINK et la culotte controversée

Lisa, membre du groupe BLACKPINK, a fait sensation et provoqué un débat en ligne avec un détail vestimentaire inattendu. Sa tenue Louis Vuitton laissait entrevoir une culotte imprimée d’un visage. Plusieurs internautes ont cru reconnaître Rosa Parks, figure emblématique des droits civiques. Mais la maison de couture a rapidement clarifié que le visage représentait un voisin de l’artiste Henry Taylor, à l’origine du motif, et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un hommage mal interprété. Ce détail a suscité de vives discussions, entre provocation mode et maladresse perçue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TEAM LLOUD | TURKIYE 🇹🇷 (@lalisaupdatenewstr)

Diana Ross et sa robe hommage à la famille

Diana Ross, 81 ans, a foulé le tapis rouge dans une impressionnante robe blanche à plumes, accompagnée d’une traîne de 18 pieds. Cette pièce, réalisée par la maison Eleven Sixteen, portait brodés les noms de ses enfants et petits-enfants. Sur le tapis, la chanteuse a confié à la presse qu’il s’agissait pour elle d’une « robe famille pour toujours », un message touchant sur l’importance des liens familiaux dans sa vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Met Gala 2025 (@metgalaofficial_)

Colman Domingo et la cape à double sens

L’acteur Colman Domingo, co-président du gala, a collaboré avec Valentino pour une cape bleue royale inspirée de l’activiste André Leon Talley. Ce bleu, choisi en référence à une anecdote historique relatée par la conservatrice Monica L. Miller, faisait aussi écho aux zoot suits et à l’histoire du dandysme noir. Chaque élément de sa tenue rendait hommage à des figures africaines et afro-descendantes emblématiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Colman Domingo (@kingofbingo)

Zendaya et Anna Sawai en costumes jumeaux

Zendaya est arrivée sur le tapis rouge dans un costume blanc Louis Vuitton, composé d’un blazer ajusté et d’un pantalon évasé, accessoirisé d’un chapeau et d’une cravate. Quelques instants plus tard, l’actrice japonaise Anna Sawai a surpris avec une tenue très similaire, conçue par Dior. Si la coupe différait légèrement, la ressemblance était frappante, suggérant un hommage croisé ou une coïncidence maîtrisée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Venus Williams et l’hommage discret au tennis

Dans un ensemble vert signé Lacoste, composé d’une chemise à col, d’une mini-jupe plissée et d’un manteau oversized perlé, Venus Williams arborait des boucles d’oreilles en forme de balles de tennis. Un clin d’œil discret mais puissant à sa carrière de championne, dans une tenue élégante et décontractée à la fois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Venus Williams (@venuswilliams)

Teyana Taylor et les paroles gravées dans le tissu

La chanteuse Teyana Taylor a ouvert la soirée dans un manteau en velours rouge signé Marc Jacobs. Sur les pans du vêtement, on pouvait lire deux extraits de sa chanson « Rose in Harlem » : « Harlem rose » et ‘ »rose out of the concrete ». Un message personnel fort, inscrit dans une pièce mode spectaculaire, à la fois politique et poétique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jimmy Neutch (@teyanataylor)

Maluma et la montre à 5 millions

Le chanteur Maluma a complété son costume bleu-vert signé Willy Chavarria avec une montre Jacob & Co. Billionaire III. Incrustée de centaines d’émeraudes baguette, cette pièce d’horlogerie d’exception est estimée à cinq millions de dollars. Un clin d’œil à l’opulence, assumé avec style.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NC (@nonstopclassy)

Kerry Washington et la silhouette à double lecture

Kerry Washington a opté pour un ensemble signé Simkhai composé d’une veste blanche dos nu et d’une jupe semi-transparente. Ce look révélait un collier de diamants drapé dans son dos ainsi que ses sous-vêtements, assumés avec subtilité. Le choix d’une élégance audacieuse qui a séduit de nombreux observateurs de la mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kerry Washington (@kerrywashington)

Priyanka Chopra Jonas et le bijou record

Ambassadrice de la maison Bvlgari, Priyanka Chopra Jonas a été la première à porter un collier inédit orné d’une émeraude facettée de 241,06 carats, la plus grande jamais sertie par la maison italienne. Un choix qui complétait à merveille sa robe à pois signée Balmain, entre élégance intemporelle et innovation joaillière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Priyanka (@priyankachopra)

Le Met Gala 2025 a prouvé une fois de plus que le tapis rouge ne se limite pas à des effets visuels immédiats. Derrière chaque tenue se cache une histoire, un message, un clin d’œil ou une déclaration. Les détails, parfois invisibles au premier regard, donnent à cet événement une profondeur culturelle et politique qui dépasse la simple mise en scène vestimentaire.