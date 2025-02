Voici la vidéo la plus likée de tous les temps sur TikTok

Si vous pensiez que pour exploser sur TikTok, il fallait des effets spéciaux de folie ou des compétences dignes d’une acrobate du Cirque du Soleil… détrompez-vous. La vidéo la plus likée de tous les temps sur la plateforme est d’une simplicité enfantine, mais elle a su captiver le cœur (et les pouces) de millions d’internautes. Avec plus de 59,3 millions de likes, la vidéo de Bella Poarch mimant les paroles de la chanson « M to the B » de Millie B est LE record absolu de TikTok.

Le parcours fulgurant de Bella Poarch

Née en 1997 aux Philippines, Bella Poarch a connu un parcours atypique avant de devenir une star de TikTok. À l’âge de 13 ans, elle déménage avec sa famille au Texas. De 18 à 21 ans, elle s’engage dans la marine américaine, une expérience qui forgera son caractère. C’est en 2020, après avoir quitté l’armée, que Bella Poarch s’inscrit sur TikTok. Ses débuts sont modestes, postant des vidéos dites banales où elle se filme en train de consulter l’application. Rapidement, elle trouve son style en combinant ses passions pour les jeux vidéo, le play-back et le cosplay.

Le véritable tournant dans la carrière de Bella Poarch survient avec sa vidéo sur « M to The B ». Le succès est fulgurant : en une seule journée, elle gagne deux millions d’abonnés. Cette vidéo devient virale, étant réutilisée dans près de 6 millions d’autres vidéos TikTok.

Un style unique qui séduit

Le succès de Bella Poarch repose sur son style « kawaii », alternant entre des tenues sexy et plus enfantines. Ses grimaces, ses costumes et ses lip-syncs sur des musiques variées lui permettent de fidéliser une large audience. Après le succès fulgurant de « M to the B », elle enchaîne avec d’autres vidéos et devient en seulement neuf mois après sa vidéo virale, la troisième personne la plus suivie sur TikTok avec 71 millions d’abonnés.

Au-delà de TikTok : une carrière musicale prometteuse

Outre son succès, Bella Poarch n’hésite pas à utiliser sa plateforme pour des causes qui lui tiennent à cœur. Elle dénonce notamment le harcèlement en ligne dont elle est victime et s’engage contre les discriminations envers la communauté asiatique, étant elle-même d’origine philippine.

En mai 2021, elle élargit aussi son horizon en se lançant dans la musique. Son premier single, « Build a Bitch », accompagné d’un clip vidéo, connaît un succès retentissant avec plus de 180 millions de vues sur YouTube. La chanson et le clip véhiculent un message fort sur le harcèlement scolaire, l’acceptation de soi et la critique des standards de beauté irréalistes.

La vidéo la plus likée de TikTok n’est que le début de l’histoire de Bella Poarch. Son parcours illustre parfaitement le pouvoir de TikTok à propulser des talents inconnus vers une célébrité mondiale en un temps record. Aujourd’hui, avec plus de 94,1 millions d’abonnés, Bella Poarch continue d’influencer et d’inspirer des millions de personnes à travers le monde.