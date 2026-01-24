"Es ridículo": Este anuncio sobre la actuación de un grupo femenino genera controversia

La banda estadounidense de chicas Katseye está en los titulares tras el anuncio de su nominación y actuación en los Premios Grammy 2026. La noticia está desatando una ola de duras críticas en redes sociales.

Un momento histórico controvertido

Katseye, quien saltó a la fama en 2024 con el programa de supervivencia "The Debut: Dream Academy", recibió recientemente una nominación al Grammy, un logro notable para un grupo tan joven. Y ahora, se ha anunciado oficialmente otra noticia: el grupo actuará en directo el 1 de febrero de 2026, convirtiéndose en el primer grupo femenino en hacerlo desde Destiny's Child hace más de 20 años.

Sin embargo, lejos de las celebraciones, el anuncio desató una protesta masiva. En foros de K-pop y Twitter, fans y observadores denunciaron la decisión oportunista de la industria musical. Comentarios como "Los Grammy dejaron subir al escenario a casi cualquiera" y "La industria está presionando demasiado a Katseye, no gracias" proliferaron, acusando a la compañía de entretenimiento surcoreana HYBE de usar su influencia para impulsar este proyecto global.

Reacciones encendidas en las redes sociales

La frustración es palpable:

"Es ridículo..." : muchos apuntan a la falta de veteranía del grupo, formado hace menos de 2 años con títulos como "Debut", "Touch" y el EP "SIS" (Soft Is Strong).

"La industria está realmente tratando de imponerlos", se burlan los críticos, que ven esta nominación como una estrategia de marketing agresiva más que un reconocimiento merecido.

A pesar de su relativo éxito —listas de Billboard y una gira con entradas agotadas—, Katseye lucha por conquistar a un segmento del público occidental y tradicional del K-pop, percibido como un "producto HYBE" demasiado adaptado a Estados Unidos. Esta reacción negativa se produce mientras Hybe acelera sus proyectos globales, con un segundo grupo femenino anunciado para 2026, reciclando a exconcursantes de "Dream Academy".

La moraleja de la historia es que la actuación de Katseye en la 68.ª edición de los Premios Grammy podría ser un punto de inflexión: ¿triunfo o confirmación de la crítica? Lo cierto es que Katseye encarna la ambición de HYBE de conquistar las listas de éxitos estadounidenses, a costa de una polémica que alimenta el debate.