Maquillaje y gafas: técnicas que realmente realzan los ojos.

Si bien las gafas son innegablemente elegantes y realzan parte de nuestro rostro, a veces pueden ocultar nuestros ojos. Nuestros ojos, realzados con sombra de ojos, desaparecen tras los cristales y nuestro maquillaje pierde su atractivo. Pero eso no significa que tengamos que renunciar a lucir lo mejor posible. Aquí te presentamos algunas técnicas para que tus ojos resalten incluso con lentes correctivos.

Considere su tipo de corrección

Aplicarse maquillaje con gafas es todo un arte. Es aún más complejo si se tiene mala visión en ambos ojos. Hay que maquillarse en completa confusión, confiando en los demás sentidos. Esto ya es una habilidad notable, digna de reconocimiento. Antes de guardar una imagen de maquillaje inspiradora en Pinterest o usar hashtags llamativos como plantilla, la maquilladora profesional Lisa Eldridge destaca la importancia de considerar el tipo y el grado de corrección de las lentes.

Si eres hipermétrope, tendrán un efecto de aumento, mientras que si eres miope, tenderán a hacer que tus ojos parezcan más pequeños. Según la experta, que demuestra su talento con rostros de celebridades, este es un detalle crucial para perfeccionar tu rutina de belleza y revelar el potencial de tus ojos: la ventana al alma.

Obviamente, esto no es una regla absoluta ni una ciencia exacta; es simplemente una guía, una recomendación para lograr un maquillaje que te favorezca. Si eres miope, ilumina tu mirada con un iluminador en el lagrimal y extiende la sombra de ojos hasta el arco de la ceja. Por el contrario, si eres hipermétrope y usas gafas con lentes de aumento, asegúrate de difuminar mejor el producto y definir tus ojos con sombras más oscuras.

Riza tus pestañas horizontalmente para mayor comodidad.

Si usas gafas, seguramente has experimentado la frustración de que las pestañas rocen los cristales. Solo pensarlo te enfurece. Sin duda, es una de las sensaciones más desagradables, después del roce de los muslos y de que se te resbalen los calcetines. Para evitar esta molestia sin renunciar a tu máscara de pestañas con color, usa una que alargue las pestañas en lugar de una que les dé un volumen extremo. Cepilla tus pestañas horizontalmente o ligeramente en diagonal para definirlas sin que te molesten.

En las páginas de Vogue , la especialista aconseja a quienes tienen presbicia optar por una máscara de pestañas de alta definición para separar correctamente las pestañas y evitar el efecto de "patas de araña". Puedes darles forma fácilmente, sin añadir producto, rizándolas manualmente para lograr un efecto natural pero sofisticado.

Elige colores que combinen con tu marco.

Si bien muchas personas optan por monturas neutras y versátiles, otras dejan que su lado más original y su toque de excentricidad brillen con luz propia. En cualquier caso, seguramente has oído hablar del análisis de color, la técnica para crear armonía cromática alrededor de tu rostro. Si usas monturas transparentes que se integran a la perfección con tus rasgos, tienes total libertad para explorar todos los tonos de tu paleta.

¿Tienes monturas oscuras, en tonos marrones o azul marino? Opta por tonos suaves como pastel, azul hielo o lila. Añade un toque de brillo para equilibrar el look y crear un punto focal. ¿Usas gafas llamativas y divertidas? Sumerge tu brocha en sombras de ojos camaleónicas en beige, marrón o rosa.

Adapta tu maquillaje a la forma de tus gafas.

La forma de tus gafas influye directamente en cómo se perciben tus ojos. El objetivo es sencillo: crear armonía entre la montura y tu maquillaje, sin recargar el rostro.

Monturas redondas: suavizan los rasgos. Para evitar una mirada apagada, define tus ojos con un delineador ligeramente inclinado o una sombra de ojos más intensa en la esquina exterior. Esto aporta contraste y definición.

Las monturas cuadradas o angulares ya de por sí aportan rigidez al rostro. En este caso, lo ideal es difuminar suavemente las sombras de ojos, crear degradados sutiles y utilizar texturas satinadas para equilibrar las líneas.

Monturas extragrandes: dado que cubren gran parte del rostro, opta por un maquillaje que se vea a través de los cristales. Iluminar el párpado y aplicar rímel bien distribuido suele ser suficiente para abrir la mirada sin exagerar.

Monturas finas o discretas: dejan más espacio para el maquillaje. Así puedes optar por un delineado más marcado o un color más intenso en el párpado.

Pero lo más importante: ¡diviértete, experimenta, prueba!

Aplicarse maquillaje con gafas a veces puede poner a prueba tu paciencia. Sin embargo, ningún consejo puede reemplazar tu intuición: tú eres quien decide cómo maquillarte. Estas recomendaciones son simplemente sugerencias para facilitarte las cosas frente al espejo. No deben limitar tu personalidad ni tu estilo.

La clave está en encontrar aquello que te haga sentir realmente cómodo, tanto en la técnica en sí como en el resultado final. Algunas técnicas pueden funcionar a la perfección sobre el papel, pero podrían parecer demasiado marcadas o poco naturales una vez que te pongas las gafas.

Finalmente, recuerda que las gafas no son una máscara, sino una parte integral de tu autoexpresión. Si bien modifican la percepción de tu rostro, también pueden realzar tu estilo, reafirmar tu personalidad e incluso convertirse en un elemento estético llamativo. Al integrarlas por completo a tu rutina de belleza, transformas un factor aparentemente limitante en un verdadero espacio para la creatividad.