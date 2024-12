Mercredi saison 2 : Jenna Ortega surprend dans les premières images du tournage !

« Mercredi », la série la plus lugubre du catalogue Netflix a conquis le monde entier avec son décor ténébreux et son héroïne monstrueusement attachante. Dans la saison 1, le public a redécouvert l’aînée de la famille Addams sous un nouveau visage : celui de Jenna Ortega. L’actrice a brillé dans le rôle de l’adolescente gothique insensible. Elle est restée fidèle à sa noirceur et à son âme féministe. Dans cette version rafraîchie par Tim Burton, le savant fou du 7e art, elle investit les murs de la Nevermore Academy, une école peuplée d’élèves « atypiques ». L’éternelle rebelle tente d’éclaircir une série de meurtres qui sème la panique dans le bourg tranquille de Jéricho. Quelques images de tournage ont fuité et présagent une suite terriblement captivante. Avec Lady Gaga parmi les personnages secondaires et une Jenna Ortega profondément « inspirée », la saison 2 de « Mercredi » s’annonce mieux que la première !

Immersion dans les coulisses de Mercredi saison 2

Jenna Ortega a de nouveau revêtu ses nattes ébène et ses vêtements sombres pour faire revivre Mercredi derrière les caméras. Dans la saison 1, la tête pensante de la lignée Addams faisait ses premiers pas au sein de la Nevermore Academy, établissement scolaire où l’étrangeté est un prérequis. De nature froide et impassible, cette adoratrice d’hémoglobine avait finalement réussi à trouver sa place. Mais au lieu d’étudier ses cours, Mercredi avait un autre projet, plus urgent : démasquer le meurtrier sanguinaire de la ville de Jéricho. L’intrigue s’était d’ailleurs arrêtée sur la bête, dont l’identité avait été dévoilée.

Pour faire patienter le public et donner un aperçu de la saison 2 de « Mercredi », la plateforme Netflix a partagé quelques bribes de tournage. Ces extraits ne comblent pas vraiment notre soif de « scoops », mais ils prédisent une suite prometteuse. Jenna Ortega semble littéralement habitée par son personnage. La Mercredi de la saison 2 n’a plus rien à voir avec l’adolescente revêche du début. Elle paraît beaucoup plus invincible. Peut-être est-elle enfin maîtresse de ses pouvoirs ?

Présentée avec une torche enflammée en main et un regard démoniaque, elle semble emplie d’une nouvelle énergie, plus sinistre. À un moment, les projecteurs renvoient aussi une Mercredi armée d’un couteau tranchant et d’une mine féroce. Est-ce un indice sur un nouvel arc narratif plus audacieux pour son personnage ? Autre constat : sa mère, Morticia, campée par la divine Catherine Zeta-Jones, revient assez souvent sur la pellicule. Est-ce une façon subtile de nous dire qu’elle sera plus présente dans la vie de la jeune arachnophile ?

Une saison 2 sous le signe de l’horreur selon Jenna Ortega

Jenna Ortega elle-même a rompu le suspense sans trop en dévoiler. Selon ses dires, la saison 2 de « Mercredi » prendra une tournure plus horrifique. Alors que dans la saison inaugurative, l’intrigue était plutôt pauvre en sang et portée sur la relation darko-romantique entre Mercredi et Tyler, dans le prochain chapitre, elle risque d’être un peu plus « trash » et moins fleur bleue. « Il y a de très, très bonnes répliques et puis, tout est plus grand. C’est plus bourré d’action », a confié l’actrice au média E!.

Peut-être faudra-t-il se couvrir les yeux pour regarder certaines scènes. Quoi qu’il en soit, la saison 2 de « Mercredi » s’annonce mouvementée et encore plus morbide que la précédente. L’actrice qui prête ses traits à l’héroïne la plus ténébreuse de la pop culture précise toutefois que la série restera « légère ». Le but n’est pas de rivaliser avec la série « American Horror Story », ni de changer radicalement de registre, simplement de revenir à l’essentiel du récit et de provoquer la trouille.

Les théories les plus probables sur la saison 2 de Mercredi

Pour pouvoir se faire un véritable avis sur la saison 2 de « Mercredi », il faudra attendre encore un peu. Sa sortie est prévue pour 2025, mais aucune date précise n’a encore été communiquée. Pour tuer le temps et le mystère, les internautes font des suppositions et tissent leurs théories sur la toile.

Mercredi et Enid en couple ?

Certain·e·s évoquent une romance entre Mercredi et Enid. Les deux jeunes filles, qui partagent leur chambre et qui entretiennent une amitié ambiguë, pourraient se rapprocher davantage. Même si Jenna Ortega a indiqué une saison moins « mièvre » et plus « âpre », pourquoi ne pas imaginer un twist amoureux inclusif ? D’ailleurs, dans les courts aperçus de la saison 2, Enid a délaissé son look arc-en-ciel pour un dress code plus obscur. Mercredi semble avoir inspiré celle qui se transforme en loup-garou à la nuit tombée. Est-ce là le signe d’un revirement sentimental ?

L’arrivée d’une ennemie féminine

Attention spoiler. Si dans la saison 1, Mercredi découvre la face cachée de Tyler, qui s’avère être un redoutable prédateur, dans la saison 2, l’héroïne pourrait avoir d’autres ennemis à ses trousses. Selon les théories, ce ne serait pas un méchant, mais une méchante. Il s’agirait de l’énigmatique Bianca, dont la mère appartient à la secte Morning Sun. Y-a-t’il vraiment un monstre derrière ce physique charismatique et ces yeux cristallins ?

L’identité du stalker de Mercredi enfin dévoilée

Lorsque Mercredi quitte la Nevermore Academy dans la saison 1, elle consulte son nouveau téléphone, offert par Xavier. Les messages ne tardent pas à s’afficher et ils n’augurent rien de bon (pour le plus grand bonheur de l’héroïne). Sur l’écran, un simple « je te vois » assorti d’une photo voyeuriste montrant Mercredi et Tyler. Le destinataire de ces textos est anonyme et n’a pas l’air d’être bien intentionné. Selon les internautes, ce stalker pourrait être Yoko Tanaka ou alors Enid, qui lui fait une blague (de très mauvais goût).

Entre l’arrivée surprise de Lady Gaga (choix totalement cohérent), le supplément d’horreur et l’évolution personnelle de l’héroïne, la saison 2 de Mercredi nous vend du frisson.