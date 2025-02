Elle se glisse dans la peau d’un agent du métro pour promouvoir son album… et crée le buzz

Il y a des artistes qui choisissent les canaux traditionnels pour faire parler d’eux, et puis il y a Hanay. L’artiste montante, plus connue sous le nom de @hanay_music sur Instagram, a récemment frappé un grand coup dans le monde de la promotion musicale avec une idée à la fois audacieuse et géniale. Son dernier coup de communication ? Se glisser dans la peau d’une agente du métro parisien pour surprendre les voyageurs et propulser son nouvel album au cœur du buzz ! Une idée qui, en l’espace de quelques heures, a déferlé sur les réseaux sociaux, prouvant que Hanay n’a définitivement pas peur de bousculer les codes pour se faire remarquer.

Une stratégie de promotion originale

Quand on pense à la promotion musicale, on imagine des campagnes conventionnelles : spots publicitaires, concerts privés, événements exclusifs… Mais Hanay, elle, a préféré opter pour une approche plus décalée, mais ô combien efficace. Munie d’un gilet officiel de la RATP, elle a littéralement transformé le métro parisien en scène improvisée. Son objectif ? Surprendre, interpeller et faire découvrir sa musique aux usagers.

Hanay a soigneusement choisi sa station, son horaire, et son approche. Tantôt agente d’accueil bienveillante, tantôt « agente musicale » inattendue, elle est entrée dans une rame de métro pour chanter un de ses morceaux, entre deux indications de direction. En légende de sa publication Instagram, elle écrit avec humour : « Toujours dans l’attente des financements de Valérie Pecresse pour mon Ep… ». Un clin d’œil malin et bien placé à la politique locale, qui fait sourire tout en renforçant l’aspect décalé de l’opération.

L’effet viral sur les réseaux sociaux

Il n’a pas fallu longtemps pour que la vidéo de son action commence à faire des vagues sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs de TikTok et d’Instagram s’emparent de la vidéo, et les partages se multiplient comme une trainée de poudre. Les réactions ne se sont pas fait attendre : surprise, émerveillement et surtout admiration pour cette initiative pleine de créativité. Il faut dire que la démarche de Hanay, mêlant authenticité, audace et talent, a parfaitement trouvé son public.

En créant une rupture totale avec le quotidien des usagers, elle a réinventé la manière de découvrir un artiste. Ici, il ne s’agit plus de chercher la reconnaissance dans des lieux traditionnels, mais de surprendre, d’étonner, et surtout d’offrir une immersion instantanée dans son univers musical. Un pari risqué, certes, mais diablement payant ! L’artiste bouscule les codes et frappe fort avec cette opération de communication.

Un pari risqué, mais payant

Malgré les risques potentiels – une possible amende de la RATP ou des réactions négatives – Hanay Music a réussi son coup. La jeune artiste a préféré jouer la carte de la « provocation créative », et elle a bien fait. Car après tout, qui se souviendra d’une simple affiche publicitaire dans le métro ou d’un spot radio ? Une artiste qui transforme l’espace public en scène pour sa musique, là, c’est une autre histoire. En bousculant les règles et en sortant des sentiers battus, Hanay a su s’imposer comme une figure incontournable de la scène musicale indépendante, prête à tout pour conquérir son public.

Le succès de cette opération ne réside pas seulement dans l’efficacité de sa stratégie, mais aussi dans l’image qu’elle renvoie. Hanay est audacieuse, et surtout déterminée à faire entendre sa voix. Elle démontre que, pour faire parler de soi dans un monde où l’attention est précieuse, il faut savoir sortir des conventions. Et ça, c’est un message fort pour toutes les personnes qui cherchent à se faire une place dans l’industrie musicale.

Cette intervention musicale d’Hanay dans le métro est une belle leçon de communication créative. C’est une preuve que, parfois, l’audace peut être la meilleure alliée pour se faire une place au soleil.