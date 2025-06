Mystères, secrets enfouis et révélations à couper le souffle : voilà ce que promet « The Survivors », la série australienne qui crée la surprise sur Netflix. Dévoilée le 6 juin 2025, cette mini-série de 6 épisodes, adaptée du roman de Jane Harper, s’est rapidement hissée à la deuxième place des séries les plus regardées sur la plateforme, juste derrière la saison 3 de « Ginny and Georgia ».

Une intrigue sombre au cœur de la Tasmanie

Située dans une petite ville côtière de Tasmanie, « The Survivors » s’ouvre sur une tragédie vieille de 15 ans : la disparition de 3 jeunes qui a bouleversé la communauté. Lorsque le corps d’une jeune femme est retrouvé, les blessures du passé ressurgissent. Le suspense s’installe et la tension monte d’épisode en épisode.

La série mêle mystère, thriller psychologique et drame intime avec une maîtrise narrative saluée par la critique. Portée par Charlie Vickers (« Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ») et Yerin Ha (« Halo »), la distribution donne vie à des personnages complexes pris dans les filets d’une histoire aussi lente qu’hypnotique.

Une réussite critique et publique

Sur Rotten Tomatoes, la presse a attribué un score parfait de 100 % à la série, preuve de son impact critique. Côté public, les avis sont plus nuancés, avec une note de 6,5 sur 10 sur IMDb. Un spectateur explique : « Une combustion lente, mais qui en vaut la peine », mettant en avant le rythme posé mais efficace de la série.

Certains internautes n’hésitent pas à la comparer à « Game of Thrones » pour sa densité narrative et la qualité de son suspense : « Mieux que Game of Thrones, et sans les dragons », peut-on lire sur X (anciennement Twitter). Si l’affirmation est audacieuse, elle témoigne de l’enthousiasme suscité par cette production australienne inattendue.

« Je viens de finir The Survivors et j’ai absolument adoré. Une excellente série avec un mystère captivant qui aborde des thèmes très importants, des paysages magnifiques, des personnages bien écrits, imparfaits et intéressants, et un casting incroyablement talentueux. Charlie, Yerin, Robyn et Damien ont été particulièrement exceptionnels », a écrit quelqu’un d’autre sur X. Une déclaration qui résume bien l’adhésion du public à cette œuvre aussi belle que dérangeante.

just finished The Survivors and absolutely LOVED it

a great show and a compelling mystery that tackles very important themes, with stunning scenery, well-written, flawed, interesting characters, and a super talented cast

Charlie, Yerin, Robyn and Damien in particular were AMAZING pic.twitter.com/fCMQk4CZUF — 𝕲𝖑𝖆𝖓𝖜𝖊𝖓 🍃💍 (@fiery_undomiel) June 7, 2025

Pour les fans de récits atmosphériques, de secrets de famille et d’histoires à révélations progressives, « The Survivors » est ainsi une expérience à tenter. Elle rappelle que le format court, bien exploité, peut offrir des moments de tension inoubliables sans longueur superflue. Si vous cherchez une alternative aux blockbusters surproduits, cette série venue de l’autre bout du monde pourrait bien être votre prochaine obsession.