Vous détestez les comédies romantiques ? C’est bon signe !

Si certaines personnes se laissent facilement attendrir par comédies romantiques, il y en a d’autres qui ont la phobie de ces films à l’eau de rose. C’est presque un supplice de les regarder. Vous aussi vous trouvez ces romances très clichés, voire complètement niaises ? Non, vous n’êtes pas sans cœur comme le prétendent vos amies, juste rationnelle.

Vous avez une vision réaliste et mature de l’amour

Entre les rencontres inopinées derrière les étagères de la bibliothèque, les baisers sous la pluie, les retrouvailles à l’aéroport et les « je t’aime » balancés en plein embouteillage, les comédies romantiques font battre les cœurs, mais elles suscitent aussi des hauts le cœur. Si certaines personnes se gavent de téléfilms fleur bleue prévisibles et connaissent les répliques de « Coup de foudre à Notting Hill » et « Love Actually » sur le bout de la langue, d’autres sont totalement réfractaires à ce genre tout mielleux.

C’est peut-être votre cas. Ces films d’amour ont le don de vous mettre mal à l’aise et de vous faire soupirer. Pour vous, les scénarios sont surfaits, les dialogues simplistes et l’intrigue sonne creux. Il n’y a pas une comédie romantique pour rattraper l’autre. Bien loin d’envier les protagonistes, qui campent sur leur petit nuage, vous les jugez en silence. Pour vous, regarder ces films qui se finissent toujours sur un happy end, c’est de la torture.

Pourtant, ça ne veut pas dire que vous avez une pierre dans la poitrine. Non, l’amour ne résout pas tous les problèmes. Non, personne ne vous sauvera en chantant sous votre balcon. Et c’est très bien ainsi. Rejeter les scénarios à l’eau de rose signifie que vous ne vous contentez pas de contes de fées préfabriqués. Parce que disons-le, les comédies romantiques sont un peu des extensions des Disney de l’enfance. Vous savez qu’un couple, c’est du travail, du dialogue, parfois de la déconstruction, toujours de l’évolution. Lorsque vous voyez une femme tout quitter sur un coup de tête pour s’installer avec le beau bucheron perdu en pleine campagne ça vous irrite fortement.

Vous vous méfiez des normes plaquées sur les femmes

La comédie romantique, c’est souvent : elle est un peu maladroite, un peu paumée, lui est sûr de lui, il la « répare ». Comme dans les Disney, il y a toujours une princesse en détresse et un chevalier servant pour lui porter secours. Plus terrible encore, dans les contes modernes, il y a une rivalité entre femmes (coucou la meilleure amie envahissante ou l’amie d’enfance qui refait surface).

Parfois, l’héroïne subit même un relooking pour être enfin « aimable ». Refuser ce schéma, c’est dire non à l’idée que l’amour d’un homme est la clé de l’épanouissement féminin. Si vous grimacez devant ces codes datés, c’est que vous avez une vraie conscience féministe. Les films romantiques portés par des réalisatrices n’ont pas du tout la même allure. Ils sont bien plus aboutis et complexes que ceux qui en reviennent à ce pesant « male gaze ».

Vous avez le goût des émotions vraies, pas des raccourcis émotionnels

Vous pouvez pleurer à chaudes larmes devant « La Ligne Verte » ou « Sauvez Willy », mais pas face à des grandes tirades surjouées ou des déclarations en guimauve. Pour que les comédies romantiques vous fassent de l’effet et vous touchent, il faut qu’il y ait du suspense, de la difficulté mais aussi de l’imperfection comme dans « Nos Étoiles Contraires ».

Finalement, ce que vous fuyez, ce sont les ressorts scénaristiques trop faciles, les quiproquos tirés par les cheveux et les fins ultra attendues. Ce que vous recherchez, ce sont des récits qui vous parlent, pas qui vous manipulent. En clair : votre exigence est un superpouvoir émotionnel.

Vous n’avez pas besoin qu’on vous raconte comment aimer

Il y a des personnes qui ne jurent que par les comédies romantiques et qui croient dur comme fer à cet amour éternel croisé au hasard d’une rue. Ce qui s’y dit est presque parole d’Évangile. Ces idylles stéréotypées défendues à l’écran finissent donc par déteindre. Pourtant, ce ne sont pas vraiment des modèles fiables. En fait, vous savez que l’amour ne se résume pas à quelques pétales sur un lit blanc ou à une escapade improvisée en barque.

Vous n’avez pas besoin d’un film pour vous dire que l’amour, c’est quand il court sous la pluie pour vous retenir à l’aéroport ou lorsqu’il vous prête son manteau à la sortie d’un resto. Vous savez que parfois, aimer, c’est laisser partir, c’est rester. C’est se taire ou c’est parler fort. C’est inventer ses propres règles, et peut-être même changer les rôles. Vous avez compris que le cœur a ses raisons, et qu’elles sont souvent plus profondes que ce que Hollywood veut bien montrer.

Détester les comédies romantiques ne fait pas de vous une personne froide qui n’a pas foi en l’amour. Au contraire, ça signifie que vous avez une vision terre-à-terre du couple. Vous avez de bons amortisseurs autour du coeur. Et autant l’avouer : ça évite bien des désillusions.