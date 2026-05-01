Un atuendo meticulosamente planeado: este detalle que la rapera Megan Thee Stallion no dejó al azar.

La rapera estadounidense Megan Thee Stallion tenía dos cosas que anunciar a la vez: el final de su temporada en Broadway y un look naranja que acaparó todas las miradas. Manejó ambas con igual maestría, y las redes sociales respondieron con entusiasmo.

Un final prematuro en el escenario de Broadway.

Megan Thee Stallion ha anunciado que su última función en el musical "Moulin Rouge! The Musical" en el Teatro Al Hirschfeld de Broadway será el 1 de mayo de 2026, dos semanas antes de lo previsto (inicialmente estaba programado hasta el 17 de mayo). La primera mujer en interpretar a Zidler en la producción desde su inicio, no solo en Broadway sino en cualquier producción mundial del espectáculo, hizo su debut en el escenario el 24 de marzo de 2026. Su presencia tuvo un impacto inmediato en la taquilla: los ingresos semanales pasaron de 872.702 dólares antes de su llegada a más de un millón de dólares por semana, alcanzando los 1.663.269 dólares en la semana que finalizó el 19 de abril.

Para anunciar oficialmente su partida, Megan Thee Stallion publicó en Instagram una cuidada selección de fotos y videos, que incluía momentos en el escenario, selfies con sus fans y tomas tras bambalinas. Fue en este contexto que un look en particular llamó la atención de todos: un conjunto naranja brillante a juego, compuesto por un top corto de manga larga y unos microshorts, que lució durante una sesión de selfies con sus fans.

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El conjunto naranja: un detalle cromático meticulosamente medido.

La elección del naranja monocromático no es casual. Este color, reconocible al instante y difícil de llevar sin confianza, se dominó a la perfección en este conjunto: un top corto ajustado y unos microshorts a juego en el mismo naranja vibrante, sin accesorios. Un look basado en una coherencia cromática total, que confirma que nada en la imagen de Megan Thee Stallion se deja al azar.

Un sentido mensaje de despedida

En su declaración, Megan Thee Stallion agradeció efusivamente al elenco y al equipo: «Cada persona en Moulin Rouge me ha inspirado a crecer como artista. Estoy muy agradecida con el elenco y el equipo por hacer de esta experiencia algo tan significativo. Son, sin duda, algunas de las personas más amables que he conocido». Una declaración digna y conmovedora que emocionó tanto a sus fans como a la comunidad de Broadway.

Un artista que traspasa los límites con cada proyecto.

Megan Thee Stallion es una artista ganadora de tres premios Grammy y con tres éxitos número uno en la lista Billboard Hot 100. En cine y televisión, protagonizó "Mean Girls" (2024), la serie de STARZ "P-Valley" y "She-Hulk: Attorney at Law". También ha presentado los MTV VMAs, Saturday Night Live y fue copresentadora de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El musical "Moulin Rouge! The Musical" marcó su debut en Broadway, y lo aprovechó al máximo, tanto dentro como fuera del escenario.

Un conjunto naranja meticulosamente coordinado, un emotivo anuncio de despedida y una recaudación récord en taquilla: Megan Thee Stallion dejó Broadway como llegó: con una presencia arrolladora, una atención impecable al detalle y una capacidad para hacerlo todo a la vez que pocos artistas pueden permitirse.