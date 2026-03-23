"Una princesa": La actriz Chase Infiniti acapara todas las miradas con un vestido de volantes.

La actriz estadounidense Chase Infiniti lució como una verdadera princesa con un suntuoso vestido índigo con volantes en la inauguración del festival Series Mania en Lille, Francia.

Un vestido de princesa moderno

Para desfilar por la alfombra roja en Lille el 20 de marzo, la actriz eligió un vestido azul índigo intenso, completamente personalizado por Louis Vuitton. El lujoso vestido de satén presentaba un romántico escote con volantes, un corpiño plisado de varias capas y, sobre todo, una voluminosa falda estilo panier que se abría como un vestido de gala real. Cada movimiento creaba un efecto de cascada de tela, acentuando su encanto de princesa contemporánea. A sus fans les encantó: «Una princesa», o «El morado es tu color».

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Estilo minimalista, máximo impacto.

Como nueva embajadora de una marca de lujo, Chase Infiniti dejó que el vestido fuera el protagonista. Complementó su atuendo con sencillez: una delicada gargantilla con estampado de enredaderas que realzaba su escote sin eclipsar el vestido. Llevaba el cabello recogido en un elegante moño, que recordaba al sofisticado maquillaje que lució en los Óscar, mientras que un maquillaje fresco realzaba su tez, con unos labios rojo rosado que complementaban sutilmente el azul intenso del vestido.

Desde su papel revelación como Willa en la película ganadora del Óscar "One Battle After Another", la actriz estadounidense Chase Chase Infiniti ha deslumbrado con looks espectaculares: tras su deslumbrante vestido lavanda en los Óscar, este diseño índigo ha consolidado su estatus como la "nueva reina de la alfombra roja". Su colaboración con la marca de lujo Louis Vuitton, desde la ceremonia de los Óscar hasta el festival Series Mania, la ha posicionado entre las embajadoras de moda más destacadas del momento.