Un Star Wars inédit avec Ryan Gosling ? Voici ce qu’on en sait

À l’occasion d’un événement très attendu à Tokyo, la société de production Lucasfilm a levé le voile sur un nouveau chapitre de sa saga culte. L’univers « Star Wars » prépare visiblement son retour en grande pompe. La galaxie lointaine s’apprête en effet à accueillir un nouveau visage. Ryan Gosling, acteur canadien reconnu pour ses rôles marquants dans « Drive », « La La Land » ou plus récemment « Barbie », devient officiellement l’une des nouvelles figures de l’univers « Star Wars ». L’annonce a été faite ce vendredi 18 avril à Tokyo, lors de la célébration mondiale Star Wars Celebration 2025, un rendez-vous incontournable pour les fans, organisé cette année au Japon pour la première fois depuis 17 ans.

Une nouvelle aventure, loin des Skywalker

Le prochain film s’intitulera « Star Wars : Starfighter ». Réalisé par Shawn Levy – le cinéaste derrière « Deadpool & Wolverine » et plusieurs productions Netflix – le long-métrage promet une aventure inédite au sein de l’univers étendu, avec des personnages entièrement nouveaux.

L’histoire se situera environ 5 ans après les événements de L’Ascension de Skywalker (2019), dernier épisode en date de la trilogie principale. Toutefois, ce projet ne sera pas un « Épisode X » : il s’agira d’un spin-off, à l’image de « Rogue One » ou « Solo », centré sur un arc narratif autonome. Aucun détail sur l’intrigue n’a encore été officiellement communiqué, mais le titre laisse deviner un film orienté vers les batailles spatiales et le pilotage de chasseurs stellaires, spécialité bien connue des fans de la franchise.

Ryan Gosling, pilote de l’impossible ?

À ce jour, Ryan Gosling est le seul membre confirmé du casting. Son rôle n’a pas été précisé, mais tout porte à croire qu’il incarnera un pilote, au vu du titre du film et de la tradition « Star Wars » en matière de figures héroïques dans les airs.

Sur scène à Tokyo, l’acteur a partagé son enthousiasme en saluant l’énergie des fans présents : « Être ici et vous voir tous rend ce projet encore plus inspirant (…) La Force est mystérieuse, mais ici, la Force, ce sont les fans », a-t-il déclaré devant une salle comble.

Le réalisateur Shawn Levy était également présent, tout sourire, pour évoquer une collaboration qu’il décrit comme « passionnante et ambitieuse ». Il pourra compter sur son fidèle scénariste Jonathan Tropper, avec qui il a déjà travaillé sur « Adam à travers le temps ».

Une production lancée à l’automne

Le tournage de « Starfighter » est prévu pour l’automne 2025. La sortie en salles est quant à elle fixée au 28 mai 2027, ce qui laisse à l’équipe un délai conséquent pour développer un projet à la hauteur des attentes.

Ce film sera le deuxième à revenir sur grand écran dans les prochaines années, après une pause de près de 8 ans dans les sorties cinéma de la franchise. En effet, avant « Starfighter », les spectateurs retrouveront « The Mandalorian & Grogu », attendu le 26 mai 2026. Il s’agit de la première transposition cinématographique de la série Disney+ à succès.

Une galaxie en pleine expansion

La société de production Lucasfilm semble vouloir relancer sa saga avec une approche plus souple, privilégiant les récits originaux, moins liés aux personnages historiques. Le choix de situer « Starfighter » dans une époque encore jamais explorée à l’écran va dans ce sens : proposer une nouvelle porte d’entrée dans l’univers « Star Wars », sans forcément exiger une connaissance exhaustive des épisodes précédents.

Côté casting, d’autres noms pourraient prochainement être annoncés. Selon plusieurs médias spécialisés, Mikey Madison, récemment oscarisée, aurait été approchée pour tenir un rôle féminin central, mais aurait décliné l’offre.

En attendant, l’excitation monte

Le retour de « Star Wars » au cinéma se fera donc en deux temps, avec « The Mandalorian & Grogu » dès 2026, puis « Starfighter » un an plus tard. C’est la présence de Ryan Gosling, inattendue mais très médiatisée, qui marque surtout les esprits aujourd’hui. L’acteur apporte avec lui une notoriété internationale et une capacité à porter des projets ambitieux sur ses épaules. Son arrivée dans la saga est aussi un signe que Lucasfilm entend conjuguer la nostalgie de l’univers original avec des propositions neuves et grand public.

La saga créée par George Lucas en 1977 n’a visiblement pas dit son dernier mot. Et si l’on en croit la réception euphorique de l’annonce à Tokyo, la Force est toujours bien vivante.