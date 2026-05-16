Con un bralette rosa de lentejuelas, Zara Larsson crea un look pop y causa sensación.

La cantautora sueca Zara Larsson sigue consolidando su estilo pop con looks cada vez más llamativos. En Instagram, compartió una serie de fotos en las que aparece con un atuendo vibrante que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Un look rosa y brillante

Conocida por sus vibrantes elecciones de moda, Zara Larsson ha vuelto a apostar por un look atrevido y colorido. En las fotos publicadas en sus redes sociales, la cantante de "Carry You Home" aparece luciendo un bralette rosa de lentejuelas bajo una chaqueta corta verde abierta. El conjunto juega con el contraste entre colores brillantes y tejidos relucientes, una estética inspirada en la cultura pop de los 2000, pero actualizada para la actualidad. Las imágenes rápidamente generaron numerosas reacciones en línea, y muchos usuarios elogiaron la energía y la confianza que irradia la cantante.

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Zara Larsson confirma su gusto por las siluetas pop.

A lo largo de los años, Zara Larsson se ha consolidado como una artista con una identidad visual muy distintiva. Sus elecciones de vestuario suelen reflejar el universo musical que crea, fusionando influencias pop, toques retro y prendas más atrevidas. Con esta última aparición, continúa explorando esta estética colorida y expresiva.

El rosa brillante del bralette contrasta deliberadamente con la chaqueta corta verde. Sus accesorios también contribuyen a este efecto visual. Las gafas de sol extragrandes, los guantes y el maquillaje luminoso refuerzan la elegancia y la seguridad del conjunto.

Una publicación que generó muchos comentarios en Instagram.

La serie de fotos se publicó en un carrusel de Instagram con un pie de foto que aludía a su último proyecto musical. Zara Larsson también hizo referencia a su reciente viaje con amigos, en un ambiente relajado y festivo. Como suele ocurrir, los comentarios no tardaron en llegar. Varios seguidores destacaron el equilibrio entre lo vintage y lo moderno del look, mientras que otros elogiaron su habilidad para lucir prendas muy visuales. Muy activa en redes sociales, Zara Larsson usa Instagram con frecuencia para compartir tanto momentos relacionados con su música como contenido de moda más personal.

Una estética fiel al mundo de la cantante.

Este nuevo atuendo es coherente con la imagen que Zara Larsson ha cultivado en los últimos años. Suele optar por siluetas dinámicas y coloridas inspiradas en la cultura pop contemporánea. Lejos de los looks minimalistas, se centra en prendas llamativas que reflejan su presencia escénica y su mundo musical. Con este tipo de publicaciones, Zara Larsson confirma su interés por la moda como una extensión de su expresión creativa.

Con su bralette rosa brillante y su chaqueta corta abierta, Zara Larsson volvió a acaparar todas las miradas con un look pop atrevido y colorido. Combinando influencias retro, accesorios llamativos y una estética luminosa, sigue imponiendo su estilo en las redes sociales sin perder de vista el universo visual que caracteriza su carrera musical.