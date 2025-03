Cet acteur va jouer Rogue dans Harry Potter et il subit du racisme

Ce ne sont plus des rumeurs. L’acteur anglo-ghanéen Paapa Essiedu va prêter ses traits à l’insaisissable Severus Rogue dans la série « Harry Potter ». Une annonce qui a provoqué des débats enflammés sur la toile. Ce qui dérange les internautes ce n’est pas tant qu’Alan Rickman ait disparu du casting, mais plus la couleur de peau de son remplaçant dans le rôle du sorcier misanthrope. Qualifié d’imposteur, Paapa Essiedu connaît le même sort que Halle Bailey à la sortie du live action de « La Petite Sirène ». L’acteur, croisé dans « I May Destroy You », doit combattre le mal avant l’heure. À défaut d’avoir une potion prête à l’emploi pour assagir les langues de vipère, Paapa Essiedu a pris une décision plus « rationnelle ».

Un rôle largement mérité

Paapa Essiedu est sur le point de signer son contrat pour incarner Severus Rogue, le directeur de la maison Serpentard dans un reboot très attendu. L’acteur de 34 ans, connu pour ses performances dans « Lazarus Project » et « I May Destroy You », s’apprête à enfiler la cape de ce personnage mythique de Poudlard. La franchise n’a pas choisi n’importe qui pour endosser ce rôle difficile.

Le sorcier austère, d’abord incarné par le regretté Alan Rickman dans les films « Harry Potter », est l’un des plus complexes et fascinants de la saga : un anti-héros torturé, misanthrope avec un cœur bien enfoui. Une mission aussi ambitieuse qu’exigeante à laquelle Paapa Essiedu semble tout à fait préparé. Il a déjà fait ses preuves sur petit écran. Que ce soit en jouant un démon disco dans « Black Mirror » ou des personnages plus réalistes.

Malgré ce CV prestigieux et cette filmographie convaincante, les internautes ne voient pas plus loin que sa couleur de peau. Ils s’arrêtent sur le physique de l’acteur, qui, selon eux, n’est pas fidèle au portrait qu’en fait J.K Rowling dans son ouvrage. Un racisme à moitié dissimulé qui n’a pas échappé à l’acteur.

Un racisme déguisé

Paapa Essiedu n’est pas là pour être une copie conforme d’Alan Rickman, aussi légendaire soit-il. Il n’a pas l’intention d’égaler ou de surpasser l’acteur originel de la saga. Au contraire, il compte apporter une nouvelle fraîcheur à ce personnage râleur, redouté de tous les élèves. Mais les internautes l’ont tout de suite accusé de dénaturer le récit originel et d’être trop éloigné du « Severus littéraire ». Beaucoup estiment que Papa Essiedu n’est pas fait pour ce rôle et qu’il ne correspond aucunement à la description tirée entre les pages du livre.

« Ce n’est pas respecter le personnage, il doit être blanc ! », « Rogue n’est pas censé être noir », clament les détracteurs. « La série se déroule en Afrique ? », ajoute un autre plus cash. La couleur de peau, censée être un simple détail esthétique, est tout de suite devenue un argument pour disqualifier Paapa Essiedu. Or, ce n’est pas parce que Paapa Essiedu a une apparence différente de celle de Severus qu’il ne peut pas donner de la profondeur à ce personnage et retranscrire sa personnalité. Le talent ne se lit pas sur le visage, il se vit.

L’acteur prend une décision radicale

S’il avait le pouvoir d’ouvrir les mentalités étriquées, l’acteur le ferait. Mais dans le monde des vivants, le racisme ne se règle malheureusement pas en un coup de baguette magique. Pour se protéger des avis médisants, Paapa Essiedu a donc pris une décision radicale : mettre son compte Instagram en privé. Depuis, il a la paix !

Cette réponse, loin d’être celle d’un homme désemparé, révèle la force d’un acteur qui pèse dans le paysage médiatique. Il sait que son choix de s’impliquer dans ce projet, aux côtés de l’actrice Janet McTeer, pressentie pour incarner Minerva McGonagall, dépasse la simple interprétation d’un rôle. C’est une posture courageuse, celle de revendiquer une place pour les talents noirs dans des rôles phares, même lorsque le système semble encore réticent à l’idée de casser les stéréotypes.

Paapa Essiedu n’est pas le seul à subir les critiques des réactionnaires, qui refusent de faire évoluer la pop culture. Rachel Zegler, à l’affiche de « Blanche-Neige », était jugée « trop matte » pour porter la princesse à l’écran.