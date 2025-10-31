Ariana Grande abandonne ses cheveux blonds pour un retour très remarqué

L’auteure-compositrice-interprète américaine Ariana Grande a récemment surpris ses fans en revenant à sa couleur de cheveux d’origine : le brun. Après trois années en blonde pour incarner Glinda dans l’adaptation cinématographique de « Wicked », elle a dévoilé sa transformation par un selfie miroir sur Instagram. Ariana Grande y apparaît avec une chevelure longue, chocolat et brillante, séparée sur le côté, affichant un make-up minimaliste. En légende, elle cite la célèbre réplique du personnage Glinda : « It’s good to see me, isn’t it? » (Ça fait plaisir de me voir, n’est-ce pas ?).

La fin de l’ère Glinda

Son passage au blond faisait partie d’une démarche créative précise : Ariana Grande avait teint ses cheveux et ses sourcils pour s’approprier le rôle de Glinda dans « Wicked », une couleur qu’elle a conservée tout au long du tournage et de la promotion, entre 2022 et 2025. Cette transformation capillaire était devenue un symbole de son engagement et de la métamorphose nécessaire pour incarner le personnage. La publication de son nouveau look, validée par son coloriste Francesco De Chiara, marque la fin de cette « ère Glinda » et le retour à son image plus authentique.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande)

Les réactions : enthousiasme général

Les fans et les médias se sont empressés de saluer le changement : « MISS ARIANA GRANDE IS BACK TO BRUNETTE » ou encore « Another moment for the history books » figurent parmi les nombreux commentaires enthousiastes. Cette nouvelle couleur suscite la nostalgie chez ses fans, qui retrouvent l’Ariana des débuts, révélée avec la célèbre queue-de-cheval brune et les tons chauds. De nombreux créatifs et professionnels de la beauté ont aussi souligné combien le brun rehausse ses traits et sa personnalité.​

Vers une nouvelle ère musicale

Ce changement capillaire coïncide avec l’arrivée imminente de « Wicked : For Good » en salle et la préparation de sa tournée mondiale pour l’album « Eternal Sunshine » en 2026, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière. Ce retour au brun apparaît comme le symbole d’un renouveau artistique et personnel, fidèle à l’esprit caméléon et créatif de la chanteuse.​

Ariana Grande démontre ainsi encore une fois sa capacité à jouer avec son image tout en célébrant son authenticité, pour le plus grand plaisir de ses fans et de l’industrie musicale.