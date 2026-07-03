Cardi B sorprende con un vibrante peinado rojo en un evento.

Fabienne Ba.
@iamcardib / Instagram

La rapera estadounidense Cardi B causó sensación en los premios BET de 2026 al lucir un nuevo y llamativo peinado rojo durante una actuación particularmente espectacular en Los Ángeles.

Su esperada aparición en los premios BET de 2026 será muy esperada.

Cardi B hizo su elegante debut en la ceremonia de los Premios BET 2026, celebrada en el Teatro Peacock de Los Ángeles. La ceremonia, que comenzó en 2001, celebra los logros de artistas, atletas y filántropos afroamericanos, así como su impacto en la cultura contemporánea. En esta esperada edición, Cardi B fue una de las estrellas de la noche.

Un llamativo color de pelo rojo fuego, como nunca antes se había visto.

Lo más llamativo de su aparición fue, sin duda, su nuevo peinado. Cardi B, a quien solemos ver con el pelo oscuro, causó sensación al lucir una larga melena roja fuego. Esta transformación capilar captó de inmediato la atención de fotógrafos y fans por igual. Llevaba el pelo suelto, en largas y voluminosas ondas que caían sobre sus hombros.

Un atuendo espectacular para el escenario.

Para complementar su melena pelirroja, Cardi B lució un vestido estructurado y multicolor adornado con un motivo intergaláctico en tonos morados, rosas y amarillos. Esta creación evoca la estética de la ciencia ficción pop de los años 70, adaptándose a las exigencias del escenario contemporáneo. Esta pieza central se combinó con un abrigo morado de hombros marcados y un cuello particularmente elaborado, en una confección arquitectónica que acentuaba la dimensión futurista de la silueta.

Botas altas hasta el muslo para completar el look.

Cardi B completó este atuendo con medias de rejilla y botas moradas hasta el muslo. Esta elección de calzado amplía la paleta de colores del look, integrando por completo el tema morado. Este enfoque estilístico es típico de las grandes producciones contemporáneas, donde cada detalle se considera cuidadosamente para lograr el máximo impacto visual, incluso los accesorios más pequeños.

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Una entrada al escenario memorable

Más allá de su imagen, fue la puesta en escena lo que realmente cautivó al público. Cardi B entró al escenario subida a una motocicleta, una demostración que encendió de inmediato a la multitud. Luego se unió a sus bailarines frente a un decorado que recreaba un ambiente urbano, interpretando una serie de coreografías dinámicas. La rapera bailó sobre una mesa de ruleta, en una secuencia que recordaba a los casinos y los grandes espectáculos de Las Vegas. También hizo gala de sus habilidades en el baile en barra, un momento que fue especialmente aplaudido por el público.

Seis nominaciones para el rapero

La aparición de Cardi B en el escenario se produjo en un momento especialmente ajetreado de su carrera. Había acumulado nada menos que seis nominaciones en diferentes categorías en la ceremonia de los premios BET 2026. Estaba nominada al premio "Elección del Público" con su canción "Outside", a la Mejor Colaboración con su remix "Errtime" junto a Jeezy y Latto, a la Mejor Artista Femenina de Hip-Hop, a Directora de Video del Año, a Álbum del Año y al prestigioso premio Fashion Vanguard.

Con su nuevo cabello rojo fuego, su estructurado peinado multicolor y sus botas altas moradas, Cardi B protagonizó una de las apariciones más memorables de la ceremonia de los Premios BET 2026. Más allá de su look, fue un momento escénico verdaderamente inolvidable que la rapera ofreció a su público.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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