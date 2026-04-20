Schauspielerin Salma Hayek präsentiert elegant ihr natürliches graues Haar

Die mexikanisch-amerikanisch-libanesische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Salma Hayek hat nicht die Absicht, ihr graues Haar zu verstecken – ganz im Gegenteil. Auf dem roten Teppich des Breakthrough Prize machte sie es zum Mittelpunkt eines absolut eleganten Looks.

Hollywoods wissenschaftlichste Zeremonie

Am 18. April 2026 fand im Barker Hangar in Santa Monica die 12. Verleihung des Breakthrough Prize statt, der auch als „Oscar der Wissenschaft“ bezeichnet wird und jährlich Forscher auszeichnet, die die bedeutendsten Fortschritte auf ihrem Gebiet erzielt haben.

Unter den zahlreichen anwesenden Prominenten befanden sich die US-amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway, die US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Zoe Saldaña, der US-amerikanische Schauspieler und Drehbuchautor Robert Downey Jr., die US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin Jessica Chastain sowie die malaysische Schauspielerin und Produzentin Michelle Yeoh. Auch Salma Hayek, ein Stammgast der Veranstaltung, war anwesend, begleitet von ihrem Ehemann, dem französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault.

Ein Gucci-Kleid, das Eleganz und Raffinesse vereint

Zu diesem Anlass wählte Salma Hayek ein langes, schwarzes Gucci-Kleid aus fließendem Stoff, das mit unregelmäßig angeordneten Pailletten besetzt war. Das Kleid bestach durch einen tiefen V-Ausschnitt mit Rüschen und einen Rock mit Schleppe. Sie rundete das Ensemble mit auffälligem Silberschmuck ab und verlieh der Silhouette so eine ebenso elegante wie zeitlose Note.

Der Chignon, der ihr graues Haar zur Geltung brachte

Von Andy Lecompte gestylt, trug Salma Hayek eine aufwendig hochgesteckte Frisur mit einem sorgfältig frisierten Seitenscheitel, der ihre natürlichen silbernen Strähnen perfekt in Szene setzte. Es war der bisher auffälligste Auftritt ihrer grauen Haare auf dem roten Teppich, und das Ergebnis war beeindruckend. Die Hochsteckfrisur gab den Blick frei auf ein Paar Kristall- und Silberohrringe sowie einen auffälligen Ring von David Webb an ihrem Zeigefinger.

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Eine Entscheidung, kein Zufall

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin ihre natürliche Haarpracht betont. In einem Interview mit dem Magazin Allure verriet sie, dass ihr Haar „Färben nicht mag“ und dass sie sich mit „gesundem, weißem Haar“ wohler fühle. Seit Salma Hayek Anfang 2025 bei den Golden Globes ihre grauen Haaransätze präsentierte, zeigt sie diese bei jedem öffentlichen Auftritt. Ein konsequenter Ansatz, der gegen die üblichen Konventionen des roten Teppichs verstößt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Salma Hayek an der Seite ihres Ehemanns François-Henri Pinault, mit dem sie seit 2009 verheiratet ist, über den roten Teppich schritt. Gemeinsam bildeten sie eines der elegantesten Paare des Abends – ein Beweis dafür, dass Selbstbewusstsein und Authentizität zweifellos die besten Accessoires sind.