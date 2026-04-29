Bella Hadid opta por un atuendo playero minimalista en color rojo.

La modelo estadounidense Bella Hadid dio inicio al verano antes de tiempo. Publicó una serie de fotos playeras en Instagram que inmediatamente causaron furor entre sus seguidores, y las cifras hablan por sí solas.

Un look rojo de estilo bohemio.

Bella Hadid compartió una serie de fotos desde una playa paradisíaca, posando en un océano azul cristalino bajo un sol radiante. La publicación generó 548.000 me gusta, 4.817 veces compartida y 659 comentarios en cuestión de horas, cifras que confirman el impacto inmediato de cada una de las publicaciones de la modelo en redes sociales.

Para esta escapada a la playa, Bella Hadid optó por un conjunto rojo de tirantes finos, combinado ocasionalmente con una chaqueta blanca. Pulseras doradas, collares llamativos y pendientes de aro completaron el look. El detalle más llamativo: un pañuelo azul estampado en el pelo, que le daba un toque bohemio al conjunto.

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"Hermana Sirena": Los fans están encantados

Los comentarios llovieron en cuanto se publicó la entrada. «Hermana sirena», escribió una mujer. Reacciones sencillas, pero reveladoras del efecto que causaron estas imágenes —luminosas y relajadas—. Muy pronto, siguieron otros mensajes, que oscilaban entre la admiración y el cariño: «magnífico», «un ambiente veraniego permanente», «parece una escena de película». Algunos seguidores fueron aún más allá, evocando una forma de evasión visual: «Es como si estuviéramos en otro lugar», comentó un usuario.

Más allá del simple halago, es la atmósfera lo que parece haber cautivado. Una estética suave, casi atemporal, donde la espontaneidad prima sobre la puesta en escena. Muchos destacan esta impresión de naturalidad controlada, esta forma de capturar un momento sin esfuerzo aparente. Un entusiasmo discreto pero constante que confirma el impacto de las publicaciones de Bella Hadid.

Bella Hadid, reina del verano adelantada a su tiempo.

Este carrusel forma parte de una serie de publicaciones veraniegas de Bella Hadid para la primavera de 2026. Esa misma semana, también fue fotografiada en un yate con un vestido de encaje color marfil de Chloé con los hombros descubiertos, imagen que publicó su estilista Mimi Cuttrell. Dos mundos distintos: rojo vibrante y blanco impoluto, pero con el mismo dominio del estilo veraniego.

En resumen, Bella Hadid no solo publicó fotos de sus vacaciones, sino que marcó la pauta para el verano de 2026. Rojo, bohemio y soleado: los 548.000 me gusta son solo el comienzo.