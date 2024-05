Initiez-vous aux livres audio et évadez-vous en un clic avec BookBeat

Vous avez envie de lire, mais vous ne trouvez jamais le temps pour vous adonner à ce loisir littéraire ? Prenez votre dose de prose autrement avec BookBeat ! Cette plateforme de streaming de livres audio à une bibliothèque foisonnante dans laquelle vous trouverez plus de 800 000 histoires allant du thriller au roman feel good. BookBeat vous embarque dans des histoires captivantes, que vous pouvez écouter en ayant les mains libres. Psst : un petit cadeau vous attend plus bas…

BookBeat, les livres audio pour faire de votre vie une fiction

À la recherche d’une expérience de lecture différente par rapport aux livres papier ? Avec BookBeat, ce sont les histoires qui viennent à vos oreilles. Cette plateforme de streaming suédoise qui a fraîchement investi le créneau des livres audio vous immerge dans des univers propices à la rêverie. Tous les livres tiennent dans votre téléphone. Au lieu de lancer votre playlist habituelle, vous consommez des histoires qui vous dépaysent et vous coupent du « métro, boulot, dodo ».

Même si les images manquent, vous ne tardez pas à visualiser le décor et à prendre part à l’intrigue. Tant et si bien que vous en oublierez tout ce qui vous entoure. Larmes, frissons, éclats de rire… vous serez pris dans un tourbillon d’émotions, que vous aurez du mal à garder pour vous. Avec BookBeat en toile de fond, votre quotidien paraît soudainement beaucoup plus palpitant ! En plus, vous pouvez jongler entre plusieurs activités, tout en poursuivant votre trépidante écoute. Une évasion sans pareille !

Avec 800 000 références, vous trouverez forcément votre bonheur

Que vous soyez adepte d’enquêtes policières sous tension, de thrillers psychologiques à en retourner le cerveau, de romances bouillantes ou de fantasy qui surpassent le réel, BookBeat arbore une vaste panoplie de livres sur son présentoir virtuel. Elle compte plus de 800 000 références, parmi lesquelles se côtoient best-sellers, plumes d’auteur.rice.s à succès et livres de niche. D’ailleurs la plateforme ne cesse d’étoffer son catalogue.

Que vous cherchiez à avoir des sueurs froides, un coup de boost personnel, des papillons dans le ventre ou l’intimité en émois, BookBeat répond à toutes vos exigences. Histoires courtes, qui se dévorent en un éclair, grands classiques, fictions, livres sous forme de témoignages inspirants… le plus dur reste de choisir. Les enfants aussi ont une belle collection onirique qui leur est destinée. De quoi leur donner le goût de la lecture. Si vous voulez accéder à cette bibliothèque dorée, BookBeat vous offre trois mois gratuits. Une chose est sûre : vous n’allez plus en ressortir !

Les 4 ouvrages coups de coeur en top liste sur BookBeat

Comme sur Netflix, BookBeat fait un classement des livres audio qui ont le plus résonné dans les casques et les écouteurs. Une mise en avant plutôt bienvenue si vous êtes du genre indécis » ou si vous n’avez pas d’idées précises en tête. Pour vous familiariser avec ces ouvrages « racontés », en voici quatre qui ont conquis les rats de bibliothèque des temps modernes sur BookBeat.

Assoiffés

Oubliez les romances terre-à-terre au script prévisible. Explorez une histoire à l’eau de rose pas comme les autres, qui unit le monde des mortels au fantastique. L’intrigue met en vedette Grace, seule « humaine » dans une académie dominée par des créatures surnaturelles.

Elle peine à trouver sa place au milieu des loups-garous, des vampires et des autres êtres « hybrides ». Elle n’est clairement pas la bienvenue et devient la pestiférée de l’école. Mais malgré ce rejet collectif, Grace tombe sous le charme de Jaxon, un vampire ténébreux. Ce suceur de sang est-il doté de bonnes intentions ? La suite en stéréo…

The american roommate experiment

Si vous préférez les romances plus conventionnelles, mais pas moins pétillantes, ce livre audio BookBeat a de grandes chances de vous séduire. Empreint d’humour, il va faire fondre votre petit cœur mou tout en réveillant vos zygomatiques. Rosie a tout plaqué, y compris son job confortable pour écrire des livres d’amour. Mais face à sa feuille blanche, rien ne vient, pas même une phrase.

Il faut dire qu’elle travaille dans des conditions vétustes, avec un plafond à deux doigts de lui tomber sur le nez. Elle se réfugie chez sa meilleure amie, partie en lune de miel pour être au calme. Mais à sa grande surprise, l’appartement est déjà occupé par Lucas, le cousin de sa BFF. Une cohabitation improvisée qui verra peut-être naître le début d’une idylle…

La dernière allumette

Ça fait maintenant plus de vingt ans qu’Abigaëlle foule les allées d’un couvent isolé au fond de la Bourgogne. Ce bâtiment monastique, c’est sa résidence principale, son lieu de vie. Tout est un peu flou dans sa tête. Elle ne se souvient plus de ce qui l’a poussé à se retirer du monde et à côtoyer les nonnes.

En vérité, elle ne sait même plus quelle femme elle était avant de pousser les portes de ce couvent. Le seul contact qu’elle garde avec l’extérieur, c’est avec son frère. Promis à une carrière d’artiste glorieuse, il s’épanouit à Paris. Mais quand il croise la route de Zoé, très admirative de son parcours, Abigaëlle s’imagine le pire. A-t-elle des raisons de s’inquiéter pour la jeune femme ? Adhérez à BookBeat pour percer le mystère.

La tresse

Dans un autre registre, plus sensible, « La tresse » dresse le portrait de trois femmes, qui ne se connaissent pas, mais qui sont toutes portées par des combats galvanisant. Elles vivent sur des continents différents, à des kilomètres les unes des autres, mais elles ont un point commun : elles font face à des challenges périlleux.

Smita, en Inde, lutte de toutes ses forces pour que sa fille ait accès à l’éducation. Giulia, sicilienne, découvre que l’entreprise familiale pour laquelle elle travaille est dans l’impasse. Sarah, au Canada, voit sa carrière d’avocate se stopper nette lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave. Le destin les a mis à terre et elles font tout pour se relever.

Avec BookBeat en poche, vous pouvez prendre votre shoot de littérature quand vous voulez et, où vous voulez. Vous n’avez aucun effort à fournir, simplement à ouvrir vos oreilles et à vous laisser transporter par la magie des mots. Mettez-vous à la page de la littérature « nomade » !

