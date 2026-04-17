Halloween steht vor der Tür und wir alle suchen nach dem perfekten Look, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Piraten-Make-up für Frauen ist nach wie vor ein Klassiker, der jedes Jahr Tausende von Cosplayern begeistert.

Es ist einfach herzustellen und passt zu allen Figurtypen und Stilen. Hier finden Sie unsere vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Warum sollten Frauen sich für Halloween für einen Piratenlook entscheiden?

Die Piratenfigur verkörpert Freiheit, Kühnheit und Geheimnis. Anne Bonny , die berühmte irische Freibeuterin des 18. Jahrhunderts, zählt bis heute zu den bekanntesten weiblichen Piratenfiguren.

Ihre Geschichte inspiriert noch heute viele Kostüm- und Make-up-Designs.

Seit dem Erscheinen des Films „Fluch der Karibik“ im Jahr 2003 hat die Begeisterung für Piratenkostüme nie nachgelassen.

Einer Studie des amerikanischen Einzelhandelsverbands National Retail Federation zufolge zählt das Piratenkostüm regelmäßig zu den fünf beliebtesten Kostümen an Halloween.

Was wir an diesem Thema lieben, ist seine große Flexibilität. Je nach Stimmung lässt sich damit ein glamouröser, gruseliger oder verspielter Piraten-Make-up-Look kreieren . Er passt ausnahmslos zu jeder Figur.

Alles, was Sie für ein perfektes Piraten-Make-up brauchen

Bevor wir mit unserem Piraten-Make-up-Tutorial für Frauen beginnen, müsst ihr die richtigen Produkte bereitlegen. Hier ist eine Liste der wichtigsten Utensilien :

Eine matte Basis , eine Foundation, die etwas heller als Ihr natürlicher Hautton ist, brauner, schwarzer und kupferfarbener Lidschatten, präziser schwarzer Eyeliner, schwarzer Kajal, ein tiefroter oder burgunderfarbener Lippenstift, dunkles Konturieren, um die Wangenknochen zu betonen, künstliche Narbe oder flüssiges Latex (optional) und schließlich ein langanhaltendes Make-up-Fixierspray.

Wer den dramatischen Charakter des Looks noch unterstreichen möchte, kann mit einem Bart oder Latex-Details eine zusätzliche theatralische Dimension hinzufügen.

Diese Accessoires sind leicht in Fachgeschäften für Bühnen-Make-up oder online zu finden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So schminken Sie einen gelungenen Piraten-Make-up-Look für Frauen

Schritt 1: Gesicht vorbereiten und tönen

Zuerst wird die Haut gründlich mit Feuchtigkeit versorgt. Anschließend wird eine matte Foundation aufgetragen, die etwas heller ist als Ihr üblicher Hautton.

Dadurch wirkt die Haut müde und gealtert, gezeichnet von Stürmen und Abenteuern auf See.

Konturiere dein Gesicht mit einem dunklen Bronzer oder Contouring-Produkt. Betone Wangenknochen, Schläfen und Nasenflügel für einen dramatischen Effekt. Dieser Schritt verleiht deinem Make-up sofort mehr Ausdruckskraft.

Schritt 2: Die Augen intensiv bearbeiten

Die Augen sind das Herzstück des Piraten-Make-ups . Tragen Sie einen dunkelbraunen Lidschatten auf das gesamte Lid auf. Verblenden Sie ihn anschließend mit einem Kupfer- oder Rostton zur Lidfalte hin.

Ziehen Sie als Nächstes einen dicken, leicht unregelmäßigen Lidstrich mit schwarzem Eyeliner auf dem oberen Lid. Verlängern Sie ihn bis zum äußeren Augenwinkel für einen katzenhaften und selbstbewussten Effekt.

Tragen Sie schwarzen Kajal großzügig auf das untere Augenlid auf und lassen Sie ihn leicht verwischen, um einen authentischen „nautischen“ Effekt zu erzielen.

Wir empfehlen, voluminöse künstliche Wimpern zu verwenden, um den Look zu intensivieren. Wasserfeste schwarze Mascara rundet das Make-up ab und hält den ganzen Abend.

Schritt 3: Narben und charakteristische Details

Hier kommt unser Piraten-Make-up so richtig zur Geltung. Eine künstliche Narbe auf der Wange oder Stirn unterstreicht sofort den abenteuerlustigen Look der Figur.

Mit flüssigem Latex eine kleine Blase formen und diese anschließend mit rotem und braunem Lidschatten einfärben.

Man kann auch kleine, unregelmäßige Linien mit Eyeliner zeichnen, um Kratzer zu simulieren. Ein paar braune Flecken um die Nase herum imitieren Sonnenbrand und Seewind. Diese kleinen Details machen den Unterschied.

Schritt 4: Die Lippen betonen

Wählen Sie einen Lippenstift in Blutrot, Burgunderrot oder Pflaumenfarbe . Diese Farbe verstärkt den Kontrast zu heller Haut und Smokey Eyes.

Zeichnen Sie die Kontur mit einem passenden Bleistift nach, um ein sauberes und wirkungsvolles Ergebnis zu erzielen.

Für eine wildere Variante die Ränder leicht unperfekt lassen. Eine Piratin der Meere verbringt ihre Tage nicht vor dem Spiegel, und genau das macht den Look so ausdrucksstark.

Schritt 5: Den Look abrunden und mit Accessoires ergänzen

Sprühen Sie ein langanhaltendes Make-up- Fixierspray auf Ihr gesamtes Gesicht. Dieser wichtige Schritt sorgt dafür, dass Ihr Make-up den ganzen Abend hält, selbst bei festlichen Anlässen.

Als Nächstes vervollständigen Sie die Figur mit einigen passenden Accessoires. Ein um den Kopf gebundenes Tuch , baumelnde Ohrringe und eine Augenklappe genügen, um sofort die Welt der hohen See heraufzubeschwören.

Piraten-Make-up an alle Outfits anpassen

Das Besondere an diesem Piraten-Make-up-Tutorial für Frauen ist seine Kompatibilität mit vielen Outfits.

Von langen Kleidern über elegante Caprianzüge bis hin zu kürzeren, legereren Outfits – das Make-up passt sich perfekt an.

Wir denken dabei insbesondere an aufeinander abgestimmte Looks, bei denen ein intensives Make-up einen Kontrast zu einem lockeren und bequemen Outfit bildet.

Dieses Zusammenspiel der Kontraste erzeugt ein starkes und einprägsames visuelles Ergebnis, unabhängig vom gewählten Kleidungsstil.

Unsere neuesten Tipps für ein makelloses Ergebnis

Teste dein Make-up immer am Tag vor Halloween , um den Halt zu prüfen und gegebenenfalls Details anzupassen. Packe ein kleines Set zum Auffrischen mit Kajal und Fixierspray für den Abend ein.

Lassen Sie sich ruhig von ikonischen Darstellungen weiblicher Piratinnen in der Popkultur inspirieren, um Ihre eigene Version zu gestalten.

Bei der Gestaltung einer stimmigen und überzeugenden Figur zählt jedes Detail.

Mit diesem Schritt-für-Schritt-Tutorial für Piraten-Make-up für Frauen haben wir alle nötigen Mittel, um die Halloween-Nacht in ein echtes Piratenabenteuer zu verwandeln – unvergesslich und mitreißend.