Indisk makeup er betagende for sin rige symbolik, livlige farver og forfædres knowhow . Den er gået i arv fra generation til generation og repræsenterer meget mere end en simpel skønhedsrutine: det er en sand livskunst .

Bollywoods indflydelse drev denne etniske stil ud på verdensscenen og gjorde enhver kvinde til en strålende heltinde. Fra glødende hudfarve og intense øjne fremhævet med kajal, til dristige læber og symbolske bindis, afslører hver gestus en selvsikker femininitet og sjælden autenticitet.

Vi inviterer dig til at opdage denne verden, der er tilgængelig for alle, uanset din kropsform eller hudtone.

Kajal, hjørnestenen i indisk makeup og dens kulturarv

Kajal er det centrale og essentielle element i indisk makeup. Denne sorte linje, der er blevet givet videre fra mor til datter siden oldtiden, overskrider blot æstetik og er blevet en del af et dybt kulturelt ritual.

I Indien påføres en kajal-prik endda på babyers pande for at beskytte dem mod det onde øje, hvilket illustrerer dens beskyttende dimension ud over Bollywood-filmsæt.

Dens påføring følger en præcis teknik: startende fra den inderste øjenkrog og udad langs den nedre vandlinje. Den kan blendes for en røget, trækulsagtig effekt eller lades som den er for et mere sofistikeret look.

Den påføres også langs den nederste vippekant. For at fastgøre kajal eller kohl i dette område påføres sort øjenskygge ovenpå med en tynd, vinklet pensel . Denne teknik sikrer et langvarigt og intenst resultat.

De tilgængelige farver giver mulighed for fuld tilpasning afhængigt af lejligheden:

Intens, klassisk og dyb sort passer til alle hudtoner og alle begivenheder, fra bryllupper til traditionelle fester.

passer til alle hudtoner og alle begivenheder, fra bryllupper til traditionelle fester. Blå eller bronze skaber en lys kontrast til lyse øjne.

skaber en lys kontrast til lyse øjne. Intens grøn eller dyb sort fremhæver pupillen i mørke øjne.

fremhæver pupillen i mørke øjne. Farvet kajal — blå, grøn, bronze — er også velegnet til festlige lejligheder for et spektakulært resultat.

For små øjne vil en tynd, let udtværet linje få dem til at se større ud uden at tynge dem ned. For begyndere anbefaler vi at starte med en mere diskret sort eller brun kajal, før man udforsker mere dristige nuancer. Hver detalje tæller, når det kommer til at afsløre din personlighed.

En teint og læber fremhævet med indisk-inspireret skønhed: baser, blush og dristige farver.

IBollywood- makeup er det meningen, at huden skal være lysende, let og aldrig overdrevet . Nogle foundations inkorporerer ayurvedisk pudder for en glødende effekt uden overdreven glans. Denne sans for detaljer afspejler hele den indiske filosofi om skønhed.

Forberedelse af din hudtone starter med en fugtighedscreme eller makeupbase. Derefter påfører du en let, mat foundation , omhyggeligt udvalgt til din hudtone, og blender den ned mod halsen for at undgå en maskelignende effekt.

Til lys hud giver en abrikosfarvet foundation påført med en svamp eller med håndfladerne et naturligt og harmonisk resultat.

Lys hud får glød med lyserøde og gyldne toner, mens mat eller mørk hud gløder mere med varme og intense farver.

Rougen, i granatæble- eller kobbernuancer, påføres i kindernes fordybninger og blendes opad mod tindingerne. Et par lette berøringer på ansigtet er nok til at give en sund glød uden at overdrive.

Læberne er udsmykket med dristige farver, der repræsenterer den fulde intensitet af denne etniske stil:

Karminrød , et tidløst kendetegn ved klassisk indisk makeup.

, et tidløst kendetegn ved klassisk indisk makeup. Granatæble eller blomme for dramatisk og elegant dybde.

for dramatisk og elegant dybde. Fuchsia , livlig og moderne, er meget til stede i nuværende Bollywood-looks.

Disse dristige farver er tegnet op med en lipliner , der omhyggeligt definerer formen. Et strejf af klar gloss ovenpå giver den endelige glamourøse effekt, der er en sand stjerne værdig.

Indisk øjenmakeup: gradienter, eyeliner og glitter

Øjnene er det mest slående træk ved indisk makeup. De er baseret på en tofarvet gradient på øjenlåget : en gyldengul øjenskygge dækker hele øjenlåget, mens en granatæble- eller karminrød øjenskygge optager den ydre del.

De to nuancer er blandet for at undgå skarpe linjer mellem dem, hvilket skaber en blød og lysende overgang.

For at lysne øjnene kan du drysse guldglimmer på øjenlågene og under øjenbrynene . Denne detalje forvandler hverdagsmakeup til et festlook med minimal indsats.

Rhinsten og pailletter udgør den eksplosion af lys, der er karakteristisk for Bollywood-kostumer og -looks.

Tegning af den perfekte eyeliner

Eyeliner tegner en mandelformet linje på hvert øjenlåg : tyndere i det indre hjørne, gradvist tykkere mod det ydre hjørne. Denne ekspertteknik forlænger øjnene og giver dem en dramatisk intensitet.

Vi afslutter altid øjenmakeup med sort mascara for at åbne øjnene op og fuldende looket.

I indisk tradition koordineres makeup med tøjets farve – ikke øjenfarven. To farvepaletter styrer dette valg:

Det kølige udvalg : sølv, lysegul, pink, blå, anisgrøn.

: sølv, lysegul, pink, blå, anisgrøn. Det varme udvalg : guld, rød, orange, fuchsia, brun, mursten.

Til hverdagsbrug kan du kontrollere intensiteten ved at bruge en diskret streg eyeliner eller kajal, uden at overdrive. Én levende farve ad gangen, en naturlig og strålende teint: balance er den sande hemmelighed bag denne stil.

Bindi og smykker: de sidste detaljer, der gør hele forskellen

Bindi – også kaldet tilak eller pottu – er en prik, der tegnes mellem øjnene, i øjenbrynshøjde, med en læbepomade. Dette forfædres symbol har en specifik betydning: traditionelt sort for ugifte piger, rød for gifte kvinder.

Det alene legemliggør hele den kulturelle identitet i denne etniske stil.

Langt fra blot at være en dekorativ udsmykning forvandler bindi farverig makeup til et komplet outfit . Det giver hver kvinde en distinkt visuel personlighed, en stærk kulturel kode og en umiddelbart genkendelig autenticitet.

Skuespillerinden Aishwarya Rai , et Bollywood-ikon, især kendt for filmen Devdas, der blev udgivet i 2002, har gjort den til et af symbolerne på sin legendariske ynde på internationale set.

De prangende smykker i orientalsk stil fuldender looket. Imponerende halskæder, guldarmbånd, øreringe med rhinsten: hvert stykke matcher det valgte farveskema.

Sølvsmykker komplementerer outfits i kølige toner – såsom en blå eller grøn sari – mens guld fremhæver varmere ensembler. Disse sidste detaljer forvandler simpel makeup til et sandt statement af femininitet, uanset om det er til et bryllup eller en festlig udflugt.

Hvorfor vælge en naturlig ayurvedisk kajal til at pleje dine øjne?

Naturlig ayurvedisk kajal skiller sig ud takket være ingrediensernes kvalitet. Den indeholder ghee, kamfer, vegetabilsk voks og omhyggeligt udvalgte ayurvediske planteekstrakter.

Den indeholder ingen syntetiske ingredienser, ingen skrappe konserveringsmidler og ingen irriterende duftstoffer. Denne skånsomme formel hylder en knowhow, der er tusinder af år gammel.

Denne naturlige kajal er oftalmologisk testet , hvilket garanterer optimal tolerance for følsomme øjne og kontaktlinsebrugere. Dens effektivitet opnås uden at gå på kompromis med øjensundheden, hvilket gør den til et uundværligt produkt til at integrere indisk makeup i en rolig daglig rutine.

Denne ayurvediske filosofi påvirker også indisk hudpleje, hvor baser beriget med naturlige puddere giver en glødende, glansfri effekt. At anvende disse blide formler betyder at omfavne autentisk og ansvarlig skønhed i harmoni med naturen.

Trin-for-trin vejledning til at anvende indisk makeup derhjemme

Trin 1: Forbered og fremhæv teinten

Start med at påføre en fugtighedscreme eller makeupbase i ansigtet.

Påfør derefter en let, mat foundation, der matcher din hudtone, og blend den ned mod halsen. Påfør en granatæble- eller kobberblush i kindernes fordybninger, og blend den opad mod tindingerne.

Trin 2: Skab et intenst og strålende look

Påfør de gradiente øjenskygger på det bevægelige øjenlåg: gul-gylden over det hele, granatæble i den ydre øjenlåg. Blend forsigtigt. Drys guldglimmer på øjenlågene og under øjenbrynene.

Tegn eyelineren mandelformet, tyndere i det inderste hjørne og tykkere mod det yderste. Påfør kajal på den nederste vandlinje og langs vippekanten, og sæt derefter fast med sort øjenskygge og en vinklet børste. Afslut med sort mascara.

Trin 3: Læber, bindi og farvekoordinering

Tegn en præcis omrids af dine læber med din blyant, og udfyld dem derefter med en fed farve – karminrød, fuchsia eller blommerød. Tilføj et strejf af klar læbeglans.

Tegn derefter bindien mellem de to øjne med din konturblyant.

For at skabe et harmonisk look, koordiner din makeup med farven på dit tøj, og vælg mellem kølige og varme toner. Et godt råd: Lad dig inspirere af dette ældgamle ritual, tilpas intensiteten til din hverdag, og hav det sjovt med at udtrykke din personlighed.