Julia Roberts bientôt couronnée du César d’honneur : 8 classiques qui ont marqué sa carrière

Le 28 février prochain, Julia Roberts, diamant brut de l’industrie hollywoodienne, recevra le César d’honneur lors de la cérémonie des Césars. Un prix à la hauteur de son éloquente carrière. Actrice au sourire ravageur et à l’énergie solaire, Julia Roberts est devenue une icône du 7e art. Versatile, elle a campé plusieurs personnages, toujours avec cette même force de conviction. À Julia, tout lui va. Dans la peau d’une prostituée à la beauté magnétique, dans l’habit de la meilleure amie possessive ou sous le costume de la Fée Clochette, elle vit intensément ses rôles. De la comédie romantique légère au drame profond, voici 8 films pour redécouvrir le talent remarquable de la lumineuse Julia Roberts.

Pretty Woman (1990)

La décennie 90 a porté chance à Julia Roberts. Pendant toute cette période, elle n’a cessé d’enchaîner les castings et de jongler entre les costumes. Mais c’est dans « Pretty Woman », désormais inscrit parmi les films cultes, que Julia Roberts entame sa carrière et accroche les cœurs. Du jour au lendemain, elle passe de l’ombre à la lumière ! À la fois fragile et indomptable dans son rôle de Vivian Ward, Julia fait l’unanimité sur grand écran. Dans cette comédie romantique douce-amère, elle interprète une jeune prostituée au destin chaotique, mais à la bonne humeur palpable.

Libre et marginale, mais aussi naïve et sage, elle est un paradoxe à elle seule. Elle trouve l’amour dans les bras d’un homme d’affaires, joué par Richard Gere. L’alchimie prend tout de suite. Le businessman tombe sous le charme authentique de Vivian. L’héroïne quitte alors les immeubles éclairés aux néons pour se hisser dans un univers fait de paillette et d’opulence. Finalement, les deux âmes se sauvent mutuellement.

Hook ou la Revanche du capitaine Crochet (1991)

Julia Roberts s’est aussi essayée à des genres plus inattendus, dont la « fantasy ». Dans « Hook ou la Revanche du capitaine Crochet », elle troque l’habit de la call-girl contre une paire d’ailes et un costume scintillant. Elle incarne la fée espiègle, bonne copine de Peter Pan. Ce récit fantastique revisité présente le personnage tout de vert vêtu avec quelques années en plus et une situation familiale. D’ailleurs, c’est Robin Williams qui confie son visage à ce Peter Pan plus mûr, métamorphosé en homme d’affaires pragmatique.

Lorsqu’il retourne au pays imaginaire pour sauver ses enfants, enlevés par le capitaine Crochet, il doit retrouver son âme d’enfant. La fée Clochette, elle aussi, reprend du service et épaule à nouveau son mentor dans cette trépidante aventure. La performance de Julia Roberts, à la fois drôle et émotive, donne une nouvelle dimension à ce personnage iconique. Même si l’actrice occupe un rôle de second plan, elle contribue grandement à la magie de l’intrigue. C’est un des films où Julia Roberts était le moins pressentie. Pourtant, elle fait encore des étincelles.

Le mariage de mon meilleur ami (1997)

Parmi les films les plus mémorables avec Julia Roberts à l’affiche, celui-ci révèle encore une autre facette de l’actrice. Elle incarne Julianne, une gastronome au tempérament fort, qui se découvre des sentiments « interdits » pour son meilleur ami, Michael O’Neal. Cet homme qui la voit comme une « soeur de coeur » est sur le point de se marier avec une belle créature campée par Cameron Diaz.

Mais Julianne, qui se sent un peu trahie, compte bien gâcher la fête et empêcher cette union. Même si elle apprécie sincèrement celle qu’elle considère comme une rivale, elle veut être la seule et l’unique dans la vie de Michael. Elle use alors de tous les stratagèmes et de tous les mensonges pour que son meilleur ami ouvre enfin les yeux. Mais son amour sera-t-il réciproque ?

Ma meilleure ennemie (1998)

Dans ce drame familial poignant, Julia Roberts se transforme en une photographe de mode dynamique nommée Isabel. Elle file le parfait amour avec Luke, un homme fraîchement divorcé. Cependant, elle se retrouve dans une posture délicate. Elle doit coexister avec Jackie, l’ex-femme de Luke et mère de ses deux enfants, qui se montre particulièrement envahissante. Elle ne compte pas se retirer de la vie de son ex-époux de sitôt.

Même si les deux femmes mènent une guerre silencieuse et se lancent des pics à tout va, elles partagent un amour commun pour les enfants. Le jour où Jackie apprend qu’elle est atteinte d’une maladie incurable, elle se ligue avec son ennemie pour le bien des bambins. Elle sait que son heure est proche. Intelligente et surtout humaine, elle entraîne alors Isabel à devenir plus qu’une mère secondaire ou de substitution. Elle lui donne des conseils et des directives pour qu’elle puisse assumer ce rôle maternel et prendre le relais une fois qu’elle aura rejoint les étoiles. Un tableau émouvant de la famille recomposée soudée.

Coup de foudre à Notting Hill (1999)

Décidément, Julia Roberts se plaît dans l’étoffe des protagonistes transies et passionnés. « Coup de foudre à Notting Hill » est l’un des films les plus mémorables avec cette Julia Roberts « fleur bleue ». Cette comédie à l’eau de rose revient sur les écrans chaque automne. Et malgré les années, elle fait toujours le même effet. L’histoire se tient à Notting Hill, un quartier pittoresque de Londres parsemé de couleurs pastels. Un décor propice à la romance et à toutes formes de poésie amoureuse.

Julia Roberts se mue en Anna Scott, une actrice hollywoodienne à succès qui tente de se fondre dans la foule. Le destin la mène sur la route de William Thacker, un modeste libraire interprété par Hugh Grant. Au début, lui cumule les maladresses et elle garde des réflexes de princesse. Mais ces deux êtres que tout sépare deviennent plus complices et apprennent à s’apprivoiser.

Erin Brockovich (2000)

C’est un des films retentissants qui a valu à Julia Roberts l’Oscar de la Meilleure Actrice et un Golden Globe. Elle incarne, avec beaucoup de véracité, Erin Brockovich, une militante écologiste qui est loin d’être le fruit d’une invention. Mère célibataire avec trois enfants à charge, elle se retrouve à travailler au poste d’archiviste dans un cabinet d’avocat. Dans ce milieu très noble, elle peine à trouver sa place et à être crédible. Mais elle est dotée d’une certaine force d’esprit et d’un bon caractère sanguin.

En triant des documents, un dossier plutôt compromettant retient son attention. Erin n’hésite pas à mettre le nez dedans. Elle découvre avec stupeur une affaire d’empoisonnement classée un peu trop vite à son goût. Seule dans cette bataille, elle se démène pour rétablir la vérité et faire tomber ceux qui polluent les eaux de sa petite ville californienne. Un film déployé comme un hommage à cette femme qui s’est levée au nom de la Planète.

Mange, prie, aime (2010)

« Mange, prie, aime » est l’adaptation du best-seller d’Elizabeth Gilbert. Dans ce film, Julia Roberts incarne une femme en quête de sens après un divorce. Pour se remettre de cette déchirante séparation, elle entame une thérapie un peu spéciale, à des années-lumière du cabinet de psy. Elle s’accorde une année sabbatique pour se redécouvrir et renouer avec elle-même. Après s’être longtemps effacée au profit des autres, elle veut enfin penser à elle. Elle débute alors un voyage initiatique.

De l’épicurienne Italie à la spirituelle Inde, elle traverse le globe avec un but précis : retrouver la paix intérieure. Julia Roberts évolue sur des toiles dépaysantes et se révèle plus lumineuse que jamais. C’est un des films les plus méditatifs avec Julia Roberts au premier plan.

Valentine’s day (2010)

Ce film suit plusieurs histoires d’amour entrelacées autour de la fête de la Saint-Valentin. C’est une sorte de mosaïques romantiques portées par un casting cinq étoiles. En ce 14 février, Kara, une publicitaire célèbre, supporte un peu plus péniblement son célibat. Instigatrice d’un événement intitulé les « déçus de l’amour ». Kelvin, journaliste sportif, lui aussi déteste cette date qui le condamne à traiter des sujets mielleux.

Julia Roberts, elle, joue une femme militaire, en plein vol pour retrouver l’homme de sa vie. Pendant le trajet aérien, elle fait la causette à son voisin de siège, un certain Holden porté par Bradley Cooper. Ces personnages, qui ont un avis bien tranché sur la fête de l’amour, sont tous liés.

Ces films révèlent Julia Roberts sous tous les angles et confirment son génie. Récemment, elle s’est initiée à un style plus sombre : le thriller. Vous pouvez la découvrir sur Netflix dans l’ambiance moite et tendue du film SF « Le Monde après Nous ». Même dans la peau de la mère paniquée, elle est persuasive !