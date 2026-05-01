Esta elección de moda de la cantante Demi Lovato provoca una ola de reacciones.

La cantautora estadounidense Demi Lovato debutó como cabeza de cartel en el Madison Square Garden el 24 de abril de 2026, como parte de su gira "It's Not That Deep". Si bien el espectáculo recibió elogios unánimes, fue su vestuario lo que generó una oleada de reacciones en las redes sociales.

Un primer concierto estelar en el Madison Square Garden

El 24 de abril de 2026, Demi Lovato debutó como cabeza de cartel en un Madison Square Garden de Nueva York con entradas agotadas, como parte de su gira "It's Not That Deep". El espectáculo de dance-pop de dos horas, basado en su último álbum, contó con apariciones sorpresa de su esposo Jutes y JoJo Levesque, e incluyó versiones de sus mayores éxitos, desde "Heart Attack" hasta "Stone Cold" y "Give Your Heart a Break". Fue una noche que quedará grabada en la memoria de sus fans más fieles.

Un look en color verde azulado que atrae todas las miradas.

Para esta cita icónica, Demi Lovato eligió un look escénico compuesto por un top estructurado color turquesa, combinado con una minifalda de encaje con profundas aberturas laterales. Una estola blanca de piel sintética sobre sus hombros añadió un toque de dramatismo al estilo del viejo Hollywood, contrastando con la energía bailable del resto del atuendo. Botas altas de cuero negro y gafas de sol retro completaron un look diseñado para causar una impresión imborrable, y sin duda lo logró.

Demi Lovato compartió una serie de fotos y vídeos que documentaban sus actuaciones en el Madison Square Garden, y algunas imágenes provocaron de inmediato una avalancha de comentarios, tanto de fans entusiastas como de observadores más divididos sobre su vestuario en el escenario.

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Un programa que adopta por completo la estética de "No es para tanto"

La gira se basa en una estética industrial con influencias rave, con luces llamativas, una Steadicam detrás del escenario y una coreografía evocadora, al estilo de la era posterior a Brat. En el escenario, Demi Lovato también utilizó un perchero, mostrando al público neoyorquino sus diferentes etapas musicales, desde sus días en Disney Channel hasta la actualidad. El look turquesa con una abertura alta encaja a la perfección con esta estética, totalmente coherente con el álbum.

Un top turquesa, una abertura lateral pronunciada y un abrigo de piel sintética blanca: Demi Lovato no buscaba precisamente la sutileza en el Madison Square Garden. Y el resultado, tanto en el escenario como en las redes sociales, fue exactamente lo que tenía en mente.