Les séries sud-coréennes ne cessent de faire parler d’elles sur Netflix, et l’année 2025 ne fait pas exception. Après le succès mondial de « Squid Game » ou encore de « All of Us Are Dead », une nouvelle production venue de Corée du Sud s’impose comme un incontournable : « Karma ». Depuis sa sortie le 4 avril 2025, la série ne cesse de grimper dans les classements, totalisant plus de 8 millions d’heures visionnées et s’imposant dans le top 10 des séries non anglophones dans plus de 35 pays.

Karma, un thriller psychologique haletant

« Karma » est une série en 6 épisodes, adaptée du webtoon éponyme de Choi Hee-sun. Elle est écrite et réalisée par Lee Il-hyung, et mêle suspense, drame psychologique et critique sociale. L’intrigue démarre avec Park Jae-yeong, un homme étouffé par des dettes en crypto-monnaie. En perte de repères, il imagine un plan macabre pour toucher l’assurance-vie de son père en mettant en scène sa mort comme un accident. Sauf qu’un témoin inattendu bouleverse ses plans.

Au fil des épisodes, le spectateur découvre que 6 personnages gravitent autour de ce drame initial, chacun avec ses propres secrets. Le passé et le présent se croisent, tissant une intrigue complexe et prenante qui ne cesse de surprendre. Difficile de décrocher de l’écran. Cette série est de celles qui se consomment d’une traite et qui maintiennent une tension constante.

Un récit maîtrisé et des critiques enthousiastes

« Karma » s’appuie sur une écriture solide, une mise en scène tendue et un jeu d’acteur salué par les spectateurs. Cette mini série qui nous scotche littéralement sur le canapé est une énième prouesse narrative, made in Corée. Moins gore que les K-Drama à la « Sweet Home », « Karma » a plus de reliefs.

Sur Allociné, les abonnés Netflix ne tarissent pas d’éloges. « Une série avalée en une journée. Bien écrite, bien construite. Le jeu d’acteur est plutôt bon ! L’histoire est prenante jusqu’au bout ». « Cette série est une pépite. Les médias la comparent à ‘Squid Game’, mais Karma la surpasse largement. Ne passez pas à côté, elle vaut vraiment le détour ». « Pour moi, cette série est une vraie claque. Je me suis laissé absorber par l’histoire, la performance des acteurs et les rebondissements constants. Un pur régal, je recommande ! ».

Avec seulement 6 épisodes, « Karma » offre une expérience intense, immersive et résolument moderne. Portée par une réalisation efficace et des thèmes profonds liés à la culpabilité, la famille et les conséquences de nos choix, cette série confirme l’excellence de la fiction sud-coréenne sur Netflix. Si ce n’est pas encore fait, il est grand temps de plonger dans l’univers sombre et fascinant de Karma.