Die 62-jährige Schauspielerin sorgt in ihrem Urlaub mit einer Reihe minimalistischer Strandoutfits für Aufsehen.

Fabienne Ba.
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Die amerikanische Schauspielerin Lisa Rinna genießt ihren sonnigen Urlaub mit einer Reihe minimalistischer Looks. Sie präsentierte mehrere Strandoutfits, die auf Instagram für viel Gesprächsstoff sorgten.

Lisa Rinna präsentiert ihre Urlaubs-Looks nacheinander.

Lisa Rinna teilte in einem Post mit dem Titel „Paradies“ mehrere Fotos von ihrem tropischen Urlaub, gefolgt von einer zweiten Bildergalerie am selben Tag. Die Bilder zeigen sie in verschiedenen Strandoutfits, darunter Sets mit zarten Trägern und ein schwarzes Kleid mit seitlichen Cut-outs. Die Posts verorten ihre Reise zwischen Tahiti und Bora Bora in Französisch-Polynesien.

Lisa Rinna bleibt mit jedem Look ihrem schlichten Stil treu: klare Schnitte und eine Ausstrahlung, die Selbstbewusstsein über Extravaganz stellt. Genau dieser unaufdringliche Stil hat die Reaktionen im Internet maßgeblich beeinflusst.

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Minimalistische Strandoutfits, die für Aufsehen sorgen

Auf Fotos, die von der Boulevardpresse verbreitet wurden, ist Lisa Rinna in einem blau-roten Ensemble, in einem schwarzen Outfit mit Strohhut und anschließend in einer grafischeren schwarzen Variante zu sehen. Mehrere Medien hoben diese Abfolge „sehr minimalistischer Looks“ hervor, die sofort Aufmerksamkeit erregten.

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Eine Urlaubssequenz, die auf Instagram für viel Gesprächsstoff sorgte.

Am 7. April 2026 hatte Lisa Rinna bereits Fotos veröffentlicht, die sie im Wasser mit ihrem Ehemann, dem amerikanischen Schauspieler Harry Hamlin, zeigten. Mehrere Medien interpretierten dies als „Anspielung auf die Urlaubsfotos von Kylie Jenner und Timothée Chalamet“.

Lisa Rinnas Alter wird in der Berichterstattung über diese Bilder häufig erwähnt. Die Medien heben ihre Eleganz, ihr Selbstbewusstsein und die Art, wie sie diese Sommeroutfits trägt, hervor. Mit diesen minimalistischen Strand-Looks erinnert uns Lisa Rinna daran, dass eine schlichte Silhouette unvergesslich werden kann, wenn sie mit Eleganz getragen wird.

Während ihres Urlaubs zwischen Tahiti und Bora Bora sorgte Lisa Rinna mit einer Reihe von Fotos für viel Gesprächsstoff in Sachen Mode. Ihre Strandoutfits, die sie in mehreren Posts wiederholte, vermitteln einen sonnigen und altersfreundlichen Eindruck.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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