Hippie-makeup til kvinder er et udtryk for en kreativ frihed, der blev født i 60'erne og fortsatte ind i 70'erne .

Denne retrostil, båret af ikoner som Donna Summer, Farrah Fawcett eller Bianca Jagger , svinger mellem solrig naturlighed og blændende disco-glamour.

I dag oplever dette look en betydelig genopblussen i popularitet, især på festivaler som Coachella i Californien . Uanset om det er til hverdag eller en festlig lejlighed, tilbyder boheme- makeup uendelige muligheder.

Vi guider dig trin for trin til at mestre denne kunst, fra hudfarve til accessories.

Den ideelle teint til et retro 70'er hippie-makeuplook

Al god hippie-makeup starter med velforberedt hud . Hydreringstrinnet er fortsat essentielt: en dagcreme eller BB-creme lægger grundlaget for en strålende og langvarig teint.

Denne opmærksomhed på huden, uanset dens natur eller morfologi, garanterer et harmonisk og naturligt resultat.

I modsætning til 50'erne og 60'erne , som foretrak total dækning, der til tider var kraftig, revolutionerede 70'erne tilgangen til foundation.

Den foretrukne fremgangsmåde var en let, glansfuld tekstur, der gav en øjeblikkelig ungdommelig glød. En concealer eller målrettet corrector var alt, hvad der skulle til for at camouflere ufuldkommenheder uden at tynge huden ned.

Solbrun og glødende som i 70'erne

En solbrun hudfarve er et af de mest genkendelige kendetegn ved den retro hippie-stil.

Bronzingpudderet, valgt to nuancer mørkere end den naturlige hudfarve , påføres på kindben, hage, kæbelinje og næsetip.

Når den er godt blandet, giver den det solbrune og solkyssede look, der var så karakteristisk for tiden.

Den gyldne highlighter bruges derefter til at oplyse ansigtet. Påfør den på kindbenene, næseryggen og den inderste øjenkrog for en lysende og sensuel effekt. En lyserød blush på kinderne tilføjer et romantisk og glamourøst touch til det overordnede look.

For elskere af naturlige detaljer, bringer kunstige fregner, tegnet med en brun blyant og derefter omhyggeligt blandet, en autentisk og spontan charme.

Et kompakt, matterende pudder, påført med en pensel, garanterer langvarig holdbarhed.

Øjenmakeup der fremhæver et 70'er hippie-look

Hippie chic-looket er bygget op omkring én essentiel regel: harmoni med outfittet . Hvis outfittet har stærke mønstre eller klare farver, bør øjenmakeup forblive naturlig og let.

Omvendt giver et simpelt outfit masser af plads til et stærkt blik.

1960'erne havde etableret tykke falske øjenvipper og dramatisk eyeliner. 1970'erne brød med denne kodeks ved at favorisere vandfast mascara påført både øvre og nedre vipper.

Dette valg garanterer et åbent og udtryksfuldt look uden at være overdrevet. Øjenbrynene forblev derimod naturligt tykke, let farvede eller simpelthen uberørte.

Øjenskygger og eyeliner i bohemestil

Tidens øjenskygger fandtes i en rig og varieret palet. Blå, grønne, lilla, jordfarver ... de fleste havde iriserende finish , karakteristisk for det groovy look fra det årti.

Hvid eller sølv blev ofte brugt til at fremhæve øjenbrynene for at fremhæve øjnene. Sort eller matchende eyeliner blev primært brugt på det øvre øjenlåg med en gylden highlighter i den inderste øjenkrog.

For et disco-look inspireret af Donna Summer eller Bianca Jagger blev en ensfarvet glitterøjenskygge påført øjenlåget og folden. Den samme nuance, lidt mørkere, blev påført det nederste øjenlåg.

Joan Jett populariserede på sin side en tyk eyeliner på begge øjenlåg, et vidnesbyrd om en punk-ånd og et påtaget oprør, der stod i kontrast til det herskende naturlige look.

Læber og negle i retro hippie-stil

Læber spiller en central rolle i hippiekvinders makeup. I 1970'erne opstod en bred vifte af lokkende nuancer:

Blomme, brombær og tranebær for dybe og dristige nuancer

Fersken, hindbær og lyserød til de blødere pastelversioner

Blanke finish var det, der regerede. Matte læbestifter hørte simpelthen ikke til i dette årti. Farvede glosser i fersken- eller lyserøde nuancer eller jordbrune læbestifter indkapsler perfekt tidsånden.

En læbeblyant definerer mundens omrids, før læbestift påføres, hvorefter en læbeglans ovenpå intensiverer den skinnende og fyldige effekt, der er så typisk for stilen.

Boheme negle fuldender hippie-skønheden

Den boheme-chic stil udtrykkes også i fingerspidserne. Farvestrålende neglelakker , der bæres på både hænder og fødder, forstærker den festlige og kreative stemning i hele looket.

Det er fuldt ud muligt at kombinere flere nuancer på forskellige negle for at opnå et decideret boheme-resultat.

Denne kromatiske frihed afspejler den frigørelse og uafhængighed, der karakteriserede hippiebevægelsen i selve dens essens.

Hippiefrisuren: hår og tilbehør til at fuldende looket

Frisurer er den naturlige forlængelse af hippie-makeup for kvinder. Løst, bølget hår er det ikoniske valg i 70'ernes retrostil.

For en forandring giver to fletninger eller en lav knold et anderledes touch, samtidig med at den forbliver tro mod den boheme æstetik.

Hårpynt spiller en nøglerolle. Afslappet knyttede tørklæder, store farverige hårspænder eller blomster gemt i håret fremkalder direkte blomsterkraftbevægelsen .

Denne blomstertrend nåede sit højdepunkt i 70'erne og er i dag et umiddelbart genkendeligt visuelt symbol på festivaler.

Essentielle smykker og accessories til bohemestilen

For at fuldende det totale hippie chic-look er boheme-smykker et must.

Øreringe, halskæder, armbånd og ringe i guld eller sølv, perler og muslingeskaller til ankler ... hvert stykke bidrager til den overordnede visuelle harmoni .

Tasken fuldender silhuetten: en stråclutch, en frynsetaske eller en skuldertaske i beige eller brunt matcher stilens ånd perfekt.

En stråhat eller en i en beige nuance, der matcher tasken, og som bæres med løst hår, fuldender looket elegant.

Et farverigt eller mønstret bælte, der bæres over en kjole eller bukser, giver det afgørende finish til denne komplette boheme-chic stil.

Sådan får du det perfekte hippie-makeuplook til en Coachella-festival

Coachella , der afholdes årligt i Californien, er blevet det globale udstillingsvindue for moderne hippie chic-stil. Siden starten har denne festival fejret festlig, kreativ og uforbeholden makeup, langt fra konventioner.

Dette er den perfekte mulighed for at udtrykke din personlighed uden nogen begrænsninger.

Highlighter bliver midtpunktet i dette festival-makeuplook.

Når den påføres rigeligt på kindbenene, den inderste øjenkrog, næsen og overlæben, giver den huden en uforlignelig solrig og festlig glød.

Lyse farver og glimmer invaderer øjenlågene: en farverig øjenskygge kombineret med glittereyeliner forvandler øjnene til et sandt kunstværk.

Pailletter, perler og stjerner limet på panden, over øjenbrynene eller under øjnene fuldender denne ekstravagante festivalmakeup.

For læberne er harmoni med det overordnede look fortsat prioriteten : Hvis øjnene er kraftigt sminkede, vil en nude eller let lyserød nuance være tilstrækkelig. Hvis øjnene er mere underspillede, kan en blank blomme- eller hindbærfarvet læbestift dominere looket.

I 1969 lagde Woodstock-festivalen grunden til denne frie og farverige æstetik, der stadig inspirerer millioner af kvinder verden over i dag, uanset deres kropstype eller livsstil.