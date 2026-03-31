« Bourgeois gaze » : ce concept qui interroge la manière dont les classes populaires sont représentées

Au cinéma, dans les séries ou les livres, certaines histoires semblent familières… mais vues à travers un prisme bien particulier. Le concept de « bourgeois gaze » propose justement de regarder au-delà des images pour interroger le regard qui les construit. Une façon d’explorer, sans jugement, comment nos récits reflètent aussi des réalités sociales.

Quand le regard façonne les histoires

Dans les études culturelles, le mot « gaze » (regard) est utilisé pour expliquer comment un point de vue influence la manière dont un sujet est représenté. Autrement dit, ce que vous voyez à l’écran ou dans un roman n’est jamais totalement neutre. Ce type d’analyse s’inscrit dans une tradition plus large. La chercheuse Laura Mulvey a par exemple théorisé le « male gaze », montrant comment le cinéma a longtemps adopté une perspective masculine pour représenter les femmes.

Côté sociologie, Pierre Bourdieu a exploré la manière dont les goûts culturels et les pratiques artistiques peuvent refléter des rapports sociaux, notamment dans son ouvrage La Distinction. Le « bourgeois gaze » s’inspire de ces approches pour poser une question simple : qui raconte les histoires, et depuis quelle position sociale ?

Le « bourgeois gaze », concrètement

Ce concept désigne l’idée que les classes populaires sont parfois représentées à travers le regard de personnes issues de milieux plus favorisés. Un regard qui peut être sincère, curieux, parfois engagé… mais aussi marqué par une certaine distance. Pourquoi ? Parce que les industries culturelles – cinéma, médias, édition – restent souvent plus accessibles à des profils ayant bénéficié de ressources spécifiques : études, réseaux, capital culturel.

Résultat : les récits produits peuvent, sans forcément le vouloir, refléter une vision extérieure des réalités populaires. Cela ne signifie pas que ces œuvres sont « fausses », mais qu’elles proposent une interprétation située, influencée par l’expérience de celles et ceux qui les créent.

Entre clichés et complexité

L’un des enjeux du « bourgeois gaze », c’est la manière dont certaines réalités sociales sont simplifiées pour être racontées. Dans certains cas, les classes populaires peuvent être associées à des images très marquées : précarité extrême, violence, ou au contraire une forme de romantisation du quotidien. Ces choix narratifs rendent les histoires plus immédiatement lisibles, mais peuvent aussi réduire la diversité des vécus.

Or, la réalité est toujours plus nuancée. Les parcours de vie, les corps, les identités, les aspirations sont multiples, mouvants, riches de contradictions. Les chercheurs rappellent ainsi que les représentations évoluent constamment. Elles dépendent autant des choix artistiques que des contraintes économiques ou des attentes du public.

Pourquoi la diversité des points de vue compte

Une des pistes souvent évoquées consiste à diversifier les profils dans la création culturelle. Plus les personnes qui écrivent, filment ou produisent viennent d’horizons variés, plus les récits ont de chances de refléter une pluralité d’expériences.

Il ne s’agit pas de dire qu’une seule personne pourrait « représenter parfaitement » un groupe, mais plutôt de multiplier les regards pour enrichir les narrations. Cette diversité permet aussi de montrer des réalités moins visibles, de sortir des schémas attendus et de donner de l’espace à des histoires différentes, avec leurs nuances, leurs forces et leurs fragilités.

Un outil pour lire les images autrement

Le « bourgeois gaze » n’est pas une règle figée ni une critique automatique des œuvres culturelles. C’est avant tout un outil d’analyse. Il vous invite à vous poser quelques questions simples : qui parle ? pour qui ? et depuis quelle expérience ? Ce regard critique ne retire rien au plaisir de regarder un film ou de lire un roman. Au contraire, il peut enrichir votre manière de les apprécier, en vous permettant de capter ce qui se joue en arrière-plan.

Comme beaucoup de notions issues des sciences sociales, le « bourgeois gaze » fait ainsi l’objet de discussions. Certaines personnes y voient un outil essentiel pour comprendre les rapports de pouvoir dans la culture. D’autres appellent à ne pas simplifier des processus créatifs souvent complexes. Une chose reste sûre : les représentations ne sont jamais figées. Elles évoluent avec les sociétés, les voix qui s’expriment et les histoires que l’on choisit de raconter. Et dans cette dynamique, chaque nouveau regard compte.