Den 31. oktober nærmer sig, og ønsket om at forvandle sig selv griber fat i alle. Fra skræmmende væsner til selvsikkert glamourøse looks tilbyder kvinders Halloween-makeup en enorm legeplads.

Uanset kropstype eller skønhedserfaring kan alle finde inspiration. Vi har samlet brugervenlige tutorials til dig, der passer til enhver smag og kropsform.

Produktrådgivning, klare trin og ti konkrete idéer: alt er der for at skinne den aften.

Hvordan vælger du din Halloween-makeup?

Valget af den rigtige Halloween-makeup starter med at identificere den ønskede atmosfære. Lyse nuancer og mørke øjenskygger som sort, grå eller brun forbliver fundamentet for højtiden.

Rød og bordeaux fremkalder direkte blodets farve, hvilket er afgørende for et overbevisende resultat.

Et Halloween-kostume behøver dog ikke nødvendigvis at være uhyggeligt. Et look, der både er glamourøst og skræmmende, er fuldt ud muligt.

Mørkt glimmer, fyldige falske øjenvipper eller en velplaceret highlighter kan forvandle ethvert makeuplook til en spektakulær kreation.

At hente inspiration fra film er en fremragende tilgang. Gyserfilm er fulde af ikoniske makeup- idéer, der kan genskabes.

For dem, der er mere fortrolige, tilbyder gør-det-selv-blogs og -tutorials snesevis af hurtige makeup-looks, som selv begyndere kan bruge.

De essentielle produkter til den perfekte Halloween-makeup

Før du begynder, gør det hele forskellen at finde de rigtige produkter. Falskt blod er vigtigt: du kan lave det selv med grenadinsirup og majsstivelse, eller købe det færdiglavet.

Hvide kontaktlinser forstærker et zombie- eller hekselook med en øjeblikkelig effekt.

Flydende latex giver dig mulighed for at skabe ultrarealistiske ar på få minutter. For dem, der foretrækker at undgå fuld makeup, tilbyder Calavera midlertidige tatoveringer et festligt og originalt alternativ.

Hvad angår basisprodukter, er sort eyeliner , en hvid blyant, øjenskygger i mørke nuancer og en gylden highlighter nok til mange looks.

En setting spray sikrer, at makeuppen holder hele aftenen.

Og den gode nyhed er: det glamourøse skelet kan for eksempel laves ved kun at bruge almindelige produkter.

Halloween makeup tutorial: den perfekte hudtone at starte med

En god teint er fundamentet for ethvert vellykket look. Start med at påføre en primer over hele ansigtet for at forlænge din makeups holdbarhed.

Dernæst jævngør du din teint med en flydende foundation, en børste eller en beautyblender, for en glat finish.

Påfør concealer på det nederste øjenlåg for at fjerne tegn på træthed. Matér med en løs pudder for at fiksere produktet og forhindre folder.

Form derefter ansigtet ved at placere bronzeren i en "3"-form , fra panden til kæben, gennem kindbenets fordybning.

Et strejf af blush på kinderne giver et strejf af liv, selv til en bevidst bleg teint. Afslut med en setting spray for at holde den frisk hele natten.

Halloween makeup tutorial: øjenmakeup

Øjnene bærer hele looket. Børst først dine øjenbryn opad med en klar gel for at fremhæve dit blik .

Påfør en sort blyant i den ydre øjenkrog og blend den ud med en kuglepensel for at skabe en gradientbase.

Påfør sort øjenskygge ovenpå for at intensivere effekten. Tegn derefter en tynd streg eyeliner langs den øverste vippekant for at definere øjnene. Katteøje-effekten opnås ved at påføre sort øjenskygge i den inderste øjenkrog.

Påfør en bordeauxrød blyant på den nederste vandlinje, og blend den ind i vippekanten for et defineret og intenst look. Afslut med mascara for at tilføje volumen og længde til vipperne.

Halloween makeup tutorial: den blodige mund

Munden fuldender forklædningen. Tegn først læbernes omrids med en rød læbeblyant , og udfyld derefter indersiden, før du påfører en flydende læbestift i samme nuance.

Vælg en teglrød i stedet for en lys rød: denne nuance imiterer blodets ægte farve meget bedre.

Tegn derefter en falsk dråbe blod, der falder ned fra underlæben, ved hjælp af den samme tegneteknik.

Denne detalje forvandler øjeblikkeligt en simpel læbestift til en dramatisk og troværdig effekt .

Afslut med en klar lipgloss på dine læber og over bloddråben for en blank og flot effekt. Denne lille detalje gør hele forskellen mellem et almindeligt look og en virkelig spektakulær makeup.

10 nemme Halloween-makeupidéer

Her er ti looks for enhver smag, fra de mørkeste til de mest glamourøse:

Vampyren: intens og forførende, tilgængelig fra første forsøg. Wednesday Addams: minimalistisk og afslappet, ideel til begyndere. Offeret for kosmetisk kirurgi: kreativt og ukonventionelt, to mulige versioner. Græskarret: farverigt og festligt, perfekt til en afslappet aften. Frankensteins brud: klassisk og teatralsk, altid effektiv. Bugtalerdukken: inspireret af Annabelle, særligt foruroligende. Klovnen: symbolsk og fleksibel, fra komisk til skræmmende. Det glamourøse skelet: elegant og skræmmende på samme tid, uden særlige produkter. Zombie-promdronningen: inspireret af filmen Carrie, glamourøs og blodig. Fugleskræmslet: rustikt og originalt, nemt at fuldende med et kostume.

Detaljerede vejledninger: Sådan laver du disse 10 Halloween-makeuplooks trin for trin

Vampyrmakeup er baseret på et udtalt røget øje, mørke rande under øjnene i bordeauxfarvet farve, fine linjer, der imiterer vener, en mørkerød mund og en strøm af blod, der flyder fra læberne.

Wednesday Addams kræver en bleg teint, grå øjenskygge til at fremhæve mørke rande og ravnsort læbestift.

Offeret for kosmetisk kirurgi findes i to versioner: målte ansigtstræk med eyeliner før operationen eller kaos efter operationen med røde mærker og blod.

Græskar-looket opnås med orange ansigtsmaling , røgfarvede øjne, sorte lodrette striber, en sortnet næse og læber og en simuleret syet mund tegnet med en blyant.

Frankensteins brud beder om grøn øjenskygge, ar tegnet med sort og hvid eyeliner og sort læbestift.

Bugtalerdukken kræver en hvid blyant i øjet, rød læbestift, fregner med brun blyant, lyserød blush, lange sorte øjenvipper tegnet under øjet og sorte linjer, der går ned mod hagen.

Klovnelooket er bygget op omkring en rund rød næse, sorte trekanter over øjenbrynene og en bred rød mund. Det glamourøse skeletlook bruger tynde sorte linjer omkring munden, sort blush i kindernes fordybninger, et tegnet næseben og en gylden highlighter.

Zombie-promdronningen starter med glamourøs makeup, hvortil der tilsættes bloddråber og løbende mascara. Fugleskræmslet kombinerer røgede øjne, sorte linjer på næsen, orange blush og et rustikt kostume.

Hvad er Halloweens oprindelse?

Halloween har sine rødder i en keltisk festival af irsk oprindelse : Samhain, en fejring af dødsguden. I den keltiske kalender markerede den 31. oktober årets sidste dag. Den nat forsvandt grænsen mellem levende og døde.

For at afværge ånder iførte kelterne sig skræmmende kostumer og tændte bål. Dette ritual er den fjerne forfader til vores moderne forklædninger.

I det 19. århundrede bragte irerne denne tradition til USA under deres masseindvandring.

Festivalen udviklede sig til Halloween , som gradvist blev adopteret af mange lande. Nye traditioner berigede fejringen: trick-or-treat, dekoration af udskårne græskar og selvfølgelig den udførlige makeup, vi kender i dag.

En århundredgammel historie, der stadig inspirerer vores mest kreative looks hvert efterår.