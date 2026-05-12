Shakira signe l’hymne officiel de la Coupe du monde 2026

Seize ans après « Waka Waka », Shakira est de retour pour la Coupe du monde. La chanteuse colombienne a récemment dévoilé « Dai Dai », l’hymne officiel du tournoi 2026, en collaboration avec le géant nigérian de l’afrobeats Burna Boy. Et les premières réactions sont à la hauteur de l’événement.

« Dai Dai » – ce que le titre veut dire

« Dai Dai » vient de l’expression italienne qui signifie « allez, allez » ou « c’est parti » – à la fois encouragement, chant de stade et célébration collective. Le refrain lui-même traduit cette intention multilingue : « Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go » – de l’italien à l’espagnol en passant par l’anglais, en un seul mouvement. Le titre fusionne rythmes caribéens, pop latine et afrobeats – un mélange pensé pour les stades, les fan zones et les playlists de l’été.

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Le teaser tourné au Maracanã

Le teaser dévoilé le 7 mai 2026 a été filmé au stade Maracanã de Rio de Janeiro, quelques jours seulement après le concert historique de Shakira devant 2 millions de personnes sur la plage de Copacabana. Dans le clip d’environ une minute, Shakira danse sur la pelouse du stade en jupe bleue électrique et haut jaune vif, tenant le ballon officiel « Trionda ».

Les danseurs autour d’elle portent des couleurs inspirées des nations participantes. Le clip s’ouvre sur quatre ballons – un pour chacune des quatre Coupes du monde liées à Shakira : 2006, 2010, 2014 et 2026 – et se termine par un feu d’artifice et un plan aérien sur le stade avec l’inscription « Nous sommes prêts ».

1,9 million de likes en moins de 24 heures

Publiée conjointement par Shakira, Burna Boy et la FIFA sur Instagram, la vidéo a atteint 1,9 million de likes en moins de 24 heures. Les réactions ont été immédiates et massives sur les réseaux sociaux. Certains internautes se demandent si le morceau pourra égaler le phénomène « Waka Waka », devenu intouchable dans l’imaginaire collectif. D’autres estiment au contraire que Shakira reste l’artiste idéale pour incarner l’esprit universel et festif du football.

La seule artiste à paraître sur quatre Coupes du monde

Shakira est désormais la seule artiste de l’histoire à figurer sur des chansons liées à quatre éditions différentes de la Coupe du monde. « Waka Waka » reste l’un de ses plus grands succès avec plus de 4 milliards de vues sur YouTube et un record Guinness comme la chanson officielle de Coupe du monde la plus streamée sur Spotify. La sortie mondiale de « Dai Dai » est fixée au 14 mai 2026 – quatre semaines avant le coup d’envoi du tournoi le 11 juin.

Un deuxième titre après « Lighter », critiqué

« Dai Dai » est le deuxième morceau dévoilé de l’album officiel de la FIFA pour la Coupe du monde 2026. Avant lui, « Lighter », co-signé par le chanteur, rappeur, auteur-compositeur-interprète et musicien américain Jelly Roll et l’auteur-compositeur-interprète mexicain Carín León, avait ouvert le bal mais suscité de nombreuses critiques du public. La FIFA publie cette année un album multi-titres plutôt qu’une chanson officielle unique – une approche différente des éditions précédentes.

« Dai Dai » – allez, allez – c’est exactement ce que Shakira dit au monde avec ce retour. Seize ans après avoir planté « Waka Waka » dans la mémoire collective, elle revient donc avec Burna Boy pour écrire le prochain chapitre. Il reste maintenant à voir si les stades du monde entier reprendront ce refrain avec la même ferveur que les dunes de Johannesburg en 2010.