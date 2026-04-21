Con este vestido con detalles metalizados, la actriz Eva Longoria crea un look memorable.

Para la inauguración de las nuevas galerías David Geffen en el LACMA de Los Ángeles, Eva Longoria eligió un look que sin duda acaparó todas las miradas. Su vestido brillante de tonos metalizados dejó una huella imborrable aquella noche.

Una noche histórica para LACMA.

El 16 de abril de 2026, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) celebró la inauguración de sus nuevas Galerías David Geffen, un proyecto de casi 724 millones de dólares que se completó tras seis años de construcción.

Para la ocasión, se dieron cita numerosas celebridades, entre ellas el actor, director, guionista y productor greco-estadounidense Tom Hanks, la actriz, productora y cantante greco-estadounidense Rita Wilson, la actriz y productora estadounidense Sharon Stone, la empresaria estadounidense Paris Hilton, la modelo y presentadora de televisión germano-estadounidense Heidi Klum, la pianista y cantautora estadounidense Alicia Keys, y el director, productor y guionista estadounidense George Lucas. Todo ello tuvo lugar en un ambiente artístico y elegante en los espacios del museo recientemente renovados.

Un vestido lila de lentejuelas que capturaba toda la luz.

Eva Longoria optó por un vestido palabra de honor completamente bordado con lentejuelas lilas, cuyo dobladillo deshilachado llegaba hasta el suelo. El escote de lentejuelas se extendía fluidamente desde el corpiño hasta la falda, creando una silueta luminosa de 360 grados. Los observadores consideraron que este look encajaría a la perfección en la alfombra roja del Festival de Cannes, dada su deslumbrante brillantez.

La actriz completó su atuendo con un collar de diamantes que formaba un brillante gargantilla alrededor de su cuello y zapatos de plataforma color caramelo que dejaban ver una pedicura roja. Su maquillaje era intencionadamente discreto —colorete natural, labios rosados y delineador de ojos ahumado— para que el atuendo fuera el protagonista.

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Un lugar lleno de significado para Eva Longoria.

El LACMA tiene un lugar especial para Eva Longoria: allí conoció a su esposo, José Bastón, en 2013. La pareja se prepara para celebrar su décimo aniversario de bodas el 21 de mayo. José Bastón la acompañó esa noche, vestido con un traje negro sobre una camisa blanca con botones plateados y pajarita.

Lejos de limitarse a la alfombra roja, Eva Longoria trabaja actualmente como productora y directora de una comedia de Netflix titulada "The Fifth Wheel". Este proyecto confirma que la actriz está asumiendo una variedad de papeles y luciendo looks memorables.