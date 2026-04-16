Gothic-Make-up bildet eine eigene Schönheitswelt, fernab von klassischen Konventionen. Dieser düstere Stil basiert auf drei Grundpfeilern: einem blassen oder fahlen Teint , einem dunklen und sorgfältig geschminkten Augen-Make-up sowie dunklen und intensiven Lippen .

Künstler, Cosplayer, Performer oder einfach Liebhaber einer obskuren Ästhetik: Sie alle finden in diesem Make-up ein wirkungsvolles Mittel zur Selbstbestätigung.

Dieser Look unterstreicht deine Individualität, deine Freiheit und deine Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die Originalität fördert. Wir begleiten dich Schritt für Schritt durch diese faszinierende Verwandlung.

Was ist Gothic-Make-up?

Gothic-Make-up ist sofort an seinen drei visuellen Merkmalen erkennbar: einem bewusst blassen, fast gespenstischen Teint, intensiv dunklen Augen und Lippen in tiefen Farbtönen: Schwarz, Burgunderrot, Pflaume oder Lila.

Diese ästhetische Dreifaltigkeit prägt seit Jahrzehnten die visuelle Identität dieses Stils.

Dieser Begriff umfasst jedoch eine Vielzahl von Variationen. Der vampirische Stil spielt mit dem Geheimnisvollen der Nachtwesen, während der viktorianische Stil eine nüchterne und raffinierte Eleganz bevorzugt.

Romantische Gothic kultiviert Melancholie, Cyberpunk integriert futuristische Elemente und Punk zelebriert Grenzüberschreitung. Weitere Subgenres sind Dark Fetish , Metal , Dark Drag , Steampunk, Zombies und Skelette für Halloween.

All diese Variationen beflügeln die Kreativität.

Dieser Make-up-Stil ist nicht ausschließlich der Gothic-Szene vorbehalten. Von Dark Drag Queens über Cosplayer und Bühnenkünstler bis hin zu Menschen, die einfach einen düsteren Look bevorzugen – die Profile derer, die ihn tragen, sind zahlreich und vielfältig.

Manche pflegen es nur zu besonderen Anlässen, andere machen es zu einem täglichen Ritual.

Über die Ästhetik hinaus verkörpert dieser Stil eine wahre Bestätigung der eigenen Identität.

Ein blasses Gesicht und ein finsterer Blick bedeuten, sich gegen Gleichgültigkeit zu entscheiden, Eindruck zu machen und einer reichen künstlerischen Tradition anzugehören, die seit den 1980er Jahren Epochen umspannt.

Die wichtigsten Materialien für ein Gothic-Make-up

Um einen überzeugenden Gothic-Look zu erzielen, bedarf es sorgfältig ausgewählter Kosmetikprodukte. Die Qualität und Präzision der Werkzeuge entscheiden über den Unterschied zwischen einem amateurhaften und einem professionellen Ergebnis.

Für einen ebenmäßigen Teint ist eine helle, wasserfeste Foundation , die heller als Ihr natürlicher Hautton ist, nach wie vor die wichtigste Basis. Eine BB-Creme oder ein Make-up-Primer bereitet die Haut optimal vor und verlängert die Haltbarkeit.

Ein weißes oder elfenbeinfarbenes Puder fixiert alles und sorgt für einen sofortigen Porzellan-Effekt. Kühle Highlighter verstärken anschließend den natürlichen, strahlenden Teint.

Hier sind die wichtigsten Produkte für Augen und Lippen:

Ein ultrapräziser, schwarzer Flüssig-Eyeliner , vorzugsweise wasserfest, für saubere und langanhaltende Linien.

, vorzugsweise wasserfest, für saubere und langanhaltende Linien. Hochpigmentierte, dunkle und metallische Lidschatten in Grau-, Schwarz- oder Violetttönen zum Konturieren der Augenlider.

in Grau-, Schwarz- oder Violetttönen zum Konturieren der Augenlider. Intensive schwarze Wimperntusche und dramatische künstliche Wimpern für einen umwerfenden Look

für einen umwerfenden Look Ein dunkler Lippenstift (schwarz, bordeauxrot, pflaumenfarben, blutrot, scharlachrot oder violett) kombiniert mit einem passenden Kajal-Lippenkonturenstift.

Farbige Kontaktlinsen (blau, grün oder violett) stehen als Option zur Verfügung, um den geheimnisvollen Aspekt des Blicks zu betonen.

Alle diese Produkte sind vegan und tierversuchsfrei – ein Bedürfnis, das in der Community immer mehr Anklang findet. Jedes Element trägt auf seine Weise zum Gesamtbild bei.

Wie kreiert man einen Gothic-Make-up-Look in 5 Schritten?

Schritt 1: Bereiten Sie die helle Foundation vor und tragen Sie sie auf.

Alles beginnt mit einer Feuchtigkeitscreme, BB-Creme oder Make-up-Grundierung. Dieser Schritt beugt Unreinheiten vor und sorgt für eine bessere Haftung der Foundation.

Tragen Sie anschließend die helle Foundation mit einem Schwamm oder Pinsel gleichmäßig auf Gesicht und Hals auf. Verblenden Sie die Foundation sorgfältig, um harte Kanten zu vermeiden.

Schritt 2: Fixieren Sie Ihren Teint mit Puder

Ein heller oder elfenbeinfarbener Puder wird mit einem Pinsel auf das gesamte Gesicht aufgetragen.

Es bildet eine perfekte Grundlage und verstärkt den Porzellan-Effekt. Achten Sie darauf, dass es nicht in Ihre Haare oder Ohren gelangt: Präzision ist entscheidend.

Schritt 3: Den Gothic-Look gestalten

Schwarzer Eyeliner wird in einem dicken Strich entlang des oberen und unteren Wimpernkranzes aufgetragen. Anschließend wird er auf dem Lid verblendet, um einen harten Übergang zu vermeiden.

Dunkle Lidschatten erzeugen einen Smokey-Eye-Effekt oder mandelförmige, rehbraune Augen.

Schwarze Mascara betont die Tiefe der Augen, und dramatische künstliche Wimpern vervollständigen diesen verführerischen und durchdringenden Look.

Schritte 4 und 5: Lippen und letzter Schliff

Kohl-Lippenkonturenstift definiert die Lippen präzise, verdichtet die Konturen und verhindert das Auslaufen der Farbe. Er kann auch vor dem Auftragen von dunklem Lippenstift auf die Lippeninnenseite aufgetragen werden.

Abschließend modellieren kühle Highlighter das Gesicht und verleihen ihm einen geheimnisvollen Schimmer. Optionale blaue oder violette Kontaktlinsen verstärken den geheimnisvollen Ausdruck des Blicks.

Gothic-Make-up alltagstauglich machen: Tipps und kreative Variationen

Diesen Stil in Ihre langfristige Schönheitsroutine zu integrieren, erfordert etwas Organisation. Die Aufbewahrung all Ihrer Kosmetikprodukte in einem separaten Kosmetiktäschchen gewährleistet deren Sicherheit und erleichtert das Auftragen.

Eine einfache und praktische Lösung für Fans des Genres.

Gothic -Make-up bietet unzählige Variationsmöglichkeiten für jeden Geschmack. Sie können die Grundierungsfarbe anpassen, statt scharlachrot einen violetten Lippenstift wählen oder je nach Stimmung verschiedene Augen-Make-up-Techniken ausprobieren.

Beim Tages-Make-up werden sanftere Lidschatten verwendet, während beim Abend-Make-up die volle Intensität des Stils zum Tragen kommt.

Für Halloween oder Themenveranstaltungen gehen wir an die Grenzen des Möglichen und greifen zu Vampiren, Zombies oder Skeletten.

Der Schlüssel liegt darin, diesen atypischen Stil anzunehmen , frei zu experimentieren und jede Anwendung in einen wahren kreativen Zauberspruch zu verwandeln, unabhängig von Körpertyp oder Silhouette.