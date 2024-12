Cette publicité de Noël est une véritable leçon d’humanité !

Il y a des publicités que l’on zappe volontiers et il y en a d’autres que l’on regarde avec les yeux remplis d’émotions. Sur les quelque 1200 publicités que l’on croise en moyenne chaque jour, celle-ci fait figure d’exception et redonne foi en l’humanité. Cette publicité de Noël, pensée par l’agence MUW Saatchi & Saatchi pour Deutsche Telekom, nous rappelle des valeurs précieuses de partage, d’acceptation et de tolérance. Elle porte la lumière sur les liens humains, ceux qui transcendent toutes les barrières et qui traversent toutes les frontières. Une création essentielle dans ce monde égocentré ! Cette publicité de Noël nous invite à casser ces murs qui nous séparent des autres de la façon la plus poétique qui soit.

Une histoire d’amitié qui donne des élans de générosité

Les publicités de Noël peuvent vite nous sortir par les yeux, surtout lorsqu’on les voit dix fois dans la journée. On peut vite en faire une indigestion et éteindre définitivement la télé. Mais celle-ci est inlassable. On peut user le bouton « replay » pour la revoir encore et encore. Elle nous fait toujours le même effet. Ce spot aux allures de conte de fées contemporain nous immerge dans un univers enchanteur, peuplé d’elfes. Il se recentre sur deux jeunes filles pétillantes, séparées par un épais mur de verre.

Malgré cet obstacle physique qui les empêche de se toucher et qui leur impose une distance, elles ne font qu’un. Elles s’adonnent à des batailles de boules de neige, se parlent en morse dans la nuit noire et font des compétitions de bonhomme de neige. Leur amitié réchauffe ce décor glacial et leur complicité se cristallise jour après jour, jeu après jeu. Le soir de Noël, chacune revient avec une lourde pierre, soigneusement emballée dans un écrin, comme un cadeau.

Elles détruisent leur dôme respectif ensemble et font enfin partie du même monde. Les caméras prennent du recul et on découvre en fait que ces deux filles habitaient ces fascinantes boules à neige que l’on trouve sur les marchés de Noël. À travers cette publicité de Noël onirique et bien pensée, Deutsche Telekom nous invite à mimer ces fillettes et à briser ces barrières invisibles qui nous enferment dans notre bulle.

Une publicité de Noël qui abrite une morale forte

Dans une ère hyperconnectée et individualiste, les gens ont plus tendance à se fuir qu’à se rapprocher. Ils préfèrent s’enfermer dans les pixels plutôt que de redécouvrir le charme brut des interactions humaines. C’est une sombre réalité. Cette pub de Noël nous incite à revenir à l’essentiel, à ces liens authentiques et purs, qui naissent spontanément pendant l’enfance, mais qui deviennent intimidants à l’âge adulte.

« Les connexions commencent lorsque les barrières se fissurent ». Telle est la morale de cette publicité de Noël très imagée. Cette année, on déverrouille notre cœur et on cultive la bienveillance à chaque coin de rue. On ne recule pas devant les barrières, on les fait sauter ou on les enjambe. Dans la vraie vie, cette énorme pierre, qui fédère les deux fillettes, peut prendre la forme d’un chocolat chaud ou d’une action solidaire. Ne laissez pas la société vous rendre aigri.

Pourquoi on aime tant les publicités de Noël ?

Les publicités de Noël ont ce pouvoir unique de réveiller notre âme d’enfant. Avec leurs récits chaleureux, leurs musiques douces et leurs images fortes, elles touchent la corde sensible. Elles ravivent des souvenirs heureux. Un Noël en famille, l’excitation des cadeaux ou le simple plaisir de partager un moment avec les personnes qu’on aime. Dans un monde parfois tumultueux, ces publicités deviennent un refuge visuel et émotionnel, nous rappelant des valeurs essentielles comme l’amour, la générosité et la solidarité.

Elles sont aussi une bouffée d’optimisme. Les récits qu’elles racontent, qu’ils soient pleins d’humour ou profondément touchants, mettent en lumière des gestes simples, mais puissants – un câlin, une attention, un sourire. Ces instants nous rappellent que la magie existe, même dans les petites choses. Les pubs de Noël créent ainsi une parenthèse enchantée où chacun·e peut se reconnecter à ce qui compte vraiment, tout en s’émerveillant devant une esthétique féerique qui fait briller les yeux et le cœur.

Cette publicité de Noël a un pouvoir fédérateur. Elle nous donne envie de briser la glace et d’aller au contact des autres. La bonté qui émane de ces deux jeunes filles est contagieuse.