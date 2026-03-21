"He cambiado mi estilo de vida": Esta celebridad británica de 60 años posa orgullosa y habla sobre la menopausia.

En su cumpleaños, la columnista, activista y empresaria británica Meg Mathews llamó la atención al compartir sus reflexiones sobre la menopausia. A través de su relato personal, arroja luz sobre un tema que aún suele estar rodeado de silencio.

Un hito simbólico celebrado públicamente

Para celebrar su 60 cumpleaños, Meg Mathews ofreció una fiesta en el Hotel Langham de Londres, rodeada de familiares y amigos cercanos, entre ellos su hija Anaïs Gallagher. Conocida por su papel en la escena Britpop y como exesposa del cantautor británico Noel Gallagher, Anaïs hizo una aparición estelar. Varias celebridades también asistieron, como la actriz británica Sadie Frost y el humorista y presentador de radio y televisión Alan Carr, lo que puso de relieve la importancia de este evento festivo y simbólico.

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Un debate abierto sobre la menopausia

Más allá de esta celebración, Meg Mathews se ha distinguido en los últimos años por su disposición a hablar abiertamente sobre la menopausia. En una entrevista , explicó que no comprendió de inmediato lo que le estaba sucediendo. Inicialmente pensó que padecía otra afección antes de identificar los síntomas relacionados con esta transición hormonal. Mencionó específicamente una sensación de aislamiento, vinculada a la falta de información disponible en ese momento. Una experiencia compartida por muchas mujeres, según los expertos en salud.

Comprender mejor una etapa que aún es tabú

Ante estos desafíos, Meg Mathews explica que ha transformado radicalmente su estilo de vida. Ahora sigue una rutina centrada en el bienestar físico y mental. Residente en Cornualles, también prefiere un estilo de vida en contacto con la naturaleza, con actividades al aire libre como nadar en el mar. Este reequilibrio forma parte de un enfoque integral para gestionar mejor los efectos de la menopausia.

La menopausia sigue siendo un tema poco tratado públicamente, a pesar de su impacto en la vida de muchas mujeres. Los síntomas pueden variar considerablemente: trastornos del sueño, cambios de humor, fatiga y cambios físicos. Al compartir su experiencia, Meg Mathews contribuye a visibilizar esta etapa de la vida y fomenta una mayor comprensión. Su historia también subraya la importancia de la información y el apoyo, que a menudo las personas afectadas consideran insuficientes.

Meg Mathews encarna así una sólida visión del envejecimiento y las transformaciones corporales. Al compartir su experiencia con la menopausia, contribuye a cambiar las percepciones y a fomentar un diálogo más abierto sobre la salud de la mujer.