Cette pub de Noël touchante va bouleverser votre vision des Fêtes

La magie de Noël gagne doucement nos postes de télévision. Au-delà des publicités de jouets que nous regardons avec des yeux d’enfant et que nous prenons le soin de ne pas zapper, il y a d’autres coups de communication brillants. Certaines enseignes excellent dans l’art du storytelling. Elles narrent des histoires qui nous bouleversent et qui soulèvent des émotions brutes. Chez nos voisins québécois, c’est la chaîne d’épicerie IGA qui provoque des larmes de joie sur le canapé. Elle est à l’origine de publicités sensibles dont nous nous rappelons dix ans après. Avec son 7e conte de Noël intitulé « Le Souhait de Paulo », elle confirme son génie créatif. C’est une pub de Noël aux allures de court-métrage Disney qui marque les esprits comme les pas dans la neige.

« Le Souhait de Paulo », une pub de Noël pas comme les autres

Pendant l’entracte publicitaire, nous avons tendance à mettre la télévision en sourdine et à ignorer les images qui défilent. Mais cette pub de Noël unique en son genre réussit à capter notre attention et à nous faire oublier tout ce qu’il y a autour. Nous ne sautons pas sur la télécommande pour changer de chaîne. Nous suivons cette pub de Noël du début à la fin, avec des étincelles dans les pupilles. Elle s’intitule « Le Souhait de Paulo » et se présente sous la forme d’un dessin animé. Au début, nous croyons presque à la bande-annonce d’un nouveau Disney.

Cette pub de Noël s’articule comme un conte. Sauf que cette fois-ci ce n’est pas un vieux monsieur qui déroule l’histoire. C’est un petit garçon à la voix candide et au discours authentique qui revient sur une déchirante querelle de famille. Sa mère et sa tante, si fusionnelles durant leur enfance, habitent l’une en face de l’autre, mais ne se parlent plus depuis des années. Pourtant, pendant leurs jeunes années, elles avaient l’habitude de cuisiner à quatre mains et de composer, ensemble, le menu du 25 décembre.

À l’approche des Fêtes, la maman du jeune Paulo fait une découverte inattendue sur le seuil de sa porte : un plat de Noël encore tout chaud se tient devant elle. Elle sait qui est l’auteure de cette gourmandise. Chacune derrière leurs fourneaux, les deux sœurs concoctent des mets festifs et se les déposent sur le palier. En revanche, elles s’assurent de ne jamais se croiser. Sauf qu’un beau jour, la veille de Noël, elles se retrouvent nez à nez et entament l’âge de paix. Moralité de ce conte attendrissant : la nourriture est un puissant trait d’union. Cette pub de Noël ne laisse personne insensible et donne un avant-goût des Fêtes.

Derrière cette pub de Noël, une enseigne inattendue

L’accent du petit Paulo donne un bel indice sur le lieu de diffusion de cette pub de Noël. Il porte la chaleur et la convivialité du Québec. Là-bas, ces contes publicitaires sont attendus avec autant d’impatience que le père Noël et signent le coup d’envoi de ce mois féérique. À l’initiative de ces récits sensibles et captivants se cache l’enseigne IGA, une chaîne de supermarché emblématique du Canada. C’est un peu l’équivalent d’Intermarché en France. Cette année, elle diffuse la magie au-delà des écrans.

À l’occasion de la Guignolée, un événement annuel qui se tient fin novembre au Québec, elle propose à ses client.e.s d’acheter une boîte à biscuits, assortie d’une recette tout droit sortie du court-métrage. L’argent récolté grâce à cette opération sera reversé à des banques alimentaires. Plus qu’un distributeur de « produits alimentaires », IGA est un distributeur de sourires et de joie. Le supermarché possède une recette marketing inimitable. À travers « Le Souhait de Paulo », IGA prouve que la nourriture est synonyme de partage et de réconciliation.

Des contes qui font toujours le même effet chaque année

La pub de Noël « Le Souhait de Paulo » est la 7e prouesse créative d’IGA. Chaque année, l’enseigne sort des campagnes qui incarnent l’esprit de Noël et qui transmettent des messages universels. Ces pubs, qui n’en portent que le nom, sont d’une infinie tendresse. Elles ont tous les ingrédients pour réveiller nos émotions les plus pures et réchauffer nos coeurs. Elles se concluent toujours sur un happy end.

Auparavant, IGA a ainsi imaginé « Le Trophée », une histoire intergénérationnelle entre un papi grincheux qui n’a plus goût aux Fêtes, et sa petite fille Lolo dotée d’incroyables talents culinaires. Il a également réalisé « La bûche de M. Castor », un récit croustillant autour d’un castor solitaire, qui comprend que « la nourriture n’a pas la même saveur quand on la partage ». IGA joue avec les codes de la mignonnerie. L’enseigne a toujours ce parti-pris innocent et cette signature visuelle enfantine, qui nous fait littéralement fondre.

Ces pubs de Noël au charme unique sont la spécialité d’IGA. Elles révèlent le côté fédérateur de la nourriture et soulignent toute l’importance de ces repas de famille. Alors cette année, pas question de se déchirer devant le chapon ou de régler ses comptes devant la bûche. Et pour ne pas rester sur votre faim jusqu’au 25 décembre, voici des films de Noël iconiques à regarder en famille !