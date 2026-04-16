Kriegerinnen, deren Haar im Nordwind weht, Frauen, die ihre Zöpfe wie Kriegerkronen tragen: Die Frisuren der Wikingerinnen bezaubern und inspirieren weit über die skandinavischen Grenzen hinaus.

Diese Frisuren waren weit mehr als bloßer Schmuck; sie verkörperten Freiheit, sozialen Status und eine starke Identität in den nordischen Gesellschaften. Heute, beflügelt durch die Popularität der Vikings- Serie und der nordischen Kultur, erleben diese Stile eine spektakuläre Renaissance.

Egal ob langes, mittellanges oder kurzes Haar – wir haben über 30 authentische Inspirationen zusammengestellt, die Ihnen helfen, diesen zeitlosen Krieger-Stil zu verkörpern.

Die historischen und kulturellen Grundlagen der Frisuren von Wikingerfrauen

In der nordischen Gesellschaft symbolisierte langes Haar Freiheit, Würde und sozialen Status .

Freie Frauen stellten ihr Haar stolz zur Schau, während Sklaven oft den Kopf kahlgeschoren hatten: ein sichtbarer und aussagekräftiger Unterschied.

Diese Frisuren spiegelten ein ständiges Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Eleganz wider und waren den vielfältigen Aufgaben der Wikingerfrauen angemessen.

Archäologische Funde bestätigen diese kulturelle Bedeutung. Bei Ausgrabungen wurden Knochenkämme und fein gravierte Haarnadeln gefunden.

Bemerkenswert: Die meisten Wikinger trugen einen kleinen Kamm in ihrem Lederbeutel zur täglichen Haarpflege. Diese Gegenstände zeugen für die damalige Zeit von einem bemerkenswerten Maß an Hygiene und Sorgfalt in der Haarpflege.

Anders als oft angenommen, waren Wikingerfrisuren selten symmetrisch . Schmuck wurde auf chaotische und organische Weise integriert, was einen rohen und authentischen Charme erzeugte.

Das markanteste Element dieser Looks waren Zöpfe: Ob französische, holländische, bäuerliche, Fischgrätenzöpfe, Seitenzöpfe oder Mikrozöpfe – es gab sie in unzähligen Variationen, je nach Anlass und Rang der Trägerin.

Meistere die ikonischen Flechttechniken für einen authentischen Stil

Der holländische Zopf ist nach wie vor die Grundlage für Krieger-Looks. Dabei werden die Strähnen unter dem Kopf hindurchgeführt, wodurch eine markante Textur entsteht, die auf der Kopfhaut aufliegt. Diese Flechtart verleiht eine optische Stärke, die der französische Zopf nicht immer erreicht.

Aufwendige Flechtfrisuren kombinieren kleine geflochtene Strähnen mit größeren Partien und spielen so mit Texturen und Volumen für ein raffiniertes Ergebnis. Das Flechten mit mehreren Strähnen, von zwei bis fünf, erfordert Übung.

Und vergessen wir nicht: Unperfekte Zöpfe sind ein fester Bestandteil der nordischen Ästhetik . Unvollkommenheit ist hier eine Qualität.

Aus technischer Sicht sollte man immer mit sauberem, gut entwirrtem Haar beginnen, das in gleichmäßige Partien unterteilt ist. Ein Salzspray oder das Stylen mit einem Lockenstab sorgt für die nötige Griffigkeit, damit die Zöpfe halten.

Bei feinem Haar erzeugen Texturierungspuder und das sogenannte Pancaking einen sichtbar volleren Look. Bei sehr glattem Haar ist leichtes Antoupieren am Ansatz vor dem Färben unerlässlich.

30 Inspirationen für Wikingerfrisuren für Frauen, basierend auf der Haarlänge

Wikingerfrisuren für langes Haar

Langes Haar bietet viele Stylingmöglichkeiten. Lockere, natürliche Locken, Wellen, die ohne Glätteisen offen getragen werden, verkörpern den Wikingerstil in seiner reinsten Form .

Ein Pferdeschwanz, ob hoch oder tief getragen, lässt das Haar frei fallen. Die halboffene Frisur, bei der das Deckhaar geflochten oder zurückgebunden ist, vereint Praktikabilität und Romantik.

Weicher, lockerer Zopf für legere Anlässe

Ein enger Mittelzopf, ähnlich einem französischen Zopf

Zwei Zöpfe, die über jede Schulter gelegt werden.

Seitliche Locken für einen geheimnisvollen und dramatischen Effekt

Seitliche Zöpfe mit kleinen französischen Zöpfen oberhalb des Ohrs lassen das Haar auf der anderen Seite noch voller wirken. Die rasierte Seite, manchmal mit einem Runensymbol verziert, verkörpert den Stil der wahren Kriegerin.

Die Kronenfrisur, die aus zwei seitlichen Zöpfen besteht, die wie ein Diadem oben auf dem Kopf zusammenlaufen, wird mit Lederbändern oder Wollfäden verziert.

Schließlich kombiniert offenes Haar mit zentralen Zöpfen Wellen und Struktur zu einem raffinierten Ergebnis, das scheinbar mühelos wirkt.

Wikingerfrisuren für mittellanges Haar

Mittellanges Haar bietet vielseitige Stylingmöglichkeiten. Seitliche Zöpfe und Drehungen halten die Frisur in Form und verleihen ihr gleichzeitig einen Hauch von Krieger-Style.

Mittelhohe Frisuren mit lockeren Strähnen spiegeln das nordische Erbe wider und sind gleichzeitig alltagstauglich.

Gedrehte Strähnen in Kombination mit feinen Zöpfen fangen den Geist der Wikingerfrauen in einer modernen und zugänglichen Interpretation ein.

Wikingerfrisuren für kurzes Haar

Kurzes Haar schließt den Wikinger-Stil nicht aus; ganz im Gegenteil. Fein geflochtene Zöpfe an den Seiten, nahe an den Schläfen, erzeugen die Illusion eines rasierten Kopfes.

Kleine, asymmetrische Zöpfe, geometrische, rasierte Muster und metallische Accessoires oder Stirnbänder aus Leder ergänzen diesen kühnen Krieger-Look perfekt.

Dieser Stil eignet sich für Cosplay, Karneval und den Alltag.

Lass dich von Lagerthas Frisuren und den Charakteren der Vikings-Serie inspirieren.

Lagertha bleibt in der Popkultur die ultimative Referenz für weibliche Wikingerfrisuren.

Sein Stil zeichnet sich durch einen markanten visuellen Kontrast zwischen den bearbeiteten, geflochtenen oder rasierten Seiten und dem imposanten Mittelteil aus.

Diese Konstruktion ermöglichte es, das Gesicht im Kampf frei zu halten und gleichzeitig den Nacken zu schützen: eine Logik, die ebenso funktional wie ästhetisch war.

Um diese Silhouette nachzubilden, sind Vertikalität und Volumen unerlässlich. Die Friseure in der Serie verwendeten Schnur oder Faden, um die verschiedenen Zöpfe miteinander zu verbinden und so komplexe und haltbare Strukturen zu schaffen.

Diese Techniken lassen sich mit ein wenig Geduld auch zu Hause nachmachen.

Zum Vergleich bieten auch die männlichen Charaktere nützliche Anhaltspunkte. Ragnar Lothbrok trug einen teilweise rasierten Kopf mit Zöpfen in der Mitte. Rollo hatte eine lange, wallende Mähne mit gedrehten Strähnen an den Seiten.

Björn entschied sich für geflochtene und hochgesteckte Halbmondfrisuren. Diese Frisuren beeinflussen direkt die heutigen Trends bei Kriegerfrisuren für Frauen auf Festivals und beim Cosplay.

Verleihen Sie Ihrer Wikingerfrisur mit passenden Accessoires einen authentischen und markanten Look.

Accessoires spielten eine zentrale Rolle in der nordischen Ästhetik. Perlen, erhältlich in Silber, Bronze, Holz, Knochen oder Edelmetallen , werden auf einen Strang oder das Ende eines Zopfes aufgefädelt.

Mit Runen verziert, die Schutz oder Stärke symbolisieren, verleihen sie der Frisur einen starken symbolischen Charakter.

Zum Einfädeln benötigt man lediglich einen Perleneinfädler oder dünnen Draht. Metallringe, Haarnadeln und Spulen vervollständigen das Arsenal an Wikinger-Accessoires.

Um einen Pferdeschwanz gewickelte Lederbänder verleihen ihm eine natürliche Note und verdecken gleichzeitig die Kunststoffgummis. Das Leder bietet im Vergleich zu Seidenbändern eine bessere natürliche Reibung und verhindert so, dass die Verzierungen verrutschen.

Die in die Zöpfe eingeflochtenen Leinenfäden verliehen dem Ganzen eine unkonventionelle, natürliche Note. Der goldene Schmuck symbolisierte den Reichtum und die natürliche Autorität der Trägerin.

Stil Ebene Zeit Gelegenheit Pferdeschwanz mit Perlen Anfänger 5 Minuten Täglich Zentralholländischer Zopf Anfänger 10 Minuten Sport, im Freien Seitliche Mikro-Zöpfe Dazwischenliegend 15-20 Minuten Täglich Krone aus edlen Zöpfen Dazwischenliegend 20 Minuten Hochzeiten, Zeremonien Falscher geflochtener Irokesenschnitt mit Volumen Vorauszahlung 30-45 Minuten Partys, Festivals, Cosplay

Passe Wikingerfrisuren an deinen Haartyp an

Der nordische Krieger-Look lässt sich dank einiger gezielter technischer Anpassungen an alle Haartypen anpassen . Bei feinem Haar erzeugen Texturierungspuder vor dem Flechten und die Pancaking-Technik eine überzeugende Illusion von Fülle.

Holländische Zöpfe werten Ihren Look auf, ohne dass dafür viel Haar benötigt wird.

Bei sehr glattem Haar verhindert leichtes Antoupieren am Ansatz und die Verwendung von leichten Fixierprodukten das Verrutschen von Accessoires.

Bei kurzem Haar kann man durch das Flechten von Schläfenzöpfen und die Verwendung von Stylingwachs oder -gel einen modernen und auffälligen asymmetrischen Stil kreieren.

Der Wikinger-Bob verdient besondere Beachtung. Ohne Pony, mit gleichmäßiger Länge und perfekt gepflegtem Haar ermöglicht er es, einzelne Partien mit Zöpfen und Haarschmuck zu betonen.

Das Deckhaar kann sogar mittellang gestylt werden. Mittellanges Haar wiederum lässt sich wunderbar mit Twists, seitlichen Zöpfen und offenen Strähnen kombinieren und ergibt so einen modernen, nordischen und individuellen Look.

Pflege und Erhaltung für makellose und lang anhaltende Wikingerfrisuren

Wikingerfrauen legten großen Wert auf Haarpflege. Diese Sorgfalt ist auch heute noch relevant: Eine gesunde Kopfhaut ist die Grundlage für jede aufwendige Flechtfrisur .

Feuchtigkeitsspendende Produkte und Haarseren erhalten die Schönheit und Vitalität des Haares über die Zeit.

Trockenöle sorgen für Geschmeidigkeit und ein glattes Finish. Gesundes Haar bietet besseren Halt, sodass Zöpfe nicht verrutschen und Schmuck nicht herausfällt.

Verwenden Sie dezente Gummibänder und leichte Fixierprodukte, um Ihre Frisuren makellos aussehen zu lassen.

Vermeiden Sie enge Zöpfe, die die Haarfasern unter Spannung setzen. Wählen Sie schonende Stylingtechniken, um Haarbruch zu vermeiden. Die Frisur wird mit U-förmigen Haarnadeln fixiert, die unter den Zöpfen versteckt werden. Die seitlichen Mikrozöpfe können durch leichtes Anfeuchten oder Auftragen von Stylingwachs fixiert werden, um den Halt zu verbessern.

Die Pflege der eigenen Haare ist ein Akt des Selbstrespekts und zugleich eine Tradition.

Die nordischen Kriegerinnen wussten das genau: Gepflegtes Haar spiegelt die Stärke und Würde der Frau wider, die es trägt, unabhängig von ihrem Lebensstil oder ihrer Figur.