Make-up und Brille: Techniken, die die Augen optimal zur Geltung bringen

Brillen sind zwar unbestreitbar modisch und füllen einen Teil unseres Gesichts aus, können aber manchmal unsere Augen verdecken. Unsere mit Lidschatten betonten Augen verschwinden hinter den Gläsern, und unser Make-up verliert seine Wirkung. Das heißt aber nicht, dass wir auf ein gepflegtes Aussehen verzichten müssen. Hier sind ein paar Tipps, wie Sie Ihre Augen auch mit Brille oder Korrektionsgläsern optimal zur Geltung bringen.

Überlegen Sie sich Ihre Korrekturart.

Schminken mit Brille ist eine Kunst für sich. Noch schwieriger wird es, wenn man auf beiden Augen sehbehindert ist. Man muss sich quasi im Dunkeln tappen und auf die anderen Sinne verlassen. Das ist schon eine bemerkenswerte Fähigkeit, die Anerkennung verdient. Bevor man sich von einem inspirierenden Make-up-Look auf Pinterest inspirieren lässt oder auffällige Hashtags als Vorlage verwendet, betont die professionelle Visagistin Lisa Eldridge, wie wichtig es ist, die Art und Stärke der eigenen Korrekturgläser zu berücksichtigen.

Bei Weitsichtigkeit haben sie einen vergrößernden Effekt, bei Kurzsichtigkeit hingegen lassen sie die Augen kleiner wirken. Laut der Expertin, die ihr Können an den Gesichtern von Prominenten unter Beweis stellt, ist dies ein entscheidendes Detail, um die Schönheitsroutine zu perfektionieren und das Potenzial der Augen – dem Spiegel der Seele – voll zur Geltung zu bringen.

Natürlich handelt es sich hierbei weder um eine absolute Regel noch um eine exakte Wissenschaft; es ist lediglich eine Richtlinie, eine Empfehlung für ein Make-up, das Ihnen schmeichelt. Wenn Sie kurzsichtig sind, öffnen Sie Ihre Augen mit einem Highlighter im inneren Augenwinkel und ziehen Sie den Lidschatten bis zum Brauenbogen. Sind Sie hingegen weitsichtig und tragen eine Brille mit Vergrößerungsgläsern, sollten Sie das Produkt besser verblenden und Ihre Augen mit dunkleren Lidschatten definieren.

Für zusätzlichen Komfort die Wimpern horizontal biegen.

Brillenträger kennen das Problem: Wimpern stoßen ständig gegen die Gläser. Allein der Gedanke daran ist schon ärgerlich. Es ist definitiv eines der unangenehmsten Gefühle nach aneinander reibenden Oberschenkeln und herunterrutschenden Socken. Um dieses Ärgernis zu vermeiden, ohne auf Ihre getönte Mascara verzichten zu müssen, verwenden Sie lieber eine verlängernde als eine extrem volumengebende Mascara . Bürsten Sie Ihre Wimpern waagerecht oder leicht diagonal, um sie zu definieren, ohne dass sie stören.

In der Vogue empfiehlt die Expertin Weitsichtigen, eine „High-Definition“-Mascara zu verwenden, um die Wimpern optimal zu trennen und den „Spinnenbein-Look“ zu vermeiden. Alternativ lassen sich die Wimpern auch ganz einfach ohne zusätzliche Produkte formen, indem man sie manuell mit einer Wimpernzange biegt – für einen natürlichen und dennoch gepflegten Effekt.

Wählen Sie Farben, die zu Ihrem Rahmen passen.

Während viele Menschen neutrale, vielseitige Fassungen bevorzugen, lassen andere ihre verspielte Seite und ihren individuellen Stil durchscheinen. Sie haben sicher schon von Farbanalyse gehört, der Technik, Farbharmonie um Ihr Gesicht herum zu schaffen. Wenn Sie transparente Fassungen tragen, die sich nahtlos in Ihre Gesichtszüge einfügen, können Sie alle Farbtöne Ihrer Farbpalette ausprobieren.

Hast du dunkle Brillen, die eher braun oder marineblau sind? Dann wähle sanfte Töne wie Pastell, Eisblau oder Flieder. Ein Hauch Glitzer sorgt für Ausgewogenheit und setzt einen Akzent. Trägst du auffällige, verspielte Brillen? Dann tauche deinen Pinsel in changierende Lidschatten in Beige, Braun oder Rosa.

Passen Sie Ihr Make-up der Form Ihrer Brille an.

Die Form Ihrer Brille beeinflusst direkt, wie Ihre Augen wahrgenommen werden. Das Ziel ist einfach: eine harmonische Verbindung zwischen Brillengestell und Make-up herzustellen, ohne Ihr Gesicht zu überladen.

Runde Brillenfassungen: Sie lassen die Gesichtszüge weicher wirken. Um einen fahlen Blick zu vermeiden, betonen Sie Ihre Augen mit einem leicht schräg gezogenen Lidstrich oder einem kräftigeren Lidschatten im äußeren Augenwinkel. Das sorgt für Kontrast und Definition.

Eckige oder kantige Fassungen verleihen dem Gesicht bereits eine gewisse Strenge. Hier ist ein sanftes Verblenden von Lidschatten, subtile Farbverläufe und Satin-Texturen ideal, um die Linien auszugleichen.

Übergroße Brillenfassungen: Da sie einen großen Teil des Gesichts bedecken, sollte man Make-up wählen, das durch die Gläser hindurch sichtbar bleibt. Ein dezenter Lidstrich und gut getrennte Wimperntusche reichen oft aus, um die Augen zu öffnen, ohne übertrieben zu wirken.

Dünne oder dezente Fassungen: Sie lassen mehr Raum für Make-up. So können Sie sich für einen ausdrucksstärkeren Lidstrich oder eine intensivere Farbe auf dem Lid entscheiden.

Aber am wichtigsten: Habt Spaß, experimentiert, testet!

Schminken mit Brille kann manchmal eine Geduldsprobe sein. Doch kein Ratschlag kann Ihr eigenes Gefühl ersetzen: Sie entscheiden letztendlich selbst über Ihren Look. Diese Empfehlungen sollen Ihnen lediglich das Schminken vor dem Spiegel erleichtern. Sie sollen Ihre Persönlichkeit und Ihren Stil nicht einschränken.

Entscheidend ist, herauszufinden, womit Sie sich wirklich wohlfühlen – sowohl bei der Technik selbst als auch beim Endergebnis. Manche Techniken mögen auf dem Papier perfekt funktionieren, wirken aber unter der Brille möglicherweise zu übertrieben oder unnatürlich.

Denken Sie daran: Brillen sind keine Maske, sondern ein wesentlicher Bestandteil Ihres Selbstausdrucks. Sie verändern zwar die Wahrnehmung Ihres Gesichts, können aber auch Ihren Stil unterstreichen, Ihre Persönlichkeit hervorheben oder sogar zu einem markanten ästhetischen Merkmal werden. Indem Sie sie vollständig in Ihre Schönheitsroutine integrieren, verwandeln Sie einen scheinbar einschränkenden Faktor in eine wahre kreative Spielwiese.