La actriz Ester Expósito luce un look elegante con un romántico conjunto blanco.

Léa Michel
@ester_exposito / Instagram

La actriz y modelo española Ester Expósito no solo persigue su carrera internacional como intérprete. La estrella revelación española de la serie "Élite" se ha convertido también en una de las figuras más seguidas de la moda europea en los últimos años. Prueba de ello es su último look en Nueva York: un conjunto blanco de dos piezas con estampado floral que ha vuelto a causar sensación entre sus millones de seguidores.

Un conjunto blanco de dos piezas con estampados florales.

En las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, Ester Expósito posa en los escalones de piedra arenisca de una casa de piedra rojiza en Nueva York. Luce un conjunto blanco de dos piezas. La blusa, corta y de manga larga, deja ver sutilmente su abdomen; su corte recuerda a las blusas campesinas de los años 70, reinventadas con un toque decididamente contemporáneo. La falda larga y fluida a juego está confeccionada en un tejido ligeramente transparente que permite que la luz se filtre.

Un soplo de aire fresco veraniego, donde los pequeños estampados florales azules sobre la tela blanca crean un efecto rústico, casi pastoral. Para completar el look, Ester Expósito optó por un peinado ultrasencillo: cabello rubio recogido en un moño suelto que enmarca su rostro y acentúa la frescura general.

Bolso y bailarinas blancas

En cuanto a los accesorios, la actriz optó por dos piezas clave que estructuran el look. La primera: un minibolso plateado, un diseño icónico de la casa de moda francesa, cuya versión metalizada ha regresado con fuerza en las últimas temporadas. Una pieza fácilmente reconocible, que aporta el toque justo de lujo y modernidad para equilibrar el estilo rústico del vestido.

Las bailarinas blancas estilizan la figura y brindan una comodidad excepcional. Para su maquillaje, Ester Expósito optó por un look completamente minimalista: piel luminosa, labios beige y ojos naturales. Una muestra de estilo minimalista donde cada detalle cuenta sin sobrecargar el efecto general.

El regreso de la estética romántica

Más allá de la estética individual, este estilo forma parte de una tendencia más amplia claramente visible en las pasarelas de primavera/verano 2026. El estilo "románticore" o la estética romántica regresa con fuerza a los guardarropas de verano: tejidos ligeros, bordados discretos, delicados estampados florales y una paleta de colores beige y blanco. Esto representa una clara ruptura con el minimalismo estricto de temporadas anteriores, ofreciendo una visión más suave y contemplativa de la moda veraniega.

Con esta serie de fotografías neoyorquinas, Ester Expósito vuelve a demostrar su agudo sentido del estilo. Y confirma que se encuentra entre las figuras más precisas de su generación en lo que a elegancia discreta se refiere. Un look que sin duda inspirará a muchas lectoras este verano.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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