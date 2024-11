Binge-watching : voici pourquoi enchaîner films et séries pourrait être lié à votre enfance

Le binge-watching, cette pratique consistant à regarder plusieurs épisodes d’une série ou à enchaîner plusieurs films en une seule session, est devenu un phénomène culturel mondial. Entre ami.e.s, seul.e ou en famille, nombreuses sont les personnes qui s’adonnent à cette activité. Mais, derrière ce comportement apparemment anodin, il pourrait y avoir des racines plus profondes, peut-être même des liens avec votre enfance. Plongez dans les origines psychologiques du binge-watching !

Une quête de réconfort et de sécurité

Revenons quelques décennies en arrière. Lors de votre enfance, vous vous souvenez de ces moments où vous étiez plongé.e dans une histoire captivante, que ce soit un dessin animé le matin ou une émission familiale le soir ? Ces instants étaient probablement parmi les plus sûrs et réconfortants de votre journée. La télévision était souvent un moyen d’évasion, une sorte de rituel dans lequel vous trouviez réconfort après une longue journée d’école ou une dispute avec votre frère/soeur. À travers les séries et films, vous viviez des aventures, des émotions qui, d’une certaine manière, compensaient les défis de la vie quotidienne.

Aujourd’hui, le binge-watching pourrait ainsi être une manière de reproduire ces comportements de confort émotionnel, comme une forme de régression réconfortante. Enchaîner plusieurs épisodes d’une série, c’est un peu comme retrouver ce sentiment d’appartenance à une histoire rassurante, où les personnages et les intrigues offrent une sorte de stabilité émotionnelle. C’est pourquoi, quand la vie adulte devient un peu trop stressante, on retourne instinctivement vers ce mécanisme de « réconfort ». En bref, vous cherchez la même chose qu’enfant : une échappatoire émotionnelle.

Une sensation de contrôle face à l’imprévisible

Dans notre enfance, les récits structurés, qu’ils soient lus, racontés ou regardés, donnaient une forme de logique et de compréhension au monde qui nous entourait. Aujourd’hui, le binge-watching répond au même besoin : celui de s’immerger dans une histoire où tout semble maîtrisé. En choisissant de regarder plusieurs épisodes d’affilée, on reprend le contrôle sur notre expérience narrative, une sensation rassurante, particulièrement pour celles et ceux ayant grandi dans un environnement instable. Ce sentiment de « tout contrôler » à travers le choix des séries est ainsi peut-être l’une des raisons pour lesquelles vous vous sentez aussi attiré.e par ce comportement aujourd’hui.

La notion de récompense et la dopamine

Le cerveau humain est assez complexe, mais il fonctionne aussi selon des principes simples. Lorsque vous enchaînez des épisodes de série ou que vous regardez un film passionnant, votre cerveau libère de la dopamine, la fameuse « molécule du bonheur ». Ce phénomène est amplifié lorsque vous êtes plongé.e dans une intrigue qui vous captive. C’est là qu’intervient un phénomène bien connu des psychologues : la recherche de gratification instantanée.

Quand vous étiez enfant, cette quête de gratification était plus évidente. Chaque fois que vous terminiez un épisode de votre série préférée, il y avait cette sensation de satisfaction, comme une petite victoire. De même, enchaîner des films ou des épisodes aujourd’hui, c’est cette même sensation de récompense immédiate qui revient, le cerveau recevant un petit coup de dopamine à chaque nouvel épisode. Avec l’avènement des plateformes de streaming comme Netflix, cette gratification est amplifiée : tout est à portée de main, vous n’avez même plus à lever le petit doigt pour changer de programme. D’ailleurs, que vous ayez 10 ans ou 30 ans, cette mécanique reste fondamentalement la même.

Une évasion face au stress et à la routine

Pour de nombreuses personnes, l’enfance était aussi une période où les histoires servaient d’échappatoire face à des moments difficiles ou à l’ennui. Le binge-watching permet de retrouver cette capacité à s’évader, à se perdre dans un univers fictif pour échapper à la pression de la vie quotidienne. Les personnes ayant vécu une enfance marquée par des tensions émotionnelles ou un manque de stabilité peuvent se sentir particulièrement attiré.e.s par cette pratique, qui agit comme un refuge temporaire.

La familiarité des personnages : un retour à l’enfance

Lorsque vous vous immergez dans une série, vous tissez des liens avec les personnages. Ce phénomène est particulièrement frappant dans les séries où les personnages évoluent au fil des saisons, devenant presque des ami.e.s ou des membres de la famille. À un certain niveau, peut-être que l’héroïne d’une série vous rappelle un membre de votre famille, ou le personnage principal d’un film est celui avec qui vous rêviez de partir à l’aventure étant petit.e.

Ainsi, le binge-watching, c’est aussi une forme de retour à ces « amitiés fictives » et réconfortantes que l’on établit enfant. Vous n’avez pas à faire face aux tensions sociales ou aux défis de la vie réelle ; vous pouvez, pendant quelques heures, vous immerger dans des relations où tout semble plus simple, plus prévisible, comme à l’époque. Ce lien affectif avec les personnages vous permet de revivre ces moments d’innocence, un peu comme si, à travers le petit écran, vous retrouviez des compagnons/compagnes d’enfance.

La nostalgie comme moteur

Enfin, certaines séries ou films évoquent des souvenirs d’enfance, ravivant une forme de nostalgie qui amplifie notre plaisir. Les thématiques ou les styles narratifs qui rappellent les récits de notre jeunesse renforcent ce lien émotionnel. Ce phénomène explique pourquoi nous sommes souvent attiré.e.s par des histoires qui évoquent des périodes insouciantes ou des éléments familiers.

Le binge-watching, loin d’être une simple mode, cache des racines émotionnelles profondes liées à l’enfance. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à scroller sans fin pour le prochain épisode, rappelez-vous que vous êtes peut-être en train de vouloir revivre inconsciemment des moments ou ressentis que vous avez connus bien plus tôt.